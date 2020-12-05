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Атромитос
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Арис Салоники
0'
30' Желтая карточка
Роуз Линдси
35' Вторая желтая карточка
Роуз Линдси
1:0
37' Пенальти
Giorgos Manousos
40' Желтая карточка
Галвао Лукас
50'
22
Янниотис
Андреас
4
Dimitrios
Goutas
44
Рисванис
Спирос
3
Галвао
Лукас
12
Гало
Родриго
6
Харисис
Харилаос
16
Нацос
Спиридон
50
Josip
Tomasevic
III
59
Н'Сикулу
Кларк
14
Муньис
Хуан
9
Giorgos
Manousos
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
5
Делизисис
Георгиос
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
16
Бруну
Гама
18
Бертолио
Факундо
10
Матео
Гарсия
9
Манос
Димитриос
Атромитос
3-4-2-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

30'
 
Роуз Линдси
35'
 
Роуз Линдси
37'
Giorgos Manousos
1:0
40'
Галвао Лукас
 
42'
 
Беналуань Йоан
Бруну Гама

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 5 (4) 0.45
2. Dimitrios Goutas 2 0.18
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.09
4. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.09
5. Гало Родриго 0 0
6. Н'Сикулу Кларк 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 4 (3) 0.4
2. Манос Димитриос 2 0.2
3. Лопес Кристиан 2 0.2
4. Бертолио Факундо 1 0.1
5. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.1
6. Силва Алешандре 1 0.1
7. Матилья Хавьер 1 0.1
8. Мансини Даниэль 1 0.1
9. Джегго Джеймс 0 0
10. Сакик Эмануэль 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 4 0
2. Рисванис Спирос 2 1
3. Матич Боян 2 1
4. Муньис Хуан 1 1
5. Рабельо Бриан 2 0
6. Галвао Лукас 2 0
7. Josip Tomasevic III 2 0
8. Христодулопулос Лазарос 1 0
9. Бусуладжич Азер 1 0
10. Гало Родриго 1 0
11. Янниотис Андреас 1 0
12. Dimitrios Goutas 1 0
13. Харисис Харилаос 1 0
14. Агайев Амир 1 0
15. Stefanos Stroungis 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 5 1
2. Джегго Джеймс 3 0
3. Сакик Эмануэль 3 0
4. Саша Лукас 2 0
5. Бруну Гама 2 0
6. Манос Димитриос 2 0
7. Мансини Даниэль 2 0
8. Беналуань Йоан 1 0
9. Бертолио Факундо 1 0
10. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
11. Буше Закари 1 0
12. Сиампанис Мариос 1 0
13. Матео Гарсия 1 0
14. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Арис Салоники 0 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина
Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арис Салоники 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 2:2 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:0 Атромитос Кубок Арис Салоники 2:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. Арис Салоники 0:1 10 7 1 2 14 - 6 22
3. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
4. АЕК 8 6 1 1 15 - 5 19
5. Атромитос 1:0 11 4 4 3 10 - 13 16
6. Волос 9 3 4 2 12 - 12 13
7. Астерас 9 3 3 3 9 - 10 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 10 3 3 4 14 - 16 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 8 - 14 6
12. Лариса 9 1 3 5 6 - 15 6
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Атромитос 1:0 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
8. ОФИ 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 6 - 8 4
11. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Лариса 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 0:1 5 4 0 1 6 - 1 12
2. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 1:0 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Арис Салоники
2.79
5.81
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.97 2.45 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.00 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.08 2.73
  1.15 5.81 27.21

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.70 1.17 4.80 1.16 2.65 1.44 2.08 1.74 1.78 2.04 1.66 2.23 1.35 3.05 1.18 4.50 1.12 5.55 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 25.00
6.85 1.06 5.15 1.14 2.46 1.52 1.86 1.94 1.52 2.70 1.22 4.30 1.15 5.15 1.03 9.70 1.02 10.25
6.55 1.12 3.41 1.31 2.81 1.43 2.08 1.76 2.71 1.45 2.23 1.65 1.74 2.09 1.46 2.66 1.33 3.23 1.20 4.32 1.16 5.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.72 2.05 1.47 2.70 1.11 5.80 1.04 9.50
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68
1.50 2.55 1.28 3.52 1.35 3.12 1.23 3.94 1.17 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.93 1.82 1.42 2.75 1.13 5.50
2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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