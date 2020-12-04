Герта
3:1
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион
Унион Берлин
0:1
20' ГолАвонийи Тайво
23' Красная карточкаАндрих Роберт
36' Желтая карточкаТриммель Кристофер
1:1
51' ГолПекарик Петер
52' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
63' Желтая карточкаЛенц Кристофер
2:1
74' ГолПёнтек Кшиштоф
3:1
77' ГолПёнтек Кшиштоф
84' Желтая карточкаКунья Матеус
20
Боята
Дедрик
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
23'
51'
1:1
52'
63'
74'
77'
3:1
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.6
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.3
|3.
|Кордоба Джон
|3
|0.3
|4.
|Лукебакио Доди
|2
|0.2
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.2
|6.
|Нганкам Жессик
|1
|0.1
|7.
|Дарида Владимир
|0
|0
|8.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|9.
|Леки Мэттью
|0
|0
|10.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.6
|2.
|Андрих Роберт
|3
|0.3
|3.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.2
|4.
|Авонийи Тайво
|2
|0.2
|5.
|Фридрих Марвин
|2
|0.2
|6.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.2
|7.
|Бекер Шеральдо
|1
|0.1
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.1
|9.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.1
|10.
|Эндо Кейта
|1
|0.1
|11.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.1
|12.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|13.
|Гогия Акакий
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|5
|0
|2.
|Зеефейк Дейовайзио
|1
|1
|3.
|Тусар Люка
|2
|0
|4.
|Пекарик Петер
|1
|0
|5.
|Боята Дедрик
|1
|0
|6.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|7.
|Кордоба Джон
|1
|0
|8.
|Штарк Никлас
|1
|0
|9.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|10.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|11.
|Гендузи Маттео
|1
|0
|12.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|2.
|Андрих Роберт
|1
|1
|3.
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|4.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|6.
|Прёмель Гриша
|2
|0
|7.
|Луте Андреас
|1
|0
|8.
|Гисельман Нико
|1
|0
|9.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|11.76% (2)
|0
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|Унион Берлин
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +4 =2 -14Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург
РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =5 -4Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна
Последние игры между собой
Герта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 13
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|16 - 9
|19
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 9
|18
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 16
|12
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 15
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|15.
|Кёльн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 22
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|17.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Герта 3:1 Унион Берлин
Исход игры
Герта
54.4% (86)
Ничья
31.6% (50)
Унион Берлин
13.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
56.13% (87)
Меньше
43.87% (68)
Обе команды забьют
Да
81.29% (126)
Нет
18.71% (29)
Популярный счёт
2:1 Герта
36.1% (57)
1:1 Ничья
24.7% (39)
1:0 Герта
10.8% (17)
1:2 Унион Берлин
10.1% (16)
2:2 Ничья
5.7% (9)
2:0 Герта
5.1% (8)
1:3 Унион Берлин
1.9% (3)
0:1 Унион Берлин
1.3% (2)
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