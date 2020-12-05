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  2. Матчи
  3. Португалия
Витория Гимарайнш
1:0
Перерыв

Стадион:
Портимоненсе
0'
18' Желтая карточка
Сильвиу Мануэль
27' Желтая карточка
Мумин Абдул
29' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
1:0
32' Гол
Андре Андре
43' Желтая карточка
Са Педру
1
Варела
Бруну
17
Сако
Фалае
44
Фернандеш
Жорже
6
Мумин
Абдул
28
Сильвиу
Мануэль
11
Андре
Андре
19
Пепелу
70
Алмейда
Андре
IV
7
Эдвардс
Маркус
9
Дуарте
Бруно
16
Рошинья
Кошта
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
3
Поссиньоло
Лукас
2
Маурисио
Антонио
22
Андзаи
Коки
7
Денер
Клементе
16
Сезар
Жулио
VII
21
Са
Педру
11
Оливейро
Андерсон
II
77
Боа
Морте
Аилтон
9
Фабрисио
Месиас
Витория Гимарайнш
4-3-3
Портимоненсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Андре 3 (2) 0.33
2. Дуарте Бруно 2 0.22
3. Рошинья Кошта 1 0.11
4. Эдвардс Маркус 1 0.11
5. Куарежма Рикарду 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фабрисио Месиас 2 (1) 0.22
2. Боа Морте Аилтон 1 0.11
3. Денер Клементе 1 0.11
4. Оливейро Андерсон II 1 0.11
5. Гомеш Бету 1 0.11
6. Муфи Фахд 0 0
7. Фернандес Лукас IV 0 0
8. Виллиан II 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
# Игрок      
1. Фернандеш Жорже 2 1
2. Сильвиу Мануэль 3 0
3. Андре Андре 3 0
4. Сулиман Исах 3 0
5. Варела Бруну 2 0
6. Куарежма Рикарду 1 0
7. Рошинья Кошта 1 0
8. Жанвье Николя 1 0
9. Агу Микель 1 0
10. Мэддокс Джейкоб 1 0
11. Луиш Мигел 1 0
12. Мумин Абдул 1 0
13. Алмейда Андре IV 1 0
14. Дуарте Бруно 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Са Педру 3 0
2. Андзаи Коки 2 0
3. Маурисио Антонио 2 0
4. Денер Клементе 2 0
5. Фернандес Лукас IV 2 0
6. Ваш Те Рикарду 1 0
7. Велинтон Соуза 1 0
8. Сезар Жулио VII 1 0
9. Поссиньоло Лукас 1 0
10. Боа Морте Аилтон 1 0
11. Лукинья 1 0
12. Канде Фали 1 0
13. Оливейро Андерсон II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витория Гимарайнш 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Портимоненсе 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Витория Гимарайнш Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Арока 0:0 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 0:4 Спортинг Л Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш
Витория Гимарайнш 0:1 Брага Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1:0 Пасуш де Феррейра Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 2:0 Витория Сетубал Брага 3:2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Белененсеш 1:1 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 2:2 Спортинг Л
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара
Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе

Последние игры между собой

Витория Гимарайнш: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Примейра-лига Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:2 Витория Гимарайнш Примейра-лига
Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш Примейра-лига Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:3 Витория Гимарайнш Товарищеские матчи Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш Кубок Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Бенфика Заявка 8 6 0 2 19 - 10 18
3. Брага Заявка 8 6 0 2 13 - 7 18
4. Порту Заявка 8 5 1 2 19 - 10 16
5. Витория Гимарайнш 1:0 Заявка 9 5 1 3 7 - 7 16
6. Пасуш де Феррейра Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Санта-Клара Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
8. Насьонал Мадейра Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Риу Аве Заявка 8 2 4 2 5 - 7 10
10. Фамаликан Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
11. Жил Висенте 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
12. Морейренсе 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
13. Тондела Заявка 8 2 2 4 6 - 14 8
14. Белененсеш Заявка 8 1 5 2 3 - 5 8
15. Маритиму Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
16. Боавишта Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
17. Портимоненсе 0:1 Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
18. Фаренсе Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
2. Порту Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Пасуш де Феррейра Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Брага Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Морейренсе 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Жил Висенте 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Тондела Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
9. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Витория Гимарайнш 1:0 Заявка 5 2 0 3 2 - 6 6
11. Фамаликан Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
12. Риу Аве Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Санта-Клара Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Фаренсе Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
15. Маритиму Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Портимоненсе 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Боавишта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Белененсеш Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Витория Гимарайнш 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Порту Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
6. Санта-Клара Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Риу Аве Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
8. Пасуш де Феррейра Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Белененсеш Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
10. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Фамаликан Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Маритиму Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Боавишта Заявка 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Портимоненсе 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
15. Жил Висенте 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
16. Тондела Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Фаренсе Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
18. Морейренсе 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Са Педру получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Андре Андре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Мумин Абдул получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Сильвиу Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Витория Гимарайнш 91.4% (138)
X 7.9% (12)
Портимоненсе 0.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Портимоненсе
1.95
3.65
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.15 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.00 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.65 4.15
  1.94 3.52 4.33

Самый высокий коэффициент на матч «Витория Гимарайнш» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витория Гимарайнш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витория Гимарайнш» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.40 1.13 6.30 1.10 3.55 1.27 2.15 1.70 1.82 1.98 1.33 2.20 1.30 3.35 1.17 4.70 1.07 7.40 1.02 11.00 1.01 14.50
8.40 1.03 6.95 1.07 2.78 1.42 2.11 1.73 1.66 2.35 1.28 3.64 1.19 4.70 1.05 8.60 1.03 9.20
2.97 1.42 2.59 1.54 2.20 1.73 1.84 2.05 1.64 2.36 1.47 2.81 1.22 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.15 1.66 2.31 1.07 7.50 1.08 7.20 1.04 9.00
2.75 1.45 1.74 2.09 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
2.62 1.53 2.15 1.77 1.66 2.31 1.43 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.59 1.52 2.44 1.19 4.50
3.26 1.34 2.12 1.72 1.50 2.59 1.16 5.25 1.11 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Витория Гимарайнш
91.4% (138)
Ничья
7.9% (12)
Портимоненсе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.65% (35)
Меньше
76.35% (113)
Обе команды забьют
Да
30.41% (45)
Нет
69.59% (103)
Популярный счёт
1:0 Витория Гимарайнш
43% (65)
2:0 Витория Гимарайнш
24.5% (37)
2:1 Витория Гимарайнш
21.2% (32)
1:1 Ничья
6.6% (10)
3:1 Витория Гимарайнш
1.3% (2)
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