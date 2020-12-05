Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Болонья
14
Перишич
Иван
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рабби СимонеНападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|0.78
|2.
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.56
|3.
|Санчес Алексис
|2
|0.22
|4.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.22
|5.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.22
|6.
|Перишич Иван
|1
|0.11
|7.
|Хакими Ашраф
|1
|0.11
|8.
|Брозович Марсело
|1
|0.11
|9.
|Барелла Николо
|0
|0
|10.
|Янг Эшли
|0
|0
|11.
|Коларов Александар
|0
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|13.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|5
|0.56
|2.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.22
|3.
|Барроу Муса
|2
|0.22
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.11
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.11
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.11
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.11
|8.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|9.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|0
|2.
|Янг Эшли
|2
|0
|3.
|Барелла Николо
|2
|0
|4.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|5.
|Сенси Стефано
|0
|1
|6.
|Перишич Иван
|1
|0
|7.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|8.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|9.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|10.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|11.
|Брозович Марсело
|1
|0
|12.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|13.
|Бастони Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|3
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|4.
|Паласио Родриго
|2
|0
|5.
|Сансоне Никола
|2
|0
|6.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|7.
|Схаутен Йерди
|2
|0
|8.
|Домингес Николас
|2
|0
|9.
|Хики Аарон
|2
|0
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|11.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|Болонья
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
|0
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино
Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе
Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи
Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|12.
|Кальяри
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья
Исход игры
Интер Милан
94% (142)
Ничья
4% (6)
Болонья
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
41.7% (63)
2:1 Интер Милан
27.8% (42)
3:1 Интер Милан
11.9% (18)
1:0 Интер Милан
6.6% (10)
2:2 Ничья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:2 Болонья
1.3% (2)
4:2 Интер Милан
1.3% (2)
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