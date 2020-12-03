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Славия Прага
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
0'
15' Желтая карточка
Масопуст Лукаш
21' Желтая карточка
Барейро Лукас
32'
1
Коларж
Ондржей
28
Масопуст
Лукаш
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
19
Дорли
Оскар
23
Шевчик
Петр
3
Голеш
Томаш
7
Станчу
Николае
12
Сима
Абдалла
9
Олайинка
Питер
16
Кухта
Ян
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
8
Кабха
Маруан
20
Таа
Лоай
5
Цедек
Шир
14
Твито
Дуду
16
Саллаллих
Синтаеху
35
Барейро
Лукас
3
Кельтенс
Давид
10
Жозуэ
Филипе
25
Варанн
Гаэтен
Славия Прага
4-3-2-1
Хапоэль Беэр-Шева
5-4-1

Ход матча

15'
Масопуст Лукаш
 
21'
 
Барейро Лукас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухта Ян 2 0.4
2. Олайинка Питер 2 0.4
3. Сима Абдалла 2 0.4
4. Лингр Ондржей 1 0.2
5. Провод Лукас 1 0.2
6. Станчу Николае 0 0
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аколатсе Элтон 4 0.8
2. Агудело Джонатан 1 0.2
3. Швиро Итамар 1 0.2
4. Дадья Ор 0 0
5. Жозуэ Филипе 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Кудела Ондрей 1 0
2. Боржил Ян 1 0
3. Голеш Томаш 1 0
4. Станчу Николае 1 0
5. Коларж Ондржей 1 0
6. Шевчик Петр 1 0
7. Говорка Давид 1 0
8. Олайинка Питер 1 0
9. Кухта Ян 1 0
10. Муса Петар 1 0
11. Провод Лукас 1 0
12. Зима Давид 1 0
13. Сима Абдалла 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок      
1. Витор Мигел 2 0
2. Жозуэ Филипе 2 0
3. Барейро Лукас 2 0
4. Саллаллих Синтаеху 1 0
5. Варанн Гаэтен 1 0
6. Таа Лоай 1 0
7. Агудело Джонатан 1 0
8. Швиро Итамар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 50% (4) 12.5% (1)
 Хапоэль Беэр-Шева 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав
Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Хайфа Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 2:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Кфар-Саба
Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бней-Сахнин Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева

Последние игры между собой

Славия Прага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хапоэль Беэр-Шева: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Лига Европы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
2. Славия Прага 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
4. Ницца 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Байер Л 1:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 3 6
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Ницца 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Славия Прага 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
4. Ницца 0:1 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
  • — Выход в плей-офф
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Славия Прага 90.2% (138)
X 9.2% (14)
Хапоэль Беэр-Шева 0.7% (1)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
1.25
7.10
15.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.00 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.10 15.50
  1.25 5.21 12.81

Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Хапоэль Беэр-Шева», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 13.00 1.01 3.60 1.28 4.40 1.20 1.92 1.87 2.14 1.81 1.83 2.04 1.33 3.25 1.35 3.20 1.12 6.10 1.10 6.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 12.00
5.55 1.15 4.85 1.22 2.54 1.53 2.06 1.78 1.66 2.36 1.36 3.18 1.26 3.94 1.12 6.60 1.09 7.50 1.03 13.75
3.30 1.31 2.52 1.51 2.05 1.76 1.80 2.01 1.59 2.33 1.39 2.93 1.74 2.08 1.26 3.71 1.48 2.67 1.22 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.52 1.52 2.85 1.48 1.27 3.70 1.31 3.45 1.04 10.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.80
2.15 1.69 1.76 2.05 1.37 3.02 1.24 3.83 1.18 4.61 1.41 2.83 1.21 4.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.79 1.45 2.60 1.29 3.45
5.30 1.16 4.05 1.24 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Хапоэль Беэр-Шева

Исход игры
Славия Прага
90.2% (138)
Ничья
9.2% (14)
Хапоэль Беэр-Шева
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.62% (65)
Меньше
56.38% (84)
Обе команды забьют
Да
48.32% (72)
Нет
51.68% (77)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
36.6% (56)
2:1 Славия Прага
29.4% (45)
1:0 Славия Прага
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Славия Прага
6.5% (10)
3:0 Славия Прага
2.6% (4)
4:1 Славия Прага
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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