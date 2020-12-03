Реал Сосьедад
2:2
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Риека
23' Желтая карточкаМерино Микель
0:1
37' ГолВелкоски Дарко
41' Желтая карточкаАндрияшевич Франко
68' Желтая карточкаХалилович Тибор
1:1
69' ГолБаутиста Хон
1:2
73' ГолЛончар Стьепан
2:2
79' ГолМонреаль Начо
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
31
Цапан
Лука
27
Томечак
Иван
17
Менало
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаПолузащитник
-
27 Томечак ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Менало ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рожман Симон
Ход матча
23'
37'
0:1
68'
69'
1:1
73'
1:2
79'
2:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
12 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
75 Владение мячом, % 25
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баутиста Хон
|2
|0.4
|2.
|Монреаль Начо
|1
|0.2
|3.
|Порту Кристиан
|1
|0.2
|4.
|Мерино Микель
|0
|0
|5.
|Горосабел Андони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лончар Стьепан
|1
|0.2
|2.
|Куленович Сандро
|1
|0.2
|3.
|Велкоски Дарко
|1
|0.2
|4.
|Мурич Роберт
|1
|0.2
|5.
|Менало Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|2
|0
|2.
|Сильва Давид
|1
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|1
|0
|4.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|2.
|Лепиница Иван
|2
|0
|3.
|Павичич Домагой
|1
|0
|4.
|Анастазио Армандо
|1
|0
|5.
|Цапан Лука
|1
|0
|6.
|Менало Лука
|1
|0
|7.
|Халилович Тибор
|1
|0
|8.
|Куленович Сандро
|1
|0
|9.
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|10.
|Браут Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|Риека
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад
Риека Последние 20 матчей: +12 =1 -7Риека 1:1 Осиек Наполи 2:0 Риека Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 1:2 Наполи
Шибеник 2:0 Риека АЗ Алкмаар 4:1 Риека Риека 0:1 Реал Сосьедад Риека 2:1 Вараждин Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Риека: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|4.
|Риека
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Риека
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Риека
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Риека» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риека» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Риека», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Риека
Исход игры
Реал Сосьедад
98.1% (151)
Ничья
0.6% (1)
Риека
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (55)
Меньше
63.33% (95)
Обе команды забьют
Да
20.67% (31)
Нет
79.33% (119)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
52.6% (81)
3:0 Реал Сосьедад
13.6% (21)
2:1 Реал Сосьедад
13% (20)
1:0 Реал Сосьедад
8.4% (13)
3:1 Реал Сосьедад
5.8% (9)
4:0 Реал Сосьедад
1.9% (3)
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