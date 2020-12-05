  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Порту
4:3
Второй тайм: 89'

Стадион:
Тондела
0'
1:0
4' Гол
Занузи Зайду
1:1
20' Гол
Гонсалес Марио
1:2
33' Гол
Барбоза Рафаэл II
2:2
36' Гол
Марега Мусса
39' Желтая карточка
Медиуб Абдель
40' Желтая карточка
Урибе Матеус
3:2
48' Гол
Марега Мусса
4:2
56' Гол
Тареми Мехди
62' Желтая карточка
Аугусто Педро
4:3
74' Гол
Гонсалес Марио
79' Желтая карточка
Эванилсон
79' Желтая карточка
Joao Pedro Moreira Mendes2
83' Желтая карточка
Грау Хауме
89'
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
27
Оливейра
Сержиу
7
Диас
Луис
9
Тареми
Мехди
11
Марега
Мусса
99
Ниассе
Бабакар
28
Медиуб
Абдель
23
Таварес
Йоан
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
19
Алмейда
Тьягу
8
Педру
Жоау
II
14
Грау
Хауме
6
Аугусто
Педро
70
Барбоза
Рафаэл
II
17
Гонсалес
Марио
Порту
4-4-2
Тондела
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 4 (1) 0.44
2. Марега Мусса 4 0.44
3. Отавио Эдмилсон 2 0.22
4. Корона Хесус 2 0.22
5. Диас Луис 2 0.22
6. Теллес Алекс 2 (2) 0.22
7. Тареми Мехди 2 0.22
8. Урибе Матеус 1 0.11
9. Занузи Зайду 1 0.11
10. Пепе Кеплер 1 0.11
11. М'Бемба Шансель 1 0.11
12. Эванилсон 1 0.11
13. Манафа Вилсон 0 0
14. Накацзима Шоя 0 0
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалес Марио 3 0.33
2. Барбоза Рафаэл II 2 0.22
3. Аугусто Педро 1 0.11
4. Агра Салвадор 1 0.11
5. Феррейра Филипе 1 0.11
6. Рикарду Алвеш II 1 0.11
7. Мурильо Джон 0 0
8. Штркаль Томислав 0 0
9. Медиуб Абдель 0 0
10. Enzo Martinez3 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Занузи Зайду 2 1
2. Оливейра Сержиу 3 0
3. Пепе Кеплер 2 0
4. Урибе Матеус 2 0
5. Корона Хесус 2 0
6. М'Бемба Шансель 2 0
7. Отавио Эдмилсон 1 0
8. Накацзима Шоя 1 0
9. Марчесин Агустин 1 0
10. Груйич Марко 1 0
11. Эванилсон 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Аугусто Педро 4 0
2. Агра Салвадор 1 1
3. Бибито 2 0
4. Мурильо Джон 2 0
5. Педру Жоау II 2 0
6. Ниассе Бабакар 0 1
7. Таварес Йоан 1 0
8. Феррейра Филипе 1 0
9. Штркаль Томислав 1 0
10. Грау Хауме 1 0
11. Naoufel Khacef 1 0
12. Медиуб Абдель 1 0
13. Joao Pedro Moreira Mendes2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 0 5.26% (1) 42.11% (8) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5)
 Тондела 16.67% (1) 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту
Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш
Тондела Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела
Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта

Последние игры между собой

Порту: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Тондела: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Тондела 1:3 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Тондела Примейра-лига Тондела 0:3 Порту Примейра-лига Порту 1:0 Тондела Примейра-лига
Порту 1:0 Тондела Примейра-лига Тондела 0:1 Порту Примейра-лига Порту 4:0 Тондела Примейра-лига Тондела 0:0 Порту Примейра-лига Порту 0:1 Тондела Примейра-лига Тондела 0:1 Порту Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 7 2 0 23 - 7 23
2. Порту 4:3 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
3. Бенфика Заявка 8 6 0 2 19 - 10 18
4. Брага Заявка 8 6 0 2 13 - 7 18
5. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 1 3 7 - 7 16
6. Пасуш де Феррейра Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Санта-Клара Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
8. Насьонал Мадейра Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Риу Аве Заявка 8 2 4 2 5 - 7 10
10. Фамаликан Заявка 9 2 4 3 13 - 18 10
11. Жил Висенте Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
12. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
13. Белененсеш Заявка 8 1 5 2 3 - 5 8
14. Тондела 3:4 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
15. Маритиму Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
16. Боавишта Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
17. Портимоненсе Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
18. Фаренсе Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 4:3 Заявка 5 4 0 1 13 - 8 12
2. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Пасуш де Феррейра Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Брага Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Морейренсе Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Жил Висенте Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Тондела 3:4 Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
9. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 0 3 2 - 6 6
11. Фамаликан Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12. Риу Аве Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Санта-Клара Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Фаренсе Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
15. Маритиму Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Портимоненсе Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Боавишта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Белененсеш Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Витория Гимарайнш Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Порту 4:3 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
6. Санта-Клара Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Риу Аве Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
8. Пасуш де Феррейра Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Белененсеш Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
10. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Фамаликан Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Маритиму Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Боавишта Заявка 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Портимоненсе Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
15. Жил Висенте Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Фаренсе Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17. Морейренсе Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18. Тондела 3:4 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Порту 98% (149)
X 0.7% (1)
Тондела 1.3% (2)
Все прогнозы
1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Тондела
1.34
6.85
15.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 11.00 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 6.85 15.00
  1.34 4.19 14.79

Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5
12.50 1.01 5.30 1.14 4.40 1.19 10.50 1.02 1.95 1.85 1.74 2.10 3.45 1.28 1.36 3.00 5.80 1.11 1.12 6.10 2.15 1.65 1.01 11.00 3.05 1.35 1.38 2.90 1.02 11.00
4.65 1.14 3.80 1.23 2.39 1.55 1.90 1.90 1.61 2.46 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.75 1.05 7.20 1.00 11.25
5.57 1.16 4.75 1.19 2.27 1.68 1.97 1.90 1.72 2.19 3.08 1.39 2.71 1.48 2.34 1.62 1.96 1.91 6.29 1.13 1.54 2.55 2.73 1.47 2.15 1.74 1.88 1.99 1.58 2.43 1.44 2.85 2.61 1.51 2.13 1.75 1.64 2.31 1.41 2.99 1.29 3.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
3.90 1.23 2.60 1.45 1.69 2.20 1.27 3.55 2.20 1.62 1.20 4.20 1.09 6.50
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
3.27 1.36 2.59 1.53 1.92 1.95 1.63 2.35 2.97 1.41 2.35 1.62 1.79 2.07 1.90 1.97 1.56 2.49 1.23 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.69 1.49 2.33 1.31 3.10
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.59
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Порту 4:3 Тондела онлайн

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Прогнозы на матч Порту 4:3 Тондела

Исход игры
Порту
98% (149)
Ничья
0.7% (1)
Тондела
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.46% (51)
Меньше
65.54% (97)
Обе команды забьют
Да
17.57% (26)
Нет
82.43% (122)
Популярный счёт
2:0 Порту
58.6% (89)
3:0 Порту
15.8% (24)
3:1 Порту
8.6% (13)
2:1 Порту
7.2% (11)
1:0 Порту
4.6% (7)
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