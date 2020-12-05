Вайле
0:2
Конец матча
Стадион: Вейле Зрители: 300
Митьюлланд
15' Желтая карточкаПаулиньо VI
0:1
45' ГолСвятченко Эрик
0:2
67' ПенальтиШольц Александр
71' Желтая карточкаTobias Moelgaard
81' Желтая карточкаLucas Jensen
90' Желтая карточкаLundrim Hetemi
20
Скооп
Якоб
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Lucas JensenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
15'
45'
67'
0:2
71'
81'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Allan Sousa
|5 (2)
|0.45
|2.
|Вахид Фагир
|2
|0.18
|3.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.18
|4.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.18
|5.
|Arbnor Mucolli
|2
|0.18
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.09
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.09
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.09
|9.
|Malte Amundsen
|1
|0.09
|10.
|Diego Montiel II
|0
|0
|11.
|Leonel Montano
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|5
|0.45
|2.
|Дрейер Андерс
|4
|0.36
|3.
|Каба Сори
|3
|0.27
|4.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.09
|5.
|Святченко Эрик
|1
|0.09
|6.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.09
|7.
|Краев Божидар
|1
|0.09
|8.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.09
|9.
|Шольц Александр
|1 (1)
|0.09
|10.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|11.
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|4
|0
|2.
|Allan Sousa
|4
|0
|3.
|Милошевич Александер
|3
|0
|4.
|Tobias Moelgaard
|3
|0
|5.
|Греве Мадс
|2
|0
|6.
|Скооп Якоб
|2
|0
|7.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|8.
|Arbnor Mucolli
|2
|0
|9.
|Lundrim Hetemi
|2
|0
|10.
|Ояла Юхани
|1
|0
|11.
|Lucas Jensen
|1
|0
|12.
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|13.
|Луис Энрике II
|1
|0
|14.
|Malte Amundsen
|1
|0
|15.
|Leonel Montano
|1
|0
|16.
|Thomas Gundelund
|1
|0
|17.
|Вахид Фагир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Святченко Эрик
|2
|0
|2.
|Коолс Дион
|2
|0
|3.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|4.
|Каюсте Йенс
|2
|0
|5.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|7.
|Паулиньо VI
|2
|0
|8.
|Шольц Александр
|1
|0
|9.
|Краев Божидар
|1
|0
|10.
|Каба Сори
|1
|0
|11.
|Мадсен Николас
|1
|0
|12.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|0
|29.41% (5)
|47.06% (8)
|Митьюлланд
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +10 =3 -7Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле
Митьюлланд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд
Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд
Последние игры между собой
Вайле: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|Брондбю
|10
|7
|0
|3
|21 - 14
|21
|3.
|Сённерйюск
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Нордшелланн
|10
|4
|4
|2
|20 - 13
|16
|5.
|Ольборг
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|6.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|18 - 14
|15
|7.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|8.
|Вайле
|11
|4
|2
|5
|17 - 21
|14
|9.
|Раннерс
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|10.
|Копенгаген
|10
|4
|1
|5
|18 - 20
|13
|11.
|Хорсенс
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|12.
|Люнгбю
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|4.
|Оденсе
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Сённерйюск
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Орхус
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|7.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|10.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|2.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|3.
|Брондбю
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Орхус
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
Победитель
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