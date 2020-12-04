Фортуна
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Эсприт-Арена
Дармштадт
32
Крайнц
Лука
13
Бодзек
Адам
15
Приб
Эдгар
18
Пледль
Томас
14
Пэк
Сын-Хо
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
15 Приб ЭдгарПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Цендер СиласЗащитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|2
|0.22
|2.
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.22
|3.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.11
|4.
|Ковнацки Давид
|1
|0.11
|5.
|Зоботка Марсель
|1
|0.11
|6.
|Бодзек Адам
|0
|0
|7.
|Крайнц Лука
|0
|0
|8.
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|6 (1)
|0.67
|2.
|Кемпе Тобиас
|4 (3)
|0.44
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.22
|4.
|Хонзак Матиас
|1
|0.11
|5.
|Рапп Николай
|1
|0.11
|6.
|Мелем Марвин
|1
|0.11
|7.
|Скарке Тим
|1
|0.11
|8.
|Берко Эрих
|0
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|4
|0
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|3.
|Петерсон Кристофер
|1
|1
|4.
|Дансо Кевин
|1
|1
|5.
|Нана Ампома
|1
|1
|6.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|7.
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|8.
|Ковнацки Давид
|2
|0
|9.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|10.
|Пётровски Якуб
|2
|0
|11.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|12.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|13.
|Караман Кенан
|1
|0
|14.
|Пледль Томас
|1
|0
|15.
|Циммер Жан
|1
|0
|16.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|3
|1
|2.
|Мелем Марвин
|4
|0
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0
|4.
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|5.
|Холланд Фабиан
|1
|0
|6.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|7.
|Скарке Тим
|1
|0
|8.
|Станилевич Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|Дармштадт
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм
Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|2.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|3.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 11
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|7.
|Падерборн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 10
|13
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|10.
|Ян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 18
|12
|12.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 15
|10
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Фортуна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|12.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Бохум
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Гамбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|10.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 3
|5
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Ян
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|14.
|Фортуна
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|17.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Победитель
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