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Олимпиакос
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Волос
0'
0:1
11' Пенальти
Баррьентос Жан
17'
1
Са
Жозе
21
Драгер
Мохамед
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
12
Винагре
Рубен
5
Бухалакис
Андреас
4
Камара
Мохамед
III
17
Врусай
Мариос
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
15
Rodrigo
Colombo
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
11
Варда
Амр
12
Мартинес
Николас
II
73
Julian
Bartolo
9
Anastasios
Douvikas
Олимпиакос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

Ход матча

5'
Ранджелович Лазар
Драгер Мохамед
 
11'
0:1
Баррьентос Жан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 5 0.56
2. Хассан Ахмед 4 0.44
3. Масурас Гиоргос 3 0.33
4. Фортунис Костас 2 0.22
5. Бухалакис Андреас 2 0.22
6. Кафу Карлуш 1 0.11
7. Ловера Максимилиано 0 0
8. Камара Мохамед III 0 0
9. Рафинья Марсио 0 0
10. М'Вила Янн 0 0
11. Ранджелович Лазар 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 5 0.5
2. Julian Bartolo 2 0.2
3. Баррьентос Жан 2 (2) 0.2
4. Rodrigo Colombo 1 0.1
5. Варда Амр 1 0.1
6. Stergios Dimopoulos 1 0.1
7. Мартинес Николас II 0 0
8. Феррари Франко 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 3 0
2. Сиссе Папе Абу 2 0
3. Камара Мохамед III 2 0
4. Ба Уссейну 2 0
5. Рафинья Марсио 1 0
6. Холебас Хосе 1 0
7. Пападопулос Авраам 1 0
8. М'Вила Янн 1 0
9. Фортунис Костас 1 0
10. Бухалакис Андреас 1 0
11. Родригеш Педру 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 5 0
2. Санчес Сальвадор 2 1
3. Гуаррочена Икер 3 0
4. Текио Серхио 3 0
5. Ринстра Дан 1 1
6. Gerasimos Mitoglou 1 1
7. Stergios Dimopoulos 2 0
8. Rodrigo Colombo 2 0
9. Juan Perea 2 0
10. Ендришек Эрик 1 0
11. Нинис Сотирис 1 0
12. Цоканис Тасос 1 0
13. Antonis Dentakis 1 0
14. Варда Амр 1 0
15. Феррари Франко 1 0
16. Anastasios Douvikas 1 0
17. Julian Bartolo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 11.76% (2) 0 35.29% (6) 23.53% (4) 29.41% (5)
Волос 0 8.33% (1) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 66.67% (8)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос
ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК
Волос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос
Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Волос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:0 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 9 7 2 0 17 - 2 23
2. Арис Салоники 10 7 2 1 16 - 7 23
3. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
4. АЕК 8 6 1 1 15 - 5 19
5. Волос 0:0 10 3 5 2 12 - 12 14
6. Атромитос 11 3 5 3 11 - 15 14
7. Астерас 9 3 3 3 9 - 10 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 10 3 3 4 14 - 16 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 8 - 14 6
12. Лариса 9 1 3 5 6 - 15 6
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 6 5 1 0 12 - 0 16
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Атромитос 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
8. ОФИ 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Волос 0:0 5 1 2 2 4 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 6 - 8 4
11. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Лариса 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 0:0 5 2 3 0 8 - 5 9
5. Олимпиакос 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Волос
1.17
8.00
16.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 8.00 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.50 16.25

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.00 1.16 3.90 1.22 2.55 1.48 1.91 1.89 1.74 2.15 1.57 2.25 1.29 3.40 1.22 4.00 1.09 6.70 1.07 7.30 1.01 13.00 1.01 12.00
4.90 1.13 4.20 1.20 2.52 1.50 1.98 1.83 1.65 2.38 1.33 3.30 1.25 3.78 1.09 6.30 1.06 6.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.75 1.25 2.41 1.52 1.58 2.30 1.23 3.95
2.56 1.51 1.66 2.22 1.27 3.76
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.78 1.48 2.55 1.29 3.35
3.68 1.28 2.01 1.80 1.52 2.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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