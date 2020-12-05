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Ювентус
 
Позже

Стадион:
Торино
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
22
Кьеза
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
44
Кулушевски
Деян
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Ювентус
4-4-2
Торино
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 8 (2) 0.89
2. Мората Альваро 3 0.33
3. Кулушевски Деян 2 0.22
4. Бонуччи Леонардо 1 0.11
5. Рабио Адриен 1 0.11
6. Ремзи Аарон 0 0
7. Куадрадо Хуан 0 0
8. Данило Луис 0 0
9. Маккенни Уэстон 0 0
10. Демирал Мерих 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 7 (2) 0.78
2. Лукич Саша 3 0.33
3. Мейте Суалихо 1 0.11
4. Дзадза Симоне 1 0.11
5. Линетти Кароль 1 0.11
6. Бремер Глейсон 1 0.11
7. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.11
8. Верди Симоне 0 0
9. Войвода Мергим 0 0
10. Ринкон Томас 0 0
11. Бонаццоли Федерико 0 0
12. Синго Уилфрид 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 3 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Фработта Джанлука 2 0
4. Кулушевски Деян 2 0
5. Мората Альваро 0 1
6. Кьеза Федерико 0 1
7. Бонуччи Леонардо 1 0
8. Данило Луис 1 0
9. Бентанкур Родриго 1 0
10. Мело Артур 1 0
11. Портанова Маноло 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Верди Симоне 2 0
3. Синго Уилфрид 2 0
4. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
5. Н'Кулу Николя 1 0
6. Дзадза Симоне 1 0
7. Родригес Рикардо 1 0
8. Белотти Андреа 1 0
9. Линетти Кароль 1 0
10. Бонаццоли Федерико 1 0
11. Гояк Амер 1 0
12. Лукич Саша 1 0
13. Лянко Войнович 1 0
14. Войвода Мергим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4)
 Торино 20% (3) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри
Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус
Торино Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне
Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Ювентус 4:1 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A
Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Торино Кубок Ювентус 4:0 Торино Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия);
    Ассистент: Чиро Карбоне (Италия); Ассистент: 
    Алессандро Джаллатини (Италия);
    Резервный: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители итальянского футбола. В рамках очередной встречи 10-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу футболисты «Ювентуса» и «Торино». Встреча состоится в Турине, на футбольной арене «Альянц - Ювентус».

    Для вас тестовую трансляцию туринского дерби проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
     
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Ювентус 98% (145)
X 1.4% (2)
Торино 0.7% (1)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Торино
1.43
5.49
9.20
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.39 5.20 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.90 9.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 5.35 9.20
  1.36 5.49 9.03

Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 11.00 1.02 4.40 1.18 3.80 1.27 2.37 1.63 2.12 1.77 1.86 2.01 1.75 2.15 1.53 2.50 1.27 3.75 1.21 4.60 1.06 7.20 1.06 7.80 1.01 13.50 1.01 12.00
13.75 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.27 1.65 1.79 2.05 1.53 2.68 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.40 1.06 9.20 1.01 17.00
5.23 1.19 2.81 1.49 2.44 1.61 2.16 1.76 1.88 2.02 1.68 2.31 1.55 2.61 1.21 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.60 1.55 2.39 1.20 4.40
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.09 1.42 2.46 1.61 1.88 2.04 1.61 2.44 1.42 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65 1.29 3.40
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.91
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Ювентус - Торино онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус - Торино

Исход игры
Ювентус
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
38.62% (56)
Нет
61.38% (89)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
45.3% (67)
2:1 Ювентус
20.9% (31)
3:1 Ювентус
14.9% (22)
1:0 Ювентус
7.4% (11)
3:0 Ювентус
6.1% (9)
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