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Гранада
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
ПСВ
0'
18' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
27' Желтая карточка
Санчес Герман
33'
1
Силва
Руи
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
4
Гоналон
Максим
26
Соро
Альберто
9
Сольдадо
Роберто
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
18
Росарио
Пабло
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
23
Мадуэке
Нони
Гранада
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

Ход матча

18'
Дуарте Домингуш
 
27'
Санчес Герман
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 2 0.4
2. Мачис Дарвин 1 0.2
3. Соро Альберто 1 0.2
4. Видаль Молина 1 0.2
5. Эррера Янгель 1 0.2
6. Монторо Анхель 0 0
7. Пуэртас Антонио 0 0
8. Милья Луис 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 3 0.6
2. Мадуэке Нони 1 0.2
3. Гакпо Коди 1 0.2
4. Гётце Марио 1 0.2
5. Захави Эран 1 (1) 0.2
6. Томас Райян 0 0
7. Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Эррера Янгель 2 0
2. Монторо Анхель 1 0
3. Гоналон Максим 1 0
4. Видаль Молина 1 0
5. Мачис Дарвин 1 0
6. Силва Руи 1 0
7. Вальехо Хесус 1 0
8. Милья Луис 1 0
9. Суарес Луис III 1 0
10. Перес Неуэн 1 0
11. Нева Карлос 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Томас Райян 1 0
2. Дюмфрис Дензел 1 0
3. Сангаре Ибрахим 1 0
4. Файн Адриан 1 0
5. Жуниор Мауро 1 0
6. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 0
 ПСВ 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада
Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II
ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ПСВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ 1:2 Гранада Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
2. ПСВ 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
3. ПАОК 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
4. Омония 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
2. ПАОК 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. ПСВ 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Омония 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПСВ 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Омония 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ПАОК 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Гранада 37% (57)
X 48.7% (75)
ПСВ 14.3% (22)
Все прогнозы
3.4 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
ПСВ
3.21
3.44
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.15 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.05 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.44 2.56
  3.21 2.94 2.54

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.82 1.97 2.10 1.77 1.48 2.63 1.74 2.17 1.20 4.44 1.16 5.10 1.16 6.10 1.09 6.40 1.03 12.00 1.01 12.00 0.00 19.50
11.00 1.05 8.60 1.07 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.55 2.49 1.37 3.15 1.14 5.25 1.11 6.10 1.03 11.50
6.36 1.12 3.04 1.40 2.39 1.60 2.07 1.79 1.75 2.14 1.54 2.53 1.43 2.91 1.58 2.43 1.40 3.08 1.13 6.27 1.11 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.13 6.70
2.88 1.42 2.00 1.81 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.79 2.08 1.49 2.69 1.19 4.81 1.14 5.92 1.34 3.30 1.21 4.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.40 1.57 1.58 2.35 1.30 3.35
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Гранада 0:0 ПСВ онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 ПСВ

Исход игры
Гранада
37% (57)
Ничья
48.7% (75)
ПСВ
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (70)
Меньше
53.33% (80)
Обе команды забьют
Да
84.67% (127)
Нет
15.33% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (57)
2:1 Гранада
24% (37)
2:2 Ничья
9.7% (15)
1:0 Гранада
8.4% (13)
1:2 ПСВ
7.1% (11)
1:3 ПСВ
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Гранада
1.9% (3)
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