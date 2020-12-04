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Зульте-Варегем
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
8' Гол
Сек Ибраима
19'
25
Бостин
Луи
4
Опаре
Даниэль
33
Хамфриз
Кэмерон
3
Дешахт
Оливье
27
Де
Бок
Лоренс
5
Марк
Дамьен
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
11
Срарфи
Бассем
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
1
Велленройтер
Тимон
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
8
Куллен
Джош
51
Версхарен
Яри
12
Мукайру
Пол
7
Нмеча
Лукас
19
Бунду
Мустафа
Зульте-Варегем
3-5-2
Андерлехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 5 (1) 0.33
2. Хори Томаш 3 0.2
3. Воссен Йелле 3 0.2
4. Говеа Омар 2 0.13
5. Жан-Люк Домпе 2 0.13
6. Берахино Сейдо 2 0.13
7. Сек Ибраима 2 0.13
8. Дешахт Оливье 1 0.07
9. Опаре Даниэль 0 0
10. Срарфи Бассем 0 0
11. Сиссако Абдулайе 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 5 (2) 0.33
2. Тау Перси 4 0.27
3. Докю Жереми 2 0.13
4. Мурильо Микаэль 2 0.13
5. Требель Адриен 2 0.13
6. Версхарен Яри 2 0.13
7. Димата Ландри 2 (1) 0.13
8. Михайличенко Богдан 1 0.07
9. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.07
10. Мукайру Пол 1 0.07
11. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 4 0
2. Дешахт Оливье 2 0
3. Опаре Даниэль 2 0
4. Сек Ибраима 2 0
5. Говеа Омар 2 0
6. Хори Томаш 2 0
7. Срарфи Бассем 2 0
8. Жан-Люк Домпе 0 1
9. Воссен Йелле 1 0
10. Марк Дамьен 1 0
11. Берахино Сейдо 1 0
12. Хамфриз Кэмерон 1 0
13. Бьянда Вильям 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Цуль Петер 3 0
2. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
3. Требель Адриен 2 0
4. Лоуренс Кемар 2 0
5. Люккассен Деррик 2 0
6. Мурильо Микаэль 2 0
7. Нмеча Лукас 2 0
8. Димата Ландри 2 0
9. Враньеш Огнен 1 0
10. Куллен Джош 1 0
11. Тау Перси 1 0
12. Миазга Мэтт 1 0
13. Влап Михел 1 0
14. Кана Марко 1 0
15. Михайличенко Богдан 1 0
16. Амузу Френсис 1 0
17. Докю Жереми 1 0
18. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
19. Арнстад Кристиан 1 0
20. Колассен Антуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зульте-Варегем 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Андерлехт 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк
Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен
Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Андерлехт: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Первый дивизион А
Зульте-Варегем 2:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем Суперкубок Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 3:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии Зульте-Варегем 0:3 Андерлехт Кубок Бельгии Зульте-Варегем 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 9 1 4 38 - 33 28
2. Генк Заявка 14 8 4 2 31 - 18 28
3. Брюгге Заявка 14 8 3 3 29 - 11 27
4. Антверпен Заявка 14 7 4 3 26 - 19 25
5. Стандард Заявка 14 6 6 2 17 - 12 24
6. Шарлеруа Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
7. Андерлехт 0:1 Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
8. АХ Лёвен Заявка 13 5 4 4 23 - 24 19
9. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
10. Серкль Брюгге Заявка 14 6 0 8 21 - 25 18
11. Эйпен Заявка 14 3 8 3 17 - 21 17
12. Зульте-Варегем 1:0 Заявка 15 5 2 8 20 - 28 17
13. Гент Заявка 14 5 1 8 21 - 23 16
14. Остенде Заявка 14 4 4 6 18 - 18 16
15. Мехелен Заявка 14 3 4 7 20 - 26 13
16. Васланд-Беверен Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
17. Сент-Трюйден Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
3. Генк Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Брюгге Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
5. Андерлехт 0:1 Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Стандард Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
7. Шарлеруа Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
8. АХ Лёвен Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Кортрейк Заявка 7 2 2 3 14 - 15 8
14. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Зульте-Варегем 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 17 7
16. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Васланд-Беверен Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Антверпен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7. Зульте-Варегем 1:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
9. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
11. Андерлехт 0:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
12. АХ Лёвен Заявка 7 2 2 3 14 - 16 8
13. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
14. Мехелен Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
16. Мускрон-Перювельз Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
17. Остенде Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
18. Сент-Трюйден Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Сек Ибраима бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Андерлехт
3.94
4.20
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 4.20 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.75 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 3.94 4.05 1.82

Самый высокий коэффициент на матч «Зульте-Варегем» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зульте-Варегем» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зульте-Варегем» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
20.00 0.00 12.50 1.01 12.00 1.01 4.20 1.20 3.90 1.23 1.97 1.83 2.01 1.85 1.73 2.11 2.00 1.76 1.30 3.30 1.38 2.90 1.09 6.50 1.13 5.40 1.02 12.00 1.03 10.00
12.00 1.00 11.00 1.01 4.85 1.13 4.15 1.20 2.44 1.53 1.99 1.82 1.64 2.39 1.33 3.32 1.24 3.88 1.04 7.70 1.06 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.50 1.53 2.55 1.47 1.22 3.80 1.33 3.15 1.05 8.50
3.85 1.26 2.56 1.51 1.65 2.24 1.25 3.95 1.17 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.06 1.71 1.53 2.39 1.31 3.15
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.14 5.20
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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