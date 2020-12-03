Гранада
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
ПСВ
18' Желтая карточкаДуарте Домингуш
27' Желтая карточкаСанчес Герман
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
23
Мадуэке
Нони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
Ход матча
18'
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|2
|0.4
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.2
|3.
|Соро Альберто
|1
|0.2
|4.
|Видаль Молина
|1
|0.2
|5.
|Эррера Янгель
|1
|0.2
|6.
|Монторо Анхель
|0
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|8.
|Милья Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|3
|0.6
|2.
|Мадуэке Нони
|1
|0.2
|3.
|Гакпо Коди
|1
|0.2
|4.
|Гётце Марио
|1
|0.2
|5.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.2
|6.
|Томас Райян
|0
|0
|7.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Янгель
|2
|0
|2.
|Монторо Анхель
|1
|0
|3.
|Гоналон Максим
|1
|0
|4.
|Видаль Молина
|1
|0
|5.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|6.
|Силва Руи
|1
|0
|7.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|8.
|Милья Луис
|1
|0
|9.
|Суарес Луис III
|1
|0
|10.
|Перес Неуэн
|1
|0
|11.
|Нева Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Райян
|1
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|3.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|4.
|Файн Адриан
|1
|0
|5.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|6.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|ПСВ
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада
Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II
Последние игры между собой
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ПСВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|3.
|ПАОК
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|4.
|Омония
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|ПАОК
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Омония
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:0 ПСВ
Исход игры
Гранада
37% (57)
Ничья
48.7% (75)
ПСВ
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (70)
Меньше
53.33% (80)
Обе команды забьют
Да
84.67% (127)
Нет
15.33% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (57)
2:1 Гранада
24% (37)
2:2 Ничья
9.7% (15)
1:0 Гранада
8.4% (13)
1:2 ПСВ
7.1% (11)
1:3 ПСВ
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Гранада
1.9% (3)
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