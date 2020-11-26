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Ювентус
 
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Стадион:
Торино

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 8 (2) 0.89
2. Мората Альваро 3 0.33
3. Кулушевски Деян 2 0.22
4. Бонуччи Леонардо 1 0.11
5. Рабио Адриен 1 0.11
6. Ремзи Аарон 0 0
7. Куадрадо Хуан 0 0
8. Данило Луис 0 0
9. Маккенни Уэстон 0 0
10. Демирал Мерих 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 7 (2) 0.78
2. Лукич Саша 3 0.33
3. Мейте Суалихо 1 0.11
4. Дзадза Симоне 1 0.11
5. Линетти Кароль 1 0.11
6. Бремер Глейсон 1 0.11
7. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.11
8. Верди Симоне 0 0
9. Войвода Мергим 0 0
10. Ринкон Томас 0 0
11. Бонаццоли Федерико 0 0
12. Синго Уилфрид 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 3 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Фработта Джанлука 2 0
4. Кулушевски Деян 2 0
5. Мората Альваро 0 1
6. Кьеза Федерико 0 1
7. Бонуччи Леонардо 1 0
8. Данило Луис 1 0
9. Бентанкур Родриго 1 0
10. Мело Артур 1 0
11. Портанова Маноло 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Верди Симоне 2 0
3. Синго Уилфрид 2 0
4. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
5. Н'Кулу Николя 1 0
6. Дзадза Симоне 1 0
7. Родригес Рикардо 1 0
8. Белотти Андреа 1 0
9. Линетти Кароль 1 0
10. Бонаццоли Федерико 1 0
11. Гояк Амер 1 0
12. Лукич Саша 1 0
13. Лянко Войнович 1 0
14. Войвода Мергим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4)
 Торино 20% (3) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри
Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус
Торино Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне
Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Ювентус 4:1 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A
Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Торино Кубок Ювентус 4:0 Торино Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Ювентус 96.6% (56)
    X 3.4% (2)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Торино
    1.48
    5.01
    7.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.90 7.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.90 6.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.47 5.00 6.90
      1.44 5.01 7.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.01 4.90 1.16 4.00 1.23 2.48 1.55 1.95 1.88 1.74 2.14 1.60 2.39 1.31 3.40 1.23 4.00 1.09 6.40 1.08 7.10 1.01 12.50
    14.75 1.02 5.05 1.17 4.05 1.25 2.44 1.57 1.91 1.91 1.62 2.44 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.40 1.08 7.90 1.02 14.75
    5.43 1.18 2.56 1.56 2.27 1.70 1.99 1.92 1.75 2.19 1.60 2.48 1.23 4.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.53 1.62 2.30 1.23 4.00
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.27 3.76 1.17 5.15
    3.23 1.39 2.55 1.57 1.91 2.00 1.62 2.42 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.10
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.38
    Где смотреть матч Ювентус - Торино онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Торино

    Исход игры
    Ювентус
    96.6% (56)
    Ничья
    3.4% (2)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (24)
    Меньше
    57.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (21)
    Нет
    62.5% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    43.1% (25)
    2:1 Ювентус
    24.1% (14)
    3:1 Ювентус
    10.3% (6)
    1:0 Ювентус
    8.6% (5)
    3:0 Ювентус
    6.9% (4)
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