ЧФР Клуж
0:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
ЦСКА София
1' Желтая карточкаВион Тибо
33' Желтая карточкаСушич Матео
54' Желтая карточкаКипчу Александру
54' Желтая карточкаЖеферсон Телес
85' Вторая желтая карточкаКипчу Александру
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
99
Рондон
Марио
11
Занев
Петар
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
22
Сове
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хайдук РаулПолузащитник
-
96 Жока АндрейНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Занев ПетарЗащитник
-
15 Вион ТибоПолузащитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сове АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Илиев ИвайлоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Турицов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейта ЖюльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Акрапович Бруно
Ход матча
1'
33'
54'
54'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Марио
|2
|0.4
|2.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.2
|3.
|Хобан Овидиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кипчу Александру
|2
|1
|2.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|3.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|4.
|Камора Мауру
|1
|0
|5.
|Сушич Матео
|1
|0
|6.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|7.
|Бурка Андрей
|1
|0
|8.
|Кырнац Николае
|1
|0
|9.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|10.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вион Тибо
|2
|0
|2.
|Занев Петар
|1
|0
|3.
|Матей Юрген
|1
|0
|4.
|Яга Амос
|1
|0
|5.
|Синклейр Джером
|1
|0
|6.
|Жеферсон Телес
|1
|0
|7.
|Йомов Георгий
|1
|0
|8.
|Бузатто Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =6 -4ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
ЦСКА София: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЧФР Клуж 1:0 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЧФР Клуж 3:2 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София
Исход игры
ЧФР Клуж
76.6% (118)
Ничья
18.2% (28)
ЦСКА София
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
52.67% (79)
Нет
47.33% (71)
Популярный счёт
1:0 ЧФР Клуж
31.8% (49)
2:1 ЧФР Клуж
26.6% (41)
1:1 Ничья
15.6% (24)
2:0 ЧФР Клуж
11.7% (18)
3:1 ЧФР Клуж
3.2% (5)
1:2 ЦСКА София
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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