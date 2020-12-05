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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Болонья
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
22
Видаль
Артуро
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
14
Перишич
Иван
9
Лукаку
Ромелу
7
Санчес
Алексис
28
Скорупски
Лукаш
17
Медель
Гари
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Интер Милан
3-5-2
Болонья
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 7 (1) 0.78
2. Мартинес Лаутаро 5 0.56
3. Санчес Алексис 2 0.22
4. Гальярдини Роберто 2 0.22
5. Д'Амброзио Данило 2 0.22
6. Перишич Иван 1 0.11
7. Хакими Ашраф 1 0.11
8. Брозович Марсело 1 0.11
9. Барелла Николо 0 0
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Раноккия Андреа 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 5 0.56
2. Орсолини Риккардо 2 0.22
3. Барроу Муса 2 0.22
4. Паласио Родриго 1 0.11
5. Сванберг Маттиас 1 0.11
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.11
7. Ольсен Андреас 1 0.11
8. Сантандер Федерико 0 0
9. Медель Гари 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Барелла Николо 2 0
4. Мартинес Лаутаро 2 0
5. Сенси Стефано 0 1
6. Перишич Иван 1 0
7. Раноккия Андреа 1 0
8. Лукаку Ромелу 1 0
9. Де Врей Стефан 1 0
10. Д'Амброзио Данило 1 0
11. Брозович Марсело 1 0
12. Хакими Ашраф 1 0
13. Бастони Алессандро 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 3 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Дейкс Митчелл 1 1
4. Паласио Родриго 2 0
5. Сансоне Никола 2 0
6. Томиясу Такэхиро 2 0
7. Схаутен Йерди 2 0
8. Домингес Николас 2 0
9. Хики Аарон 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. М'Байе Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 9.52% (2) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6)
 Болонья 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5) 0 15.38% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино
Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе
Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи
Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Интер Милан 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
4. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
5. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
6. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 10-го тура итальянской Серии А. В рамках этой игры на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, вместимостью 82995 мест, лицом к лицу сойдутся "Интер" и "Болонья". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Помощники судьи - Фабиано Прети, Марко Бресмес; резервный арбитр - Маурицио Мариани. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Интер Милан 94% (141)
X 4% (6)
Болонья 2% (3)
Все прогнозы
1.59 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Болонья
1.50
4.92
6.90
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.80 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.70 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.85 6.65
  1.50 4.92 6.51

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.00 1.16 4.30 1.22 2.48 1.55 2.02 1.86 1.79 2.10 1.64 2.35 1.32 3.30 1.23 3.95 1.09 6.30 1.07 6.90 1.01 13.00 1.01 12.00
5.25 1.17 4.15 1.24 2.49 1.55 1.98 1.85 1.64 2.40 1.33 3.36 1.25 4.05 1.10 7.00 1.09 7.70 1.02 14.25
5.72 1.17 2.60 1.55 2.31 1.68 2.03 1.88 1.77 2.15 1.62 2.41 1.51 2.73 1.24 4.43 1.10 8.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.51 1.63 2.25 1.23 3.90
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.27 1.38 2.60 1.55 1.94 1.96 1.65 2.36 1.45 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
5.20 1.16 3.68 1.28 2.03 1.79 1.51 2.56 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.38
Где смотреть матч Интер Милан - Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

Исход игры
Интер Милан
94% (142)
Ничья
4% (6)
Болонья
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
41.7% (63)
2:1 Интер Милан
27.8% (42)
3:1 Интер Милан
11.9% (18)
1:0 Интер Милан
6.6% (10)
2:2 Ничья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:2 Болонья
1.3% (2)
4:2 Интер Милан
1.3% (2)
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