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  3. Дания
Вайле
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Митьюлланд
0' 6'
21
Гротхёйзен
Инди
44
Tobias
Moelgaard
5
Греве
Мадс
24
Милошевич
Александер
2
Malte
Amundsen
6
Эзатолахи
Саид
16
Рамадани
Юльбер
11
Arbnor
Mucolli
20
Скооп
Якоб
10
Diego
Montiel
II
9
Вахид
Фагир
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
34
Андерсон
Микаэль
38
Ониика
Фрэнк
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Мабиль
Авер
Вайле
4-2-3-1
Митьюлланд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Allan Sousa 5 (2) 0.45
2. Вахид Фагир 2 0.18
3. Эзатолахи Саид 2 0.18
4. Двамена Рафаэль 2 0.18
5. Arbnor Mucolli 2 0.18
6. Скооп Якоб 1 0.09
7. Греве Мадс 1 0.09
8. Ояла Юхани 1 0.09
9. Malte Amundsen 1 0.09
10. Diego Montiel II 0 0
11. Leonel Montano 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 5 0.45
2. Дрейер Андерс 4 0.36
3. Каба Сори 3 0.27
4. Феррейра Эвандер 1 0.09
5. Ониика Фрэнк 1 0.09
6. Краев Божидар 1 0.09
7. Брумадо Жуниор 1 0.09
8. Святченко Эрик 0 0
9. Андерсон Микаэль 0 0
10. Дюр Николас 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 4 0
2. Allan Sousa 4 0
3. Милошевич Александер 3 0
4. Греве Мадс 2 0
5. Скооп Якоб 2 0
6. Двамена Рафаэль 2 0
7. Tobias Moelgaard 2 0
8. Arbnor Mucolli 2 0
9. Ояла Юхани 1 0
10. Рамадани Юльбер 1 0
11. Луис Энрике II 1 0
12. Malte Amundsen 1 0
13. Leonel Montano 1 0
14. Thomas Gundelund 1 0
15. Lundrim Hetemi 1 0
16. Вахид Фагир 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 2 0
2. Коолс Дион 2 0
3. Феррейра Эвандер 2 0
4. Каюсте Йенс 2 0
5. Брумадо Жуниор 2 0
6. Ониика Фрэнк 2 0
7. Шольц Александр 1 0
8. Краев Божидар 1 0
9. Каба Сори 1 0
10. Мадсен Николас 1 0
11. Манджрекар Джеймс 1 0
12. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 11.76% (2) 11.76% (2) 0 29.41% (5) 47.06% (8)
 Митьюлланд 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле
Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд
Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Вайле: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Митьюлланд 5:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Вайле Товарищеские матчи Вайле 2:3 Митьюлланд САС Лигаен
Митьюлланд 2:0 Вайле САС Лигаен Митьюлланд 1:1 Вайле САС Лигаен Митьюлланд 1:1 Вайле Товарищеские матчи Вайле 1:2 Митьюлланд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 0 3 21 - 14 21
2. Митьюлланд 10 6 2 2 17 - 12 20
3. Сённерйюск 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Нордшелланн 10 4 4 2 20 - 13 16
5. Ольборг 11 4 4 3 12 - 13 16
6. Орхус 10 4 3 3 18 - 14 15
7. Вайле 10 4 2 4 17 - 19 14
8. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
9. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
10. Копенгаген 10 4 1 5 18 - 20 13
11. Хорсенс 10 1 3 6 8 - 18 6
12. Люнгбю 10 0 3 7 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
4. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Сённерйюск 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
5. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
6. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
7. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 5 0 0 5 6 - 16 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Митьюлланд
5.00
4.20
1.73
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 4.20 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.75 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 4.85 3.92 1.70
  4.96 3.93 1.71

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 9.30 1.04 3.70 1.22 2.95 1.38 1.99 1.72 1.81 2.00 1.59 2.41 1.37 2.95 1.16 4.80 1.13 5.50 1.03 9.40 1.04 9.00 1.01 17.50 0.00 14.50
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00 1.04 7.70
4.12 1.25 3.16 1.38 2.41 1.61 2.05 1.83 1.83 2.06 1.59 2.44 1.49 2.75 1.39 3.11 1.15 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.04 1.78 1.42 2.70 1.13 5.30 1.11 5.80
3.15 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.13 1.39 2.58 1.54 2.02 1.86 1.62 2.37 1.44 2.89 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.81 1.99 1.36 3.00 1.30 3.35
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Вайле 0:0 Митьюлланд онлайн

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