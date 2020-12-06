Генк
2:1
Перерыв
Стадион: Кристал-арена
Антверпен
0:1
3' ГолМиёши Коджи
1:1
19' ГолОнуачу Пол
2:1
23' ГолОнуачу Пол
40' Желтая карточкаДе Лат Ричи
40' Желтая карточкаХонгла Мартин
45' Желтая карточкаУронен Йере
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
46
Бутез
Жан
26
Желен
Жереми
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
3'
0:1
19'
1:1
23'
2:1
40'
40'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|14 (3)
|0.93
|2.
|Бонгонда Тео
|9 (1)
|0.6
|3.
|Ито Дзюнъя
|4
|0.27
|4.
|Дессерс Сириль
|3 (2)
|0.2
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.07
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.07
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.07
|8.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|9.
|Уронен Йере
|0
|0
|10.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|11.
|Куэста Карлос
|0
|0
|12.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|5 (1)
|0.33
|2.
|Мбокани Дьёмерси
|5
|0.33
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.2
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.13
|5.
|Хонгла Мартин
|2
|0.13
|6.
|Миёши Коджи
|2
|0.13
|7.
|Пий Джуниор
|2
|0.13
|8.
|Арун Фарис
|1
|0.07
|9.
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|10.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.07
|11.
|Батубинсика Дилан
|1
|0.07
|12.
|Нана Ампома
|0
|0
|13.
|Бута
|0
|0
|14.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|15.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|2.
|Уронен Йере
|3
|0
|3.
|Онуачу Пол
|3
|0
|4.
|Лукуми Джон
|3
|0
|5.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|6.
|Куэста Карлос
|1
|1
|7.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|10.
|Тома Бастьен
|0
|1
|11.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|12.
|Меле Йоаким
|1
|0
|13.
|Артеага Херардо
|1
|0
|14.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|15.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|5
|0
|2.
|Батубинсика Дилан
|3
|1
|3.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|4.
|Бута
|3
|0
|5.
|Хонгла Мартин
|3
|0
|6.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|7.
|Геркенс Питер
|2
|0
|8.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|9.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|10.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|11.
|Сек Абдулай
|1
|0
|12.
|Миёши Коджи
|1
|0
|13.
|Юклеред Симен
|1
|0
|14.
|Желен Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|Антверпен
|25% (6)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен
Антверпен Последние 20 матчей: +12 =4 -4Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен
Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен
Последние игры между собой
Генк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Антверпен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|33 - 19
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|38 - 33
|28
|4.
|Антверпен
|1:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|5.
|Стандард
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 20
|23
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|22 - 27
|18
|11.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 21
|17
|12.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 26
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Генк
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Антверпен
|1:2 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|7.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|8.
|Антверпен
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|10.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|11.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Мехелен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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