Славия Прага
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Синобо
Хапоэль Беэр-Шева
15' Желтая карточкаМасопуст Лукаш
21' Желтая карточкаБарейро Лукас
19
Дорли
Оскар
23
Шевчик
Петр
12
Сима
Абдалла
16
Кухта
Ян
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
20
Таа
Лоай
14
Твито
Дуду
10
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
34 Вагнер МатяшВратарь
- Вратарь
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Риго ТомашПолузащитник
-
37 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
-
21 Левита ОадВратарь
-
30 Дадья ОрЗащитник
- Защитник
-
20 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
-
14 Твито ДудуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Рахамим РазВратарь
- Защитник
-
22 Гамун НоамЗащитник
-
28 Мели СесарПолузащитник
-
17 Мадмон ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абукасис Йосси
Ход матча
15'
21'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухта Ян
|2
|0.4
|2.
|Олайинка Питер
|2
|0.4
|3.
|Сима Абдалла
|2
|0.4
|4.
|Лингр Ондржей
|1
|0.2
|5.
|Провод Лукас
|1
|0.2
|6.
|Станчу Николае
|0
|0
|7.
|Шевчик Петр
|0
|0
|8.
|Голеш Томаш
|0
|0
|9.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аколатсе Элтон
|4
|0.8
|2.
|Агудело Джонатан
|1
|0.2
|3.
|Швиро Итамар
|1
|0.2
|4.
|Дадья Ор
|0
|0
|5.
|Жозуэ Филипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кудела Ондрей
|1
|0
|2.
|Боржил Ян
|1
|0
|3.
|Голеш Томаш
|1
|0
|4.
|Станчу Николае
|1
|0
|5.
|Коларж Ондржей
|1
|0
|6.
|Шевчик Петр
|1
|0
|7.
|Говорка Давид
|1
|0
|8.
|Олайинка Питер
|1
|0
|9.
|Кухта Ян
|1
|0
|10.
|Муса Петар
|1
|0
|11.
|Провод Лукас
|1
|0
|12.
|Зима Давид
|1
|0
|13.
|Сима Абдалла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Витор Мигел
|2
|0
|2.
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|3.
|Барейро Лукас
|2
|0
|4.
|Саллаллих Синтаеху
|1
|0
|5.
|Варанн Гаэтен
|1
|0
|6.
|Таа Лоай
|1
|0
|7.
|Агудело Джонатан
|1
|0
|8.
|Швиро Итамар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|Хапоэль Беэр-Шева
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =3 -2Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав
Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Хайфа Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 2:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Кфар-Саба
Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бней-Сахнин Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева
Последние игры между собой
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хапоэль Беэр-Шева: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|2.
|Славия Прага
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Хапоэль Беэр-Шева», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Славия Прага
90.2% (138)
Ничья
9.2% (14)
Хапоэль Беэр-Шева
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.62% (65)
Меньше
56.38% (84)
Обе команды забьют
Да
48.32% (72)
Нет
51.68% (77)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
36.6% (56)
2:1 Славия Прага
29.4% (45)
1:0 Славия Прага
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Славия Прага
6.5% (10)
3:0 Славия Прага
2.6% (4)
4:1 Славия Прага
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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