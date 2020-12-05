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  3. Италия
Специя
1:2
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
15' Гол
Иммобиле Чиро
23' Желтая карточка
Бастони Симоне
32' Желтая карточка
Терци Клаудио
0:2
33' Гол
Милинкович-Савич Сергей
1:2
64' Гол
Нзола М'Бала
82' Желтая карточка
Риччи Матео
84' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
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Перейра Андреас
90'+5
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
19
Терци
Клаудио
22
Хабот
Юлиан
20
Бастони
Симоне
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
7
Перейра
Андреас
Специя
4-3-3
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 4 (1) 0.4
2. Галабинов Андрей 3 0.3
3. Побега Томмазо 2 0.2
4. Гьяси Эммануэль 1 0.1
5. Фариас Диего 1 0.1
6. Верде Даниэле 1 0.1
7. Хабот Юлиан 1 0.1
8. Агудело Кевин 1 0.1
9. Риччи Матео 0 0
10. Бастони Симоне 0 0
11. Терци Клаудио 0 0
12. Рафаэл Биттенкур 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 6 (2) 0.6
2. Милинкович-Савич Сергей 3 0.3
3. Кайседо Фелипе 3 0.3
4. Корреа Хоакин 1 0.1
5. Альберто Луис 1 0.1
6. Перейра Андреас 1 0.1
7. Лаццари Мануэль 1 0.1
8. Патрик 0 0
9. Пароло Марко 0 0
10. Ачерби Франческо 0 0
11. Марусич Адам 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 4 1
2. Эстевес Науэль 4 0
3. Риччи Матео 3 0
4. Хабот Юлиан 3 0
5. Феррер Сальвадор 3 0
6. Бастони Симоне 2 0
7. Зут Йерун 1 0
8. Фариас Диего 1 0
9. Сала Джакопо 1 0
10. Гьяси Эммануэль 1 0
11. Дейола Алессандро 1 0
12. Бартоломей Паоло 1 0
13. Рамос Хуан 1 0
14. Агудело Кевин 1 0
15. Побега Томмазо 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 4 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 4 0
3. Иммобиле Чиро 2 1
4. Кайседо Фелипе 3 0
5. Фарес Мохамед 3 0
6. Альберто Луис 2 0
7. Пароло Марко 2 0
8. Ачерби Франческо 2 0
9. Худт Уэсли 2 0
10. Патрик 1 0
11. Катальди Данило 1 0
12. Марусич Адам 1 0
13. Перейра Андреас 1 0
14. Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 0 28.57% (4) 28.57% (4) 0 28.57% (4) 14.29% (2)
 Лацио 18.75% (3) 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя
Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция
Лацио Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио
Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Специя 0.6% (1)
X 10.4% (16)
Лацио 89% (137)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 36.00 11.50 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 13.00 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 4.20 1.69
  32.46 6.34 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 10.50 1.03 7.00 1.09 3.40 1.32 3.70 1.27 2.00 1.87 1.73 2.14 1.90 1.90 1.27 4.10 1.14 5.55 1.08 8.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00
12.50 1.03 11.25 1.04 4.30 1.23 3.38 1.33 2.25 1.72 1.74 2.12 1.47 2.72 1.24 4.15 1.18 5.00 1.07 9.00
4.80 1.21 2.74 1.50 3.09 1.40 2.58 1.54 2.06 1.82 1.67 2.28 1.68 2.26 1.43 2.95 1.18 5.22 1.40 3.08 1.11 7.30 1.16 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.63 1.48 2.18 1.68 1.60 3.35 1.21 4.90 1.07 8.40
3.26 1.34 2.19 1.68 1.54 2.48 1.20 4.55 1.14 5.80
3.51 1.32 2.91 1.44 2.29 1.67 1.77 2.12 2.28 1.67 1.88 2.01 1.45 2.86 1.30 3.66 1.40 3.07 1.22 4.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.87 1.87 1.39 2.85
4.55 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.40
Где смотреть матч Специя 1:2 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Специя 1:2 Лацио

Исход игры
Специя
0.6% (1)
Ничья
10.4% (16)
Лацио
89% (137)
Тотал 2.5
Больше
67.55% (102)
Меньше
32.45% (49)
Обе команды забьют
Да
73.51% (111)
Нет
26.49% (40)
Популярный счёт
1:2 Лацио
55.8% (86)
0:2 Лацио
14.9% (23)
0:1 Лацио
8.4% (13)
1:1 Ничья
6.5% (10)
1:3 Лацио
5.8% (9)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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