Специя
1:2
Конец матча
Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Лацио
0:1
15' ГолИммобиле Чиро
23' Желтая карточкаБастони Симоне
32' Желтая карточкаТерци Клаудио
0:2
33' ГолМилинкович-Савич Сергей
1:2
64' ГолНзола М'Бала
82' Желтая карточкаРиччи Матео
84' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
90' Undefined phrase: football_event_Перейра Андреас
22
Хабот
Юлиан
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
25
Рейна
Пепе
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
65 Моро РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
23'
32'
33'
64'
1:2
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|4 (1)
|0.4
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.3
|3.
|Побега Томмазо
|2
|0.2
|4.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.1
|5.
|Фариас Диего
|1
|0.1
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.1
|7.
|Хабот Юлиан
|1
|0.1
|8.
|Агудело Кевин
|1
|0.1
|9.
|Риччи Матео
|0
|0
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Терци Клаудио
|0
|0
|12.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|0.6
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.3
|3.
|Кайседо Фелипе
|3
|0.3
|4.
|Корреа Хоакин
|1
|0.1
|5.
|Альберто Луис
|1
|0.1
|6.
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|7.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.1
|8.
|Патрик
|0
|0
|9.
|Пароло Марко
|0
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|11.
|Марусич Адам
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|4
|1
|2.
|Эстевес Науэль
|4
|0
|3.
|Риччи Матео
|3
|0
|4.
|Хабот Юлиан
|3
|0
|5.
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|6.
|Бастони Симоне
|2
|0
|7.
|Зут Йерун
|1
|0
|8.
|Фариас Диего
|1
|0
|9.
|Сала Джакопо
|1
|0
|10.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|11.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|12.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|13.
|Рамос Хуан
|1
|0
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0
|15.
|Побега Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|4
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|4
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|4.
|Кайседо Фелипе
|3
|0
|5.
|Фарес Мохамед
|3
|0
|6.
|Альберто Луис
|2
|0
|7.
|Пароло Марко
|2
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|9.
|Худт Уэсли
|2
|0
|10.
|Патрик
|1
|0
|11.
|Катальди Данило
|1
|0
|12.
|Марусич Адам
|1
|0
|13.
|Перейра Андреас
|1
|0
|14.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|0
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Лацио
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя
Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция
Лацио Последние 20 матчей: +10 =7 -3Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио
Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|12.
|Кальяри
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|16 - 22
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 1:2 Лацио
Исход игры
Специя
0.6% (1)
Ничья
10.4% (16)
Лацио
89% (137)
Тотал 2.5
Больше
67.55% (102)
Меньше
32.45% (49)
Обе команды забьют
Да
73.51% (111)
Нет
26.49% (40)
Популярный счёт
1:2 Лацио
55.8% (86)
0:2 Лацио
14.9% (23)
0:1 Лацио
8.4% (13)
1:1 Ничья
6.5% (10)
1:3 Лацио
5.8% (9)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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