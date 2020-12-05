Олимпиакос
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Караискакис
Волос
0:1
11' ПенальтиБаррьентос Жан
1
Са
Жозе
24
Ба
Уссейну
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Juan Perea
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|5
|0.56
|2.
|Хассан Ахмед
|4
|0.44
|3.
|Масурас Гиоргос
|3
|0.33
|4.
|Фортунис Костас
|2
|0.22
|5.
|Бухалакис Андреас
|2
|0.22
|6.
|Кафу Карлуш
|1
|0.11
|7.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|8.
|Камара Мохамед III
|0
|0
|9.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|10.
|М'Вила Янн
|0
|0
|11.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|5
|0.5
|2.
|Julian Bartolo
|2
|0.2
|3.
|Баррьентос Жан
|2 (2)
|0.2
|4.
|Rodrigo Colombo
|1
|0.1
|5.
|Варда Амр
|1
|0.1
|6.
|Stergios Dimopoulos
|1
|0.1
|7.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|8.
|Феррари Франко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|3
|0
|2.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|2
|0
|4.
|Ба Уссейну
|2
|0
|5.
|Рафинья Марсио
|1
|0
|6.
|Холебас Хосе
|1
|0
|7.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|8.
|М'Вила Янн
|1
|0
|9.
|Фортунис Костас
|1
|0
|10.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|11.
|Родригеш Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|5
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|3.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|4.
|Текио Серхио
|3
|0
|5.
|Ринстра Дан
|1
|1
|6.
|Gerasimos Mitoglou
|1
|1
|7.
|Stergios Dimopoulos
|2
|0
|8.
|Rodrigo Colombo
|2
|0
|9.
|Juan Perea
|2
|0
|10.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|11.
|Нинис Сотирис
|1
|0
|12.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|13.
|Antonis Dentakis
|1
|0
|14.
|Варда Амр
|1
|0
|15.
|Феррари Франко
|1
|0
|16.
|Anastasios Douvikas
|1
|0
|17.
|Julian Bartolo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|11.76% (2)
|0
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|Волос
|0
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|66.67% (8)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =2 -6Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос
ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК
Волос Последние 20 матчей: +4 =6 -10Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|2.
|Арис Салоники
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|4.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|5.
|Волос
|0:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|6.
|Атромитос
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|7.
|Астерас
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ОФИ
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|12.
|Лариса
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 0
|16
|2.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Волос
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Лариса
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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