  1. Футбол
  2. Матчи
Виссел Кобе
0:2
Конец матча
Сувон Самсунг Блювингс
0'
0:1
49' Гол
Ким Гон-Хи
61' Желтая карточка
Sang-Ki Min
0:2
68' Пенальти
Лим Сан-Хюб
82' Желтая карточка
Yutaro Oda
90' Желтая карточка
Ким Гон-Хи
90'+4
1
Daiya
Maekawa
23
Tetsushi
Yamakawa
3
Hirofumi
Watanabe
4
Вермален
Томас
19
Ryo
Hatsuse
22
Ниси
Дайго
5
Ямагути
Хотару
8
Andrés
Iniesta
Luján1
14
Takuya
Yasui
41
Yutaro
Oda
9
Noriaki
Fujimoto
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
39
Sang-Ki
Min
3
Ян
Сан
Мин
12
Ким
Тэ-Хван
98
Пак
Сан-Хек
66
Хан
Сок-Чжон
10
Ким
Мин-У
32
Ki-Jee
Lee
11
Лим
Сан-Хюб
77
Ко
Сын-Бом
Виссел Кобе
5-4-1
Сувон Самсунг Блювингс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keijiro Ogawa 3 0.6
2. Kyogo Furuhashi 3 0.6
3. Douglas VIII 2 0.4
4. Andrés Iniesta Luján1 1 0.2
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лим Сан-Хюб 2 (1) 0.4
2. Антонис Терри 1 0.2
3. Ким Гон-Хи 1 0.2

Карточки

Виссел Кобе
# Игрок      
1. Yutaro Oda 1 0
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок      
1. Sang-Ki Min 1 0
2. Ким Гон-Хи 1 0
3. Ко Сын-Бом 1 0
4. Чжан Хо Ик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виссел Кобе 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Сувон Самсунг Блювингс 0 0 0 75% (3) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Виссел Кобе Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре
Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака Виссел Кобе 2:2 Токио Кавасаки Фронтале 3:2 Виссел Кобе
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам
Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Сеонам Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс

Последние игры между собой

Виссел Кобе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Виссел Кобе Лига чемпионов АФК

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 4.50 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.48 2.38
  3.58 2.89 2.33

Самый высокий коэффициент на матч «Виссел Кобе» – «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виссел Кобе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виссел Кобе» – «Сувон Самсунг Блювингс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.75 1.18 3.35 1.31 1.90 1.90 2.27 1.62 2.17 1.69 1.62 2.27 1.75 2.08 1.13 5.80 1.71 2.14 1.14 5.55 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 11.50 1.04 9.40 1.01 18.50
9.80 1.01 8.70 1.03 3.54 1.27 2.82 1.42 1.97 1.90 1.53 2.47 1.34 3.10 1.14 5.00 1.10 5.65 1.01 10.25 1.04 8.20
3.66 1.28 2.57 1.51 2.11 1.74 1.88 1.96 1.62 2.30 1.49 2.64 1.40 2.97 1.91 1.96 1.67 2.28 1.53 2.60 1.43 2.90 1.17 5.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00 1.13 5.40
3.04 1.37 2.02 1.78 1.46 2.68 1.25 3.86
1.24 4.02 1.12 6.24 2.20 1.73 1.71 2.20 1.50 2.68 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.42 1.82 1.90 1.32 3.20 1.23 4.05
2.86 1.41 1.72 2.10 1.30 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.05 1.40
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