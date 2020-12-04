Шанхай СИПГ
0:1
Первый тайм: 22'
Чонбук Хендай Моторс
7' Желтая карточкаИ Чжан
0:1
16' ГолЧжо Кю-Сон
Ход матча
7'
16'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Шенглонг
|2
|0.33
|2.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.17
|3.
|Лопес Рикардо II
|1
|0.17
|4.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.17
|5.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustavo Souza III
|2 (1)
|0.33
|2.
|Хан Ге-Вон
|1
|0.17
|3.
|Seong-Eun Na
|1
|0.17
|4.
|Чжо Кю-Сон
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|2
|0
|2.
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|3.
|Rui Yu
|1
|0
|4.
|Хай Юй
|1
|0
|5.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|6.
|Guan He
|1
|0
|7.
|Shiyuan Yang
|1
|0
|8.
|И Чжан
|1
|0
|9.
|Wei Chen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сон Чжун-Хо
|0
|1
|2.
|Чхве Бо-Кюн
|0
|1
|3.
|Ли Ён
|0
|1
|4.
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|5.
|Чои Чул-Сун
|1
|0
|6.
|Ким Мин-Хёк
|1
|0
|7.
|Ли Су-Бин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай СИПГ
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Чонбук Хендай Моторс
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =3 -7Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос
Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда
Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Йокогама Маринос 4:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай
Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Чонбук Хендай Моторс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|3.
|Сидней
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Сидней
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
Победитель
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