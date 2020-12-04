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  3. Германия
Герта
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:1
20' Гол
Авонийи Тайво
23' Красная карточка
Андрих Роберт
29'
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
20
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
5
Штарк
Никлас
8
Гендузи
Маттео
29
Тусар
Люка
11
Лукебакио
Доди
10
Кунья
Матеус
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
6
Рюэрсон
Юлиан
10
Крузе
Макс
32
Ингвартсен
Маркус
14
Авонийи
Тайво
Герта
4-4-2
Унион Берлин
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1
Авонийи Тайво
(Ингвартсен Маркус)
23'
 
Андрих Роберт

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.6
2. Кордоба Джон 3 0.3
3. Лукебакио Доди 2 0.2
4. Пёнтек Кшиштоф 1 0.1
5. Пекарик Петер 1 0.1
6. Нганкам Жессик 1 0.1
7. Дарида Владимир 0 0
8. Миттельштедт Максимилиан 0 0
9. Леки Мэттью 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.6
2. Андрих Роберт 3 0.3
3. Похьянпало Йоэль 2 0.2
4. Авонийи Тайво 2 0.2
5. Фридрих Марвин 2 0.2
6. Тойхерт Седрик 2 0.2
7. Бекер Шеральдо 1 0.1
8. Ингвартсен Маркус 1 0.1
9. Бюльтер Мариус 1 0.1
10. Эндо Кейта 1 0.1
11. Шлоттербек Нико 1 0.1
12. Триммель Кристофер 0 0
13. Гогия Акакий 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 4 0
2. Зеефейк Дейовайзио 1 1
3. Тусар Люка 2 0
4. Пекарик Петер 1 0
5. Боята Дедрик 1 0
6. Платтенхардт Марвин 1 0
7. Кордоба Джон 1 0
8. Штарк Никлас 1 0
9. Миттельштедт Максимилиан 1 0
10. Пёнтек Кшиштоф 1 0
11. Гендузи Маттео 1 0
12. Нганкам Жессик 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 2 0
3. Ингвартсен Маркус 2 0
4. Прёмель Гриша 2 0
5. Луте Андреас 1 0
6. Гисельман Нико 1 0
7. Андрих Роберт 1 0
8. Ленц Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 14.29% (2) 0 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Унион Берлин 23.81% (5) 4.76% (1) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург
РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна

Последние игры между собой

Герта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Герта 4:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:2 Герта Бундеслига 2
Герта 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Герта Бундеслига 2 Унион Берлин 3:5 Герта Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 13 22
2. РБ Лейпциг Заявка 9 6 2 1 18 - 6 20
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 10 5 4 1 22 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 9 6 0 3 21 - 9 18
6. Вольфсбург Заявка 9 4 5 0 14 - 8 17
7. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 17 - 14 15
8. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 9 2 6 1 14 - 16 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
13. Герта 0:1 Заявка 10 2 2 6 15 - 19 8
14. Фрайбург Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
15. Кёльн Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
16. Майнц Заявка 9 1 2 6 11 - 22 5
17. Арминия Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
10. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Арминия Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
14. Фрайбург Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
15. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
17. Кёльн Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
18. Герта 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6. Герта 0:1 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вольфсбург Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
11. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Герта 54.4% (86)
X 31.6% (50)
Унион Берлин 13.9% (22)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Унион Берлин
2.81
3.45
2.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.25 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.20 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.45 2.66
  2.71 3.34 2.82

Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 8.10 1.06 3.25 1.33 2.50 1.53 2.18 1.73 1.77 2.04 1.74 2.17 1.40 2.90 1.28 3.60 1.11 6.50 1.09 7.20 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 18.50
8.90 1.03 8.30 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 6.00 1.01 10.75
3.94 1.28 2.98 1.44 2.29 1.69 1.96 1.94 1.74 2.20 1.53 2.65 1.49 2.80 1.36 3.33 1.12 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.82 1.97 1.38 3.00 1.13 6.10
2.88 1.42 1.91 1.89 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
3.16 1.40 2.59 1.55 2.02 1.88 1.62 2.42 1.45 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.27 3.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Герта 0:1 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Герта 0:1 Унион Берлин

Исход игры
Герта
54.4% (86)
Ничья
31.6% (50)
Унион Берлин
13.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
56.13% (87)
Меньше
43.87% (68)
Обе команды забьют
Да
81.29% (126)
Нет
18.71% (29)
Популярный счёт
2:1 Герта
36.1% (57)
1:1 Ничья
24.7% (39)
1:0 Герта
10.8% (17)
1:2 Унион Берлин
10.1% (16)
2:2 Ничья
5.7% (9)
2:0 Герта
5.1% (8)
1:3 Унион Берлин
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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