  1. Футбол
  2. Матчи
Шанхай СИПГ
0:2
Конец матча
Чонбук Хендай Моторс
0'
7' Желтая карточка
И Чжан
0:1
16' Гол
Чжо Кю-Сон
31' Желтая карточка
Wenjie Lei
0:2
32' Пенальти
Чжо Кю-Сон
90'+7
22
Лэ
Сунь
40
Chunxin
Chen
24
Wenjie
Lei
4
Шэньчао
Ван
21
Хай
Юй
37
Binbin
Chen
18
И
Чжан
6
Хуэй-Кан
Цай
15
Chuangyi
Lin
45
Hao
Peng
39
Zhurun
Liu
1
Ли
Бом-Ен
15
Ку
Чжа-Рен
44
Hyung-Min
Shin
92
Ким
Мин-Хёк
25
Чои
Чул-Сун
57
Ли
Су-Бин
29
Ли
Сон-Юн
7
Хан
Ге-Вон
77
Ли
Си-Хон
27
Se-Jin
Myeong
11
Чжо
Кю-Сон
Шанхай СИПГ
5-3-2
Чонбук Хендай Моторс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Шенглонг 2 0.33
2. Хуэй-Кан Цай 1 0.17
3. Лопес Рикардо II 1 0.17
4. Вэньцзюнь Люй 1 0.17
5. Халк Живанилдо 1 (1) 0.17
Чонбук Хендай Моторс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чжо Кю-Сон 3 (1) 0.5
2. Gustavo Souza III 2 (1) 0.33
3. Хан Ге-Вон 1 0.17
4. Seong-Eun Na 1 0.17

Карточки

Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 2 0
2. Лопес Рикардо II 1 0
3. Rui Yu 1 0
4. Хай Юй 1 0
5. Вэньцзюнь Люй 1 0
6. Guan He 1 0
7. Shiyuan Yang 1 0
8. И Чжан 1 0
9. Wenjie Lei 1 0
10. Wei Chen2 1 0
Чонбук Хендай Моторс
# Игрок      
1. Сон Чжун-Хо 0 1
2. Чхве Бо-Кюн 0 1
3. Ли Ён 0 1
4. Хон Чжон-Хо 1 0
5. Чои Чул-Сун 1 0
6. Ким Мин-Хёк 1 0
7. Ли Су-Бин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай СИПГ 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Чонбук Хендай Моторс 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос
Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда
Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Йокогама Маринос 4:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай
Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Чонбук Хендай Моторс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Чонбук Хендай Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Хендай Моторс Лига чемпионов АФК Чонбук Хендай Моторс 5:0 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК
Шанхай СИПГ 0:0 Чонбук Хендай Моторс Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Чжо Кю-Сон из команды Чонбук Хендай Моторс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    31'
    Wenjie Lei получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Чжо Кю-Сон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    И Чжан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 21.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.85 4.05 1.72
  11.50 5.58 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай СИПГ» – «Чонбук Хендай Моторс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чонбук Хендай Моторс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай СИПГ» – «Чонбук Хендай Моторс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 7.90 1.06 7.77 1.08 6.50 1.11 2.10 1.73 1.65 2.22 1.84 1.97 1.14 5.55 1.74 2.08 1.08 7.77 1.10 6.80 1.07 8.40 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 19.00
9.40 1.02 8.30 1.04 3.42 1.28 2.68 1.46 1.92 1.95 1.48 2.61 1.32 3.20 1.12 5.35 1.09 5.95 1.01 10.75 1.04 8.10
4.35 1.23 3.57 1.30 4.09 1.25 3.47 1.32 2.84 1.44 2.09 1.78 1.76 2.11 1.54 2.54 1.32 3.47 1.38 3.09 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.38 1.93 1.88 2.15 1.70 1.38 3.00 1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00
2.99 1.38 1.95 1.83 1.43 2.78 1.25 3.86
2.78 1.47 2.20 1.71 1.74 2.19 1.92 1.93 1.57 2.43 1.24 4.03 1.17 5.02 1.22 4.33 1.11 6.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.70 2.15 1.25 3.75 1.32 3.30
2.64 1.47 1.68 2.16 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Шанхай СИПГ 0:2 Чонбук Хендай Моторс онлайн

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