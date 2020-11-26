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Интер Милан
 
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Стадион:
Болонья

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 7 (1) 0.78
2. Мартинес Лаутаро 5 0.56
3. Санчес Алексис 2 0.22
4. Гальярдини Роберто 2 0.22
5. Д'Амброзио Данило 2 0.22
6. Перишич Иван 1 0.11
7. Хакими Ашраф 1 0.11
8. Брозович Марсело 1 0.11
9. Барелла Николо 0 0
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Раноккия Андреа 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 5 0.56
2. Орсолини Риккардо 2 0.22
3. Барроу Муса 2 0.22
4. Паласио Родриго 1 0.11
5. Сванберг Маттиас 1 0.11
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.11
7. Ольсен Андреас 1 0.11
8. Сантандер Федерико 0 0
9. Медель Гари 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Барелла Николо 2 0
4. Мартинес Лаутаро 2 0
5. Сенси Стефано 0 1
6. Перишич Иван 1 0
7. Раноккия Андреа 1 0
8. Лукаку Ромелу 1 0
9. Де Врей Стефан 1 0
10. Д'Амброзио Данило 1 0
11. Брозович Марсело 1 0
12. Хакими Ашраф 1 0
13. Бастони Алессандро 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 3 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Дейкс Митчелл 1 1
4. Паласио Родриго 2 0
5. Сансоне Никола 2 0
6. Томиясу Такэхиро 2 0
7. Схаутен Йерди 2 0
8. Домингес Николас 2 0
9. Хики Аарон 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. М'Байе Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 9.52% (2) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6)
 Болонья 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5) 0 15.38% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино
Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе
Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи
Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Интер Милан 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Интер Милан 94.7% (54)
    X 3.5% (2)
    Болонья 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Болонья
    1.51
    5.05
    6.63
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.50 6.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.80 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 5.05 5.75
      1.49 4.92 6.63

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.50 0.00 5.80 1.11 5.10 1.15 2.90 1.42 2.35 1.66 2.01 1.85 1.81 2.10 1.45 2.80 1.33 3.25 1.15 5.10 1.12 5.70 1.04 9.70 1.03 9.90
    6.20 1.13 5.05 1.17 2.82 1.44 2.27 1.65 1.79 2.14 1.44 2.82 1.33 3.38 1.15 5.60 1.13 6.30 1.04 11.25
    6.66 1.14 2.98 1.43 2.67 1.53 2.34 1.66 2.00 1.90 1.79 2.13 1.61 2.45 1.31 3.69 1.12 7.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.41 1.74 2.10 1.31 3.45
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.75 2.08 1.33 3.32 1.21 4.40
    3.66 1.32 2.94 1.45 2.10 1.83 1.75 2.19 1.53 2.67
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.66 2.17 1.39 2.85
    5.80 1.13 4.20 1.23 2.20 1.67 1.64 2.26 1.36 3.12

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.46
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.48
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

    Исход игры
    Интер Милан
    94.7% (54)
    Ничья
    3.5% (2)
    Болонья
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (21)
    Меньше
    61.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (22)
    Нет
    60% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    52.6% (30)
    2:1 Интер Милан
    21.1% (12)
    3:1 Интер Милан
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    1:0 Интер Милан
    3.5% (2)
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