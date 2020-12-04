Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Крузе Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Ох, нехорошо это выглядит. Пекарик Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Кунья Матеус получил желтую карточку от судьи

79' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Г О О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

77' Плохо сыграл Рюэрсон Юлиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Плохо сыграл Луте Андреас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

64' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Кунья Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Ленц Кристофер получил желтую карточку от судьи

61' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Герта пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи

51' Г О О О О Л - Пекарик Петер забивает!

50' Торунарига Джордан из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

47' Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота