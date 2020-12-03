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Реал Сосьедад
2:2
Конец матча

Стадион:
Риека
0'
23' Желтая карточка
Мерино Микель
0:1
37' Гол
Велкоски Дарко
41' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
68' Желтая карточка
Халилович Тибор
1:1
69' Гол
Баутиста Хон
1:2
73' Гол
Лончар Стьепан
2:2
79' Гол
Монреаль Начо
90'+7
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
11
Янузай
Аднан
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
33
Невистич
Иван
14
Велкоски
Дарко
4
Галович
Нино
24
Стефульж
Даниэль
31
Цапан
Лука
27
Томечак
Иван
8
Халилович
Тибор
44
Лончар
Стьепан
17
Менало
Лука
7
Мурич
Роберт
19
Андрияшевич
Франко
Реал Сосьедад
4-4-2
Риека
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 2 0.4
2. Монреаль Начо 1 0.2
3. Порту Кристиан 1 0.2
4. Мерино Микель 0 0
5. Горосабел Андони 0 0
Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лончар Стьепан 1 0.2
2. Куленович Сандро 1 0.2
3. Велкоски Дарко 1 0.2
4. Мурич Роберт 1 0.2
5. Менало Лука 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 2 0
2. Сильва Давид 1 0
3. Ле Норман Робен 1 0
4. Оярсабаль Микель 1 0
Риека
# Игрок      
1. Андрияшевич Франко 2 0
2. Лепиница Иван 2 0
3. Павичич Домагой 1 0
4. Анастазио Армандо 1 0
5. Цапан Лука 1 0
6. Менало Лука 1 0
7. Халилович Тибор 1 0
8. Куленович Сандро 1 0
9. Смолчич Хрвое 1 0
10. Браут Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)
 Риека 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад
Риека Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Риека 1:1 Осиек Наполи 2:0 Риека Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 1:2 Наполи
Шибеник 2:0 Риека АЗ Алкмаар 4:1 Риека Риека 0:1 Реал Сосьедад Риека 2:1 Вараждин Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Риека: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Риека 0:1 Реал Сосьедад Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
4. Риека Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Наполи Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Риека Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Реал Сосьедад Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. АЗ Алкмаар Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в плей-офф
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Андрияшевич Франко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Велкоски Дарко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Мерино Микель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Реал Сосьедад 98.1% (151)
X 0.6% (1)
Риека 1.3% (2)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 2.75 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 11.25 30.00
  2.23 1.81 14.78

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Риека» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риека» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Риека», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.40 1.07 15.00 1.01 4.75 1.18 5.20 1.14 1.95 1.85 2.41 1.61 2.05 1.82 2.33 1.60 1.48 2.65 1.25 3.90 1.17 5.00 1.03 12.00 1.03 9.30 1.01 15.00
6.30 1.12 5.30 1.17 2.91 1.42 2.33 1.62 1.83 2.08 1.45 2.79 1.34 3.32 1.17 5.30 1.14 6.00 1.05 10.75
4.43 1.19 3.69 1.26 2.93 1.39 2.03 1.78 1.69 2.16 1.47 2.64 2.08 1.74 1.79 2.02 1.16 4.95 1.43 2.75 1.93 1.89 1.56 2.39 1.21 4.15 1.12 6.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.60 2.33 3.20 1.35 1.07 8.40 1.39 3.00 1.09 7.20
4.25 1.22 2.95 1.40 1.76 2.06 1.34 3.26 1.22 4.30
2.43 1.54 2.00 1.81 1.53 2.46 1.34 3.16 1.36 3.05 1.19 4.43 1.28 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.14 1.66 1.60 2.26 1.36 3.00
5.90 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.20
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Реал Сосьедад 2:2 Риека онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Риека

Исход игры
Реал Сосьедад
98.1% (151)
Ничья
0.6% (1)
Риека
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (55)
Меньше
63.33% (95)
Обе команды забьют
Да
20.67% (31)
Нет
79.33% (119)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
52.6% (81)
3:0 Реал Сосьедад
13.6% (21)
2:1 Реал Сосьедад
13% (20)
1:0 Реал Сосьедад
8.4% (13)
3:1 Реал Сосьедад
5.8% (9)
4:0 Реал Сосьедад
1.9% (3)
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