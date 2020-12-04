  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Фортуна
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Дармштадт
0' 4'
33
Кастенмайер
Флориан
32
Крайнц
Лука
3
Хоффманн
Андре
4
Дансо
Кевин
25
Циммерман
Маттиас
23
Аппелькамп
Синта
13
Бодзек
Адам
15
Приб
Эдгар
18
Пледль
Томас
11
Караман
Кенан
28
Хеннингс
Роувен
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
21
Хён
Иммануэль
17
Май
Ларс-Лукас
37
Херрман
Патрик
II
8
Шнелльхардт
Фабиан
32
Холланд
Фабиан
14
Пэк
Сын-Хо
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
19
Дурсун
Сердар
Фортуна
3-5-2
Дармштадт
3-3-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 2 0.22
2. Хеннингс Роувен 2 (1) 0.22
3. Циммерман Маттиас 1 0.11
4. Ковнацки Давид 1 0.11
5. Зоботка Марсель 1 0.11
6. Бодзек Адам 0 0
7. Крайнц Лука 0 0
8. Петерсон Кристофер 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 6 (1) 0.67
2. Кемпе Тобиас 4 (3) 0.44
3. Палссон Виктор 2 0.22
4. Хонзак Матиас 1 0.11
5. Рапп Николай 1 0.11
6. Мелем Марвин 1 0.11
7. Скарке Тим 1 0.11
8. Берко Эрих 0 0
9. Херрман Патрик II 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 4 0
2. Циммерман Маттиас 1 1
3. Петерсон Кристофер 1 1
4. Дансо Кевин 1 1
5. Нана Ампома 1 1
6. Хеннингс Роувен 2 0
7. Боррьелло Брендон 2 0
8. Ковнацки Давид 2 0
9. Зоботка Марсель 2 0
10. Пётровски Якуб 2 0
11. Хоффманн Андре 1 0
12. Хартерц Флориан 1 0
13. Караман Кенан 1 0
14. Пледль Томас 1 0
15. Циммер Жан 1 0
16. Аппелькамп Синта 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 3 1
2. Мелем Марвин 4 0
3. Палссон Виктор 2 0
4. Май Ларс-Лукас 2 0
5. Холланд Фабиан 1 0
6. Бадер Маттиас 1 0
7. Скарке Тим 1 0
8. Станилевич Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 57.14% (4)
 Дармштадт 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 6.25% (1) 37.5% (6)

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм
Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Дармштадт 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Фортуна 2:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:4 Фортуна Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
2. Бохум Заявка 9 5 2 2 17 - 9 17
3. Гамбург Заявка 9 5 2 2 19 - 14 17
4. Хольштайн Киль Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
5. Оснабрюк Заявка 9 4 4 1 13 - 11 16
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
7. Падерборн Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
8. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 10 13
9. Хайденхайм Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
10. Ян Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
11. Дармштадт Заявка 9 3 3 3 16 - 18 12
12. Фортуна Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
13. Ганновер 96 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
14. Нюрнберг Заявка 9 2 4 3 16 - 15 10
15. Зандхаузен Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
16. Айнтрахт Бр Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
17. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Фортуна Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Ганновер 96 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Гамбург Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Ян Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Падерборн Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Бохум Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
9. Хольштайн Киль Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Зандхаузен Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
11. Гройтер Фюрт Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
12. Айнтрахт Бр Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
13. Оснабрюк Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
14. Карлсруэ Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
15. Дармштадт Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Нюрнберг Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Бохум Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Оснабрюк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Хольштайн Киль Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Гамбург Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Карлсруэ Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Дармштадт Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Нюрнберг Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
10. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 3 5
11. Санкт-Паули Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Ян Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Хайденхайм Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
14. Фортуна Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
15. Айнтрахт Бр Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
16. Зандхаузен Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
17. Ганновер 96 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Дармштадт
2.55
3.38
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.35 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.25 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.35 2.90
  2.51 3.38 3.01

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.70 1.07 3.25 1.32 2.50 1.51 2.10 1.75 1.82 1.99 1.78 2.03 1.40 2.75 1.28 3.40 1.11 5.80 1.09 6.50 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40 1.00 10.75
3.57 1.32 2.70 1.50 2.15 1.76 1.87 2.02 1.67 2.30 1.48 2.79 1.51 2.69 1.33 3.46 1.12 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.38 2.95 1.10 6.00
2.83 1.43 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.70
3.02 1.42 2.48 1.58 1.93 1.95 1.58 2.50 1.42 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.64 2.15 1.25 3.70
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.25 3.95 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.02
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Фортуна 0:0 Дармштадт онлайн

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