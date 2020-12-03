ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Константин Рэдулеску
ЦСКА София
1' Желтая карточкаВион Тибо
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
99
Рондон
Марио
11
Занев
Петар
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
22
Сове
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хайдук РаулПолузащитник
-
96 Жока АндрейНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Занев ПетарЗащитник
-
15 Вион ТибоПолузащитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сове АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Илиев ИвайлоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Турицов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейта ЖюльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Акрапович Бруно
Ход матча
1'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Марио
|2
|0.4
|2.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.2
|3.
|Хобан Овидиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|2.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|3.
|Камора Мауру
|1
|0
|4.
|Кипчу Александру
|1
|0
|5.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|6.
|Бурка Андрей
|1
|0
|7.
|Кырнац Николае
|1
|0
|8.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|9.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вион Тибо
|2
|0
|2.
|Занев Петар
|1
|0
|3.
|Матей Юрген
|1
|0
|4.
|Яга Амос
|1
|0
|5.
|Синклейр Джером
|1
|0
|6.
|Йомов Георгий
|1
|0
|7.
|Бузатто Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =6 -4ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
ЦСКА София: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЧФР Клуж 1:0 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЧФР Клуж 3:2 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|2.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|4.
|ЦСКА София
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|2.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|4.
|ЦСКА София
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София
Исход игры
ЧФР Клуж
76.6% (118)
Ничья
18.2% (28)
ЦСКА София
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
52.67% (79)
Нет
47.33% (71)
Популярный счёт
1:0 ЧФР Клуж
31.8% (49)
2:1 ЧФР Клуж
26.6% (41)
1:1 Ничья
15.6% (24)
2:0 ЧФР Клуж
11.7% (18)
3:1 ЧФР Клуж
3.2% (5)
1:2 ЦСКА София
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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