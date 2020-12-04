Шанхай СИПГ
0:2
Конец матча
Чонбук Хендай Моторс
7' Желтая карточкаИ Чжан
0:1
16' ГолЧжо Кю-Сон
31' Желтая карточкаWenjie Lei
0:2
32' ПенальтиЧжо Кю-Сон
22
Лэ
Сунь
40
Chunxin
Chen
24
Wenjie
Lei
21
Хай
Юй
37
Binbin
Chen
18
И
Чжан
15
Chuangyi
Lin
45
Hao
Peng
39
Zhurun
Liu
15
Ку
Чжа-Рен
92
Ким
Мин-Хёк
25
Чои
Чул-Сун
57
Ли
Су-Бин
29
Ли
Сон-Юн
77
Ли
Си-Хон
11
Чжо
Кю-Сон
- Основной состав
-
22 Лэ СуньВратарь
-
40 Chunxin ChenЗащитник
-
24 Wenjie LeiЗащитник
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
37 Binbin ChenЗащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
45 Hao PengНападающий
-
39 Zhurun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
-
35 Tong Guo
-
34 Wei Chen2
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
- Защитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
57 Ли Су-БинПолузащитник
-
29 Ли Сон-ЮнПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ли Си-ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжо Кю-СонНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хон Чжон-НамВратарь
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
19 Пак Вон-ЧжэЗащитник
-
23 Юн Чжи-ХекЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
13 Ким Бо-ГенПолузащитник
-
37 Бэрроу МодуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Seong-Eun Na
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
Ход матча
7'
16'
0:1
31'
32'
0:2
46'
66'
77'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Шенглонг
|2
|0.33
|2.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.17
|3.
|Лопес Рикардо II
|1
|0.17
|4.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.17
|5.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чжо Кю-Сон
|3 (1)
|0.5
|2.
|Gustavo Souza III
|2 (1)
|0.33
|3.
|Хан Ге-Вон
|1
|0.17
|4.
|Seong-Eun Na
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|2
|0
|2.
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|3.
|Rui Yu
|1
|0
|4.
|Хай Юй
|1
|0
|5.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|6.
|Guan He
|1
|0
|7.
|Shiyuan Yang
|1
|0
|8.
|И Чжан
|1
|0
|9.
|Wenjie Lei
|1
|0
|10.
|Wei Chen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сон Чжун-Хо
|0
|1
|2.
|Чхве Бо-Кюн
|0
|1
|3.
|Ли Ён
|0
|1
|4.
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|5.
|Чои Чул-Сун
|1
|0
|6.
|Ким Мин-Хёк
|1
|0
|7.
|Ли Су-Бин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай СИПГ
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Чонбук Хендай Моторс
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =3 -7Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос
Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда
Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Йокогама Маринос 4:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай
Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Чонбук Хендай Моторс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|4.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Шанхай СИПГ
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Победитель
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