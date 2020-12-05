Витория Гимарайнш
1:0
Перерыв
Стадион: Афонсу Энрикеш
Портимоненсе
18' Желтая карточкаСильвиу Мануэль
27' Желтая карточкаМумин Абдул
29' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
1:0
32' ГолАндре Андре
43' Желтая карточкаСа Педру
17
Сако
Фалае
11
Андре
Андре
19
Пепелу
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
21
Са
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Андре АндреПолузащитник
-
19 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
88 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
-
21 Фостер ЛайлНападающий
- Нападающий
-
29 Matous Trmal
-
Главный тренер: Joao Henriques
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Виллиан IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
29 Safawi Rasid
-
36 Канде Фали
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
18'
27'
29'
32'
1:0
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Андре
|3 (2)
|0.33
|2.
|Дуарте Бруно
|2
|0.22
|3.
|Рошинья Кошта
|1
|0.11
|4.
|Эдвардс Маркус
|1
|0.11
|5.
|Куарежма Рикарду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.22
|2.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.11
|3.
|Денер Клементе
|1
|0.11
|4.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.11
|5.
|Гомеш Бету
|1
|0.11
|6.
|Муфи Фахд
|0
|0
|7.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|8.
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Жорже
|2
|1
|2.
|Сильвиу Мануэль
|3
|0
|3.
|Андре Андре
|3
|0
|4.
|Сулиман Исах
|3
|0
|5.
|Варела Бруну
|2
|0
|6.
|Куарежма Рикарду
|1
|0
|7.
|Рошинья Кошта
|1
|0
|8.
|Жанвье Николя
|1
|0
|9.
|Агу Микель
|1
|0
|10.
|Мэддокс Джейкоб
|1
|0
|11.
|Луиш Мигел
|1
|0
|12.
|Мумин Абдул
|1
|0
|13.
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|14.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Са Педру
|3
|0
|2.
|Андзаи Коки
|2
|0
|3.
|Маурисио Антонио
|2
|0
|4.
|Денер Клементе
|2
|0
|5.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|6.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|7.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|8.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|9.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|10.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|11.
|Лукинья
|1
|0
|12.
|Канде Фали
|1
|0
|13.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витория Гимарайнш
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Портимоненсе
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Витория Гимарайнш Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Арока 0:0 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 0:4 Спортинг Л Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш
Витория Гимарайнш 0:1 Брага Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1:0 Пасуш де Феррейра Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 2:0 Витория Сетубал Брага 3:2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Белененсеш 1:1 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 2:2 Спортинг Л
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =3 -11Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара
Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе
Последние игры между собой
Витория Гимарайнш: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Бенфика
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 10
|18
|3.
|Брага
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|4.
|Порту
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|5.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|7 - 7
|16
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|11.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|12.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|13.
|Тондела
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 14
|8
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|3 - 5
|8
|15.
|Маритиму
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|16.
|Боавишта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|17.
|Портимоненсе
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|Порту
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|15.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Портимоненсе
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Боавишта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Портимоненсе
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Тондела
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|18.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витория Гимарайнш» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витория Гимарайнш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витория Гимарайнш» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Витория Гимарайнш
91.4% (138)
Ничья
7.9% (12)
Портимоненсе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.65% (35)
Меньше
76.35% (113)
Обе команды забьют
Да
30.41% (45)
Нет
69.59% (103)
Популярный счёт
1:0 Витория Гимарайнш
43% (65)
2:0 Витория Гимарайнш
24.5% (37)
2:1 Витория Гимарайнш
21.2% (32)
1:1 Ничья
6.6% (10)
3:1 Витория Гимарайнш
1.3% (2)
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