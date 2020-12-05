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  3. Дания
Вайле
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Митьюлланд
0'
15' Желтая карточка
Паулиньо VI
0:1
45' Гол
Святченко Эрик
0:2
67' Пенальти
Шольц Александр
71' Желтая карточка
Tobias Moelgaard
81' Желтая карточка
Lucas Jensen
90' Желтая карточка
Lundrim Hetemi
90'+6
21
Гротхёйзен
Инди
44
Tobias
Moelgaard
5
Греве
Мадс
24
Милошевич
Александер
2
Malte
Amundsen
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
11
Arbnor
Mucolli
20
Скооп
Якоб
10
Diego
Montiel
II
9
Вахид
Фагир
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
34
Андерсон
Микаэль
10
Феррейра
Эвандер
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Мабиль
Авер
Вайле
4-2-3-1
Митьюлланд
4-3-3

Ход матча

15'
 
Паулиньо VI
45'
0:1
Святченко Эрик
(Феррейра Эвандер)
46'
 
Пфайффер Лука
Мабиль Авер
52'
Lundrim Hetemi
Эзатолахи Саид
 
67'
0:2
Шольц Александр
68'
 
Исаксен Густав
Каба Сори
71'
Tobias Moelgaard
 
77'
Leonel Montano
Arbnor Mucolli
 
77'
Lucas Jensen
Рамадани Юльбер
 
81'
Lucas Jensen
 
86'
Луис Энрике II
Вахид Фагир
 
89'
 
Вибе Лассе
Андерсон Микаэль
89'
 
Мадсен Николас
Феррейра Эвандер
90'
Lundrim Hetemi
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Allan Sousa 5 (2) 0.45
2. Вахид Фагир 2 0.18
3. Эзатолахи Саид 2 0.18
4. Двамена Рафаэль 2 0.18
5. Arbnor Mucolli 2 0.18
6. Скооп Якоб 1 0.09
7. Греве Мадс 1 0.09
8. Ояла Юхани 1 0.09
9. Malte Amundsen 1 0.09
10. Diego Montiel II 0 0
11. Leonel Montano 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 5 0.45
2. Дрейер Андерс 4 0.36
3. Каба Сори 3 0.27
4. Феррейра Эвандер 1 0.09
5. Святченко Эрик 1 0.09
6. Ониика Фрэнк 1 0.09
7. Краев Божидар 1 0.09
8. Брумадо Жуниор 1 0.09
9. Шольц Александр 1 (1) 0.09
10. Андерсон Микаэль 0 0
11. Дюр Николас 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 4 0
2. Allan Sousa 4 0
3. Милошевич Александер 3 0
4. Tobias Moelgaard 3 0
5. Греве Мадс 2 0
6. Скооп Якоб 2 0
7. Двамена Рафаэль 2 0
8. Arbnor Mucolli 2 0
9. Lundrim Hetemi 2 0
10. Ояла Юхани 1 0
11. Lucas Jensen 1 0
12. Рамадани Юльбер 1 0
13. Луис Энрике II 1 0
14. Malte Amundsen 1 0
15. Leonel Montano 1 0
16. Thomas Gundelund 1 0
17. Вахид Фагир 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 2 0
2. Коолс Дион 2 0
3. Феррейра Эвандер 2 0
4. Каюсте Йенс 2 0
5. Брумадо Жуниор 2 0
6. Ониика Фрэнк 2 0
7. Паулиньо VI 2 0
8. Шольц Александр 1 0
9. Краев Божидар 1 0
10. Каба Сори 1 0
11. Мадсен Николас 1 0
12. Манджрекар Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 11.76% (2) 11.76% (2) 0 29.41% (5) 47.06% (8)
 Митьюлланд 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 5.56% (1) 27.78% (5) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле
Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд
Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Вайле: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Митьюлланд 5:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Вайле Товарищеские матчи Вайле 2:3 Митьюлланд САС Лигаен
Митьюлланд 2:0 Вайле САС Лигаен Митьюлланд 1:1 Вайле САС Лигаен Митьюлланд 1:1 Вайле Товарищеские матчи Вайле 1:2 Митьюлланд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 10 7 0 3 21 - 14 21
3. Сённерйюск 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Нордшелланн 10 4 4 2 20 - 13 16
5. Ольборг 11 4 4 3 12 - 13 16
6. Орхус 10 4 3 3 18 - 14 15
7. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
8. Вайле 11 4 2 5 17 - 21 14
9. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
10. Копенгаген 10 4 1 5 18 - 20 13
11. Хорсенс 10 1 3 6 8 - 18 6
12. Люнгбю 10 0 3 7 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
4. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Сённерйюск 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
2. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
3. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
4. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
5. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
7. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 5 0 0 5 6 - 16 0
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 5.40 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 4.85 3.92 1.70
  21.38 5.93 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.30 1.13 9.30 1.04 2.85 1.38 2.95 1.38 1.82 1.92 1.81 2.00 1.59 2.41 1.12 5.55 1.16 4.80 1.02 11.00 1.03 9.40 1.04 9.00 1.01 17.50 0.00 14.50
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00 1.04 7.70
4.92 1.19 3.51 1.32 2.42 1.61 2.56 1.55 2.13 1.77 1.69 2.25 1.46 2.82 1.34 3.39 1.50 2.67 1.59 2.44 1.49 2.75 1.19 5.00 1.15 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.04 1.78 1.03 10.00 1.13 5.30 1.03 10.00
3.15 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
1.23 4.38 1.12 6.91 1.28 3.85 1.62 2.37 1.44 2.89 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.81 1.99 1.36 3.00 1.30 3.35
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Вайле 0:2 Митьюлланд онлайн

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