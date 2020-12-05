1:0
4' ГолЗанузи Зайду
1:1
20' ГолГонсалес Марио
1:2
33' ГолБарбоза Рафаэл II
2:2
36' ГолМарега Мусса
39' Желтая карточкаМедиуб Абдель
40' Желтая карточкаУрибе Матеус
3:2
48' ГолМарега Мусса
4:2
56' ГолТареми Мехди
62' Желтая карточкаАугусто Педро
4:3
74' ГолГонсалес Марио
79' Желтая карточкаЭванилсон
79' Желтая карточкаJoao Pedro Moreira Mendes2
83' Желтая карточкаГрау Хауме
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
11
Марега
Мусса
23
Таварес
Йоан
14
Грау
Хауме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 БибитоЗащитник
-
10 Мурильо ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Анн СулейманНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
4'
1:0
20'
33'
36'
2:2
39'
40'
48'
3:2
56'
4:2
62'
72'
74'
4:3
79'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|4 (1)
|0.44
|2.
|Марега Мусса
|4
|0.44
|3.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.22
|4.
|Корона Хесус
|2
|0.22
|5.
|Диас Луис
|2
|0.22
|6.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.22
|7.
|Тареми Мехди
|2
|0.22
|8.
|Урибе Матеус
|1
|0.11
|9.
|Занузи Зайду
|1
|0.11
|10.
|Пепе Кеплер
|1
|0.11
|11.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.11
|12.
|Эванилсон
|1
|0.11
|13.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|14.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалес Марио
|3
|0.33
|2.
|Барбоза Рафаэл II
|2
|0.22
|3.
|Аугусто Педро
|1
|0.11
|4.
|Агра Салвадор
|1
|0.11
|5.
|Феррейра Филипе
|1
|0.11
|6.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.11
|7.
|Мурильо Джон
|0
|0
|8.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|9.
|Медиуб Абдель
|0
|0
|10.
|Enzo Martinez3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Занузи Зайду
|2
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|3.
|Пепе Кеплер
|2
|0
|4.
|Урибе Матеус
|2
|0
|5.
|Корона Хесус
|2
|0
|6.
|М'Бемба Шансель
|2
|0
|7.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|8.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|9.
|Марчесин Агустин
|1
|0
|10.
|Груйич Марко
|1
|0
|11.
|Эванилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аугусто Педро
|4
|0
|2.
|Агра Салвадор
|1
|1
|3.
|Бибито
|2
|0
|4.
|Мурильо Джон
|2
|0
|5.
|Педру Жоау II
|2
|0
|6.
|Ниассе Бабакар
|0
|1
|7.
|Таварес Йоан
|1
|0
|8.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|9.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|10.
|Грау Хауме
|1
|0
|11.
|Naoufel Khacef
|1
|0
|12.
|Медиуб Абдель
|1
|0
|13.
|Joao Pedro Moreira Mendes2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|0
|5.26% (1)
|42.11% (8)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Тондела
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту
Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш
Тондела Последние 20 матчей: +6 =5 -9Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела
Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта
Последние игры между собой
Порту: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Тондела: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|23 - 7
|23
|2.
|Порту
|4:3 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|3.
|Бенфика
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 10
|18
|4.
|Брага
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|7 - 7
|16
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 18
|10
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|3 - 5
|8
|14.
|Тондела
|3:4 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|15.
|Маритиму
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|16.
|Боавишта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4:3 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 8
|12
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Тондела
|3:4 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|15.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Порту
|4:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Боавишта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Тондела
|3:4 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Порту 4:3 Тондела
Исход игры
Порту
98% (149)
Ничья
0.7% (1)
Тондела
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.46% (51)
Меньше
65.54% (97)
Обе команды забьют
Да
17.57% (26)
Нет
82.43% (122)
Популярный счёт
2:0 Порту
58.6% (89)
3:0 Порту
15.8% (24)
3:1 Порту
8.6% (13)
2:1 Порту
7.2% (11)
1:0 Порту
4.6% (7)
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