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Гранада
0:1
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
18' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
27' Желтая карточка
Санчес Герман
0:1
38' Гол
Мален Дониэлл
40' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
61' Желтая карточка
Гётце Марио
77' Желтая карточка
Мачис Дарвин
90'+7
1
Силва
Руи
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
4
Гоналон
Максим
26
Соро
Альберто
9
Сольдадо
Роберто
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
18
Росарио
Пабло
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
23
Мадуэке
Нони
Гранада
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

Ход матча

18'
Дуарте Домингуш
 
27'
Санчес Герман
 
38'
 
Захави Эран
Мадуэке Нони
38'
0:1
Мален Дониэлл
(Макс Филипп)
40'
 
Сангаре Ибрахим
56'
Фулкье Димитри
Санчес Герман
 
56'
Суарес Луис III
Соро Альберто
 
61'
 
Гётце Марио
71'
 
Баумгартль Тимо
Дюмфрис Дензел
76'
Видаль Молина
Милья Луис
 
77'
Мачис Дарвин
 
83'
Пуэртас Антонио
Сольдадо Роберто
 
88'
 
Хендрикс Йоррит
Захави Эран

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 2 0.4
2. Мачис Дарвин 1 0.2
3. Соро Альберто 1 0.2
4. Видаль Молина 1 0.2
5. Эррера Янгель 1 0.2
6. Монторо Анхель 0 0
7. Пуэртас Антонио 0 0
8. Милья Луис 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 4 0.8
2. Мадуэке Нони 1 0.2
3. Гакпо Коди 1 0.2
4. Гётце Марио 1 0.2
5. Захави Эран 1 (1) 0.2
6. Томас Райян 0 0
7. Макс Филипп 0 0
8. Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Мачис Дарвин 2 0
2. Эррера Янгель 2 0
3. Монторо Анхель 1 0
4. Гоналон Максим 1 0
5. Видаль Молина 1 0
6. Силва Руи 1 0
7. Дуарте Домингуш 1 0
8. Вальехо Хесус 1 0
9. Милья Луис 1 0
10. Санчес Герман 1 0
11. Суарес Луис III 1 0
12. Перес Неуэн 1 0
13. Нева Карлос 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Сангаре Ибрахим 2 0
2. Гётце Марио 1 0
3. Томас Райян 1 0
4. Дюмфрис Дензел 1 0
5. Файн Адриан 1 0
6. Жуниор Мауро 1 0
7. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 0
 ПСВ 0 25% (2) 37.5% (3) 25% (2) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада
Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II
ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ПСВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ 1:2 Гранада Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. ПСВ Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
3. ПАОК Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
4. Омония Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Гранада Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. ПСВ Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Омония Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПСВ Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Омония Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ПАОК Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
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Прогнозы 154
Гранада 37% (57)
X 48.7% (75)
ПСВ 14.3% (22)
Все прогнозы
3.4 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 21.00 5.10 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.44 2.56
  26.74 4.90 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.75 1.18 3.50 1.30 1.85 1.95 1.23 4.05 2.10 1.77 1.13 5.80 1.74 2.17 1.28 3.60 1.19 4.60 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 12.00 0.00 19.50
11.00 1.05 8.60 1.07 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.55 2.49 1.37 3.15 1.14 5.25 1.11 6.10 1.03 11.50
4.33 1.22 3.05 1.39 2.20 1.70 1.76 2.12 1.46 2.77 1.17 5.20 1.44 2.86 1.32 3.48 1.51 2.61 1.40 3.08 1.20 4.74 1.11 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.13 6.70
2.88 1.42 2.00 1.81 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.22 4.46 1.11 7.04 1.19 4.81 1.14 5.92 1.34 3.30 1.21 4.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.30 3.35
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Гранада 0:1 ПСВ онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:1 ПСВ

Исход игры
Гранада
37% (57)
Ничья
48.7% (75)
ПСВ
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (70)
Меньше
53.33% (80)
Обе команды забьют
Да
84.67% (127)
Нет
15.33% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (57)
2:1 Гранада
24% (37)
2:2 Ничья
9.7% (15)
1:0 Гранада
8.4% (13)
1:2 ПСВ
7.1% (11)
1:3 ПСВ
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Гранада
1.9% (3)
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