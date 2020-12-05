Атромитос
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Перистери
Арис Салоники
30' Желтая карточкаРоуз Линдси
35' Вторая желтая карточкаРоуз Линдси
1:0
37' ПенальтиGiorgos Manousos
40' Желтая карточкаГалвао Лукас
12
Гало
Родриго
14
Муньис
Хуан
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
30'
35'
37'
1:0
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|5 (4)
|0.45
|2.
|Dimitrios Goutas
|2
|0.18
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.09
|4.
|Konstantinos Kotsopoulos
|1
|0.09
|5.
|Гало Родриго
|0
|0
|6.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.4
|2.
|Манос Димитриос
|2
|0.2
|3.
|Лопес Кристиан
|2
|0.2
|4.
|Бертолио Факундо
|1
|0.1
|5.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.1
|6.
|Силва Алешандре
|1
|0.1
|7.
|Матилья Хавьер
|1
|0.1
|8.
|Мансини Даниэль
|1
|0.1
|9.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|10.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|4
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|2
|1
|3.
|Матич Боян
|2
|1
|4.
|Муньис Хуан
|1
|1
|5.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|6.
|Галвао Лукас
|2
|0
|7.
|Josip Tomasevic III
|2
|0
|8.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|9.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|10.
|Гало Родриго
|1
|0
|11.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|12.
|Dimitrios Goutas
|1
|0
|13.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|14.
|Агайев Амир
|1
|0
|15.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|5
|1
|2.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|3
|0
|4.
|Саша Лукас
|2
|0
|5.
|Бруну Гама
|2
|0
|6.
|Манос Димитриос
|2
|0
|7.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|8.
|Беналуань Йоан
|1
|0
|9.
|Бертолио Факундо
|1
|0
|10.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|11.
|Буше Закари
|1
|0
|12.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|13.
|Матео Гарсия
|1
|0
|14.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Арис Салоники
|0
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина
Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арис Салоники 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:0 Атромитос Кубок Арис Салоники 2:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|Арис Салоники
|0:1
|10
|7
|1
|2
|14 - 6
|22
|3.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|4.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|5.
|Атромитос
|1:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 13
|16
|6.
|Волос
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|7.
|Астерас
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ОФИ
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|12.
|Лариса
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Атромитос
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Лариса
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|0:1
|5
|4
|0
|1
|6 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|1:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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