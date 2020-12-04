Виссел Кобе
0:2
Конец матча
Сувон Самсунг Блювингс
0:1
49' ГолКим Гон-Хи
61' Желтая карточкаSang-Ki Min
0:2
68' ПенальтиЛим Сан-Хюб
82' Желтая карточкаYutaro Oda
90' Желтая карточкаКим Гон-Хи
19
Ryo
Hatsuse
22
Ниси
Дайго
14
Takuya
Yasui
41
Yutaro
Oda
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
39
Sang-Ki
Min
12
Ким
Тэ-Хван
98
Пак
Сан-Хек
66
Хан
Сок-Чжон
10
Ким
Мин-У
32
Ki-Jee
Lee
11
Лим
Сан-Хюб
77
Ко
Сын-Бом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ryo HatsuseЗащитник
-
22 Ниси ДайгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Takuya YasuiПолузащитник
-
41 Yutaro OdaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 So FujitaniЗащитник
-
25 Leo OsakiЗащитник
-
27 Гоке ЮтаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сакаи ГотокуПолузащитник
- Нападающий
-
49 Douglas VIII
-
-
-
Главный тренер: Atsuhiro Miura
- Основной состав
-
21 Ян Хен-МоВратарь
-
35 Чжан Хо ИкЗащитник
-
39 Sang-Ki MinЗащитник
- Защитник
-
12 Ким Тэ-ХванПолузащитник
-
98 Пак Сан-ХекПолузащитник
-
66 Хан Сок-ЧжонПолузащитник
-
10 Ким Мин-УПолузащитник
-
32 Ki-Jee LeeПолузащитник
-
11 Лим Сан-ХюбНападающий
-
77 Ко Сын-БомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ли Пун-ЁнЗащитник
-
90 Ку Дэ-ЕнЗащитник
- Защитник
-
25 Чой Сун-КьюнПолузащитник
-
22 Ким Чжун-ХенПолузащитник
-
14 Ким Гон-ХиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kun-Ha Park
Ход матча
49'
0:1
61'
68'
0:2
69'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keijiro Ogawa
|3
|0.6
|2.
|Kyogo Furuhashi
|3
|0.6
|3.
|Douglas VIII
|2
|0.4
|4.
|Andrés Iniesta Luján1
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лим Сан-Хюб
|2 (1)
|0.4
|2.
|Антонис Терри
|1
|0.2
|3.
|Ким Гон-Хи
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yutaro Oda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Sang-Ki Min
|1
|0
|2.
|Ким Гон-Хи
|1
|0
|3.
|Ко Сын-Бом
|1
|0
|4.
|Чжан Хо Ик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виссел Кобе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Сувон Самсунг Блювингс
|0
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +6 =2 -12Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре
Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака Виссел Кобе 2:2 Токио Кавасаки Фронтале 3:2 Виссел Кобе
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам
Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Сеонам Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс
Последние игры между собой
Виссел Кобе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Виссел Кобе
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Победитель
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