Зульте-Варегем
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Регенбогстадион
Андерлехт
1:0
8' ГолСек Ибраима
25
Бостин
Луи
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
8'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|5 (1)
|0.33
|2.
|Хори Томаш
|3
|0.2
|3.
|Воссен Йелле
|3
|0.2
|4.
|Говеа Омар
|2
|0.13
|5.
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.13
|6.
|Берахино Сейдо
|2
|0.13
|7.
|Сек Ибраима
|2
|0.13
|8.
|Дешахт Оливье
|1
|0.07
|9.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|10.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|11.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|5 (2)
|0.33
|2.
|Тау Перси
|4
|0.27
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.13
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.13
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.13
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.13
|7.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.13
|8.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.07
|9.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.07
|10.
|Мукайру Пол
|1
|0.07
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|2.
|Дешахт Оливье
|2
|0
|3.
|Опаре Даниэль
|2
|0
|4.
|Сек Ибраима
|2
|0
|5.
|Говеа Омар
|2
|0
|6.
|Хори Томаш
|2
|0
|7.
|Срарфи Бассем
|2
|0
|8.
|Жан-Люк Домпе
|0
|1
|9.
|Воссен Йелле
|1
|0
|10.
|Марк Дамьен
|1
|0
|11.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|12.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|13.
|Бьянда Вильям
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цуль Петер
|3
|0
|2.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|3.
|Требель Адриен
|2
|0
|4.
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|5.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|6.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|7.
|Нмеча Лукас
|2
|0
|8.
|Димата Ландри
|2
|0
|9.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|10.
|Куллен Джош
|1
|0
|11.
|Тау Перси
|1
|0
|12.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|13.
|Влап Михел
|1
|0
|14.
|Кана Марко
|1
|0
|15.
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|16.
|Амузу Френсис
|1
|0
|17.
|Докю Жереми
|1
|0
|18.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|19.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|20.
|Колассен Антуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Андерлехт
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +5 =3 -12Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк
Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =9 -3Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен
Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Андерлехт: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Зульте-Варегем 2:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем Суперкубок Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 3:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии Зульте-Варегем 0:3 Андерлехт Кубок Бельгии Зульте-Варегем 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|38 - 33
|28
|2.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|3.
|Брюгге
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|5.
|Стандард
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|7.
|Андерлехт
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 24
|19
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|11.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 21
|17
|12.
|Зульте-Варегем
|1:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 28
|17
|13.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Мехелен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 26
|13
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|3.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|Андерлехт
|0:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|16.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Зульте-Варегем
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Андерлехт
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Мехелен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|17.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
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