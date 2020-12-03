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ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
ЦСКА София
0'
1' Желтая карточка
Вион Тибо
32'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
27
Кипчу
Александру
8
Джокович
Дамьян
99
Рондон
Марио
7
Паун-Александру
Константин
11
Перейра
Мишель
22
Дебелюх
Габриэл
1
Бузатто
Густаво
26
Антов
Валентин
2
Матей
Юрген
11
Занев
Петар
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
3
Жеферсон
Телес
8
Кери
Грэм
13
Санкаре
Юнусс
22
Сове
Али
30
Йомов
Георгий
ЧФР Клуж
4-2-3-1
ЦСКА София
3-4-1-2

Ход матча

1'
 
Вион Тибо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Марио 2 0.4
2. Дяк Чиприан 1 (1) 0.2
3. Хобан Овидиу 0 0
ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Джокович Дамьян 2 0
2. Хобан Овидиу 1 0
3. Камора Мауру 1 0
4. Кипчу Александру 1 0
5. Паун-Александру Константин 1 0
6. Бурка Андрей 1 0
7. Кырнац Николае 1 0
8. Иту Кэтэлин 1 0
9. Дебелюх Габриэл 1 0
ЦСКА София
# Игрок      
1. Вион Тибо 2 0
2. Занев Петар 1 0
3. Матей Юрген 1 0
4. Яга Амос 1 0
5. Синклейр Джером 1 0
6. Йомов Георгий 1 0
7. Бузатто Густаво 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 ЦСКА София 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =6 -4
ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
ЦСКА София: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж Лига Европы ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЧФР Клуж 1:0 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЧФР Клуж 3:2 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 1 11
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
4. ЦСКА София 0:0 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
4. ЦСКА София 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. ЦСКА София 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 3 2
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Вион Тибо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
ЧФР Клуж 76.6% (118)
X 18.2% (28)
ЦСКА София 5.2% (8)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
ЦСКА София
2.20
3.50
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.35 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.00 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.50 5.00
  2.20 2.91 4.04

Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «ЦСКА София», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 5.70 1.14 2.18 1.68 1.98 1.88 1.71 2.21 1.37 3.05 1.25 4.00 1.11 6.50 1.05 8.70 1.02 13.00 1.01 24.00 0.00 22.00 0.00 21.00
7.40 1.10 5.75 1.14 2.57 1.52 1.92 1.90 1.56 2.59 1.24 4.15 1.18 5.10 1.05 10.25 1.04 11.00 1.00 21.00
5.79 1.14 2.65 1.50 2.11 1.76 1.83 2.03 1.55 2.51 1.41 2.95 1.33 3.39 1.48 2.76 1.16 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 1.59 2.35 1.12 6.10 1.07 8.60
2.45 1.55 1.60 2.34 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
1.70 2.20 1.42 2.92 1.15 5.59 1.11 6.82 1.25 4.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.68 1.48 2.65 1.14 4.80
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
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Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София

Исход игры
ЧФР Клуж
76.6% (118)
Ничья
18.2% (28)
ЦСКА София
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
52.67% (79)
Нет
47.33% (71)
Популярный счёт
1:0 ЧФР Клуж
31.8% (49)
2:1 ЧФР Клуж
26.6% (41)
1:1 Ничья
15.6% (24)
2:0 ЧФР Клуж
11.7% (18)
3:1 ЧФР Клуж
3.2% (5)
1:2 ЦСКА София
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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