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Генк
2:1
Перерыв

Стадион:
Антверпен
0'
0:1
3' Гол
Миёши Коджи
1:1
19' Гол
Онуачу Пол
2:1
23' Гол
Онуачу Пол
40' Желтая карточка
Де Лат Ричи
40' Желтая карточка
Хонгла Мартин
45' Желтая карточка
Уронен Йере
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
21
Уронен
Йере
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
26
Желен
Жереми
4
Сек
Абдулай
6
Юклеред
Симен
18
Хонгла
Мартин
33
Верстрате
Луи
19
Миёши
Коджи
11
Рафаэлов
Лиор
24
Бенавенте
Кристиан
70
Мбокани
Дьёмерси
Генк
3-4-3
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 14 (3) 0.93
2. Бонгонда Тео 9 (1) 0.6
3. Ито Дзюнъя 4 0.27
4. Дессерс Сириль 3 (2) 0.2
5. Меле Йоаким 1 0.07
6. Грошовски Патрик 1 0.07
7. Хейнен Бриан 1 0.07
8. Муньос Даниэль 0 0
9. Уронен Йере 0 0
10. Воутерс Дрис 0 0
11. Куэста Карлос 0 0
12. Ойен Люка 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 5 (1) 0.33
2. Мбокани Дьёмерси 5 0.33
3. Юклеред Симен 3 0.2
4. Сек Абдулай 2 0.13
5. Хонгла Мартин 2 0.13
6. Миёши Коджи 2 0.13
7. Пий Джуниор 2 0.13
8. Арун Фарис 1 0.07
9. Геркенс Питер 1 0.07
10. Бенавенте Кристиан 1 0.07
11. Батубинсика Дилан 1 0.07
12. Нана Ампома 0 0
13. Бута 0 0
14. Ламкель Зе Дидье 0 0
15. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Ито Дзюнъя 2 1
2. Уронен Йере 3 0
3. Онуачу Пол 3 0
4. Лукуми Джон 3 0
5. Бонгонда Тео 1 1
6. Куэста Карлос 1 1
7. Грошовски Патрик 2 0
8. Воутерс Дрис 2 0
9. Муньос Даниэль 2 0
10. Тома Бастьен 0 1
11. Куасси Эбуэ 1 0
12. Меле Йоаким 1 0
13. Артеага Херардо 1 0
14. Торстведт Кристиан 1 0
15. Вандервоордт Маартен 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 5 0
2. Батубинсика Дилан 3 1
3. Де Лат Ричи 4 0
4. Бута 3 0
5. Хонгла Мартин 3 0
6. Мбокани Дьёмерси 2 0
7. Геркенс Питер 2 0
8. Верстрате Биргер 0 1
9. Рафаэлов Лиор 1 0
10. Де Паув Нилл 1 0
11. Сек Абдулай 1 0
12. Миёши Коджи 1 0
13. Юклеред Симен 1 0
14. Желен Жереми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 16.13% (5) 12.9% (4) 12.9% (4) 19.35% (6) 22.58% (7) 16.13% (5)
 Антверпен 25% (6) 8.33% (2) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен
Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк
Антверпен Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен
Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен

Последние игры между собой

Генк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Антверпен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Антверпен 1:1 Генк Первый дивизион А Антверпен 3:3 Генк Кубок Генк 2:2 Антверпен Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Первый дивизион А
Антверпен 1:0 Генк Первый дивизион А Генк 0:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:4 Генк Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:5 Генк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2:1 Заявка 15 9 4 2 33 - 19 31
2. Брюгге Заявка 15 9 3 3 30 - 11 30
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 9 1 4 38 - 33 28
4. Антверпен 1:2 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
5. Стандард Заявка 14 6 6 2 17 - 12 24
6. Шарлеруа Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
7. Андерлехт Заявка 15 5 8 2 25 - 20 23
8. АХ Лёвен Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
9. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
10. Серкль Брюгге Заявка 15 6 0 9 22 - 27 18
11. Эйпен Заявка 14 3 8 3 17 - 21 17
12. Гент Заявка 14 5 1 8 21 - 23 16
13. Остенде Заявка 14 4 4 6 18 - 18 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 14 3 4 7 20 - 26 13
17. Сент-Трюйден Заявка 15 2 5 8 17 - 28 11
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Генк 2:1 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
4. Антверпен 1:2 Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
5. АХ Лёвен Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
6. Андерлехт Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
7. Стандард Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
8. Шарлеруа Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Кортрейк Заявка 7 2 2 3 14 - 15 8
14. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
16. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк 2:1 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
8. Антверпен 1:2 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
10. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
11. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
12. АХ Лёвен Заявка 7 2 2 3 14 - 16 8
13. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
14. Мехелен Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
16. Остенде Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Уронен Йере получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хонгла Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Миёши Коджи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Антверпен
2.19
5.40
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.40 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.30 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.64 3.16
  1.39 4.53 9.27

Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
17.50 0.00 12.50 1.01 4.90 1.18 4.00 1.27 2.31 1.52 2.15 1.70 1.96 1.85 1.73 2.11 5.30 1.13 1.31 3.30 2.08 1.70 1.07 6.40 1.33 3.15 1.01 14.00 1.09 6.50 1.08 7.00 1.01 12.60
11.75 1.00 11.00 1.00 4.95 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.03 1.79 1.69 2.29 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 5.90 1.07 6.35 1.00 10.75
5.60 1.17 2.81 1.47 2.53 1.57 2.25 1.69 1.99 1.90 2.85 1.45 2.35 1.64 4.74 1.20 3.95 1.27 2.58 1.53 2.08 1.81 1.79 2.10 1.50 2.70 1.37 3.20 1.70 2.22 1.52 2.62 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
3.45 1.28 2.37 1.57 1.58 2.37 1.19 4.30 1.14 5.20 1.05 8.50 1.15 5.00
3.60 1.29 2.50 1.53 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.19 1.39 2.53 1.56 1.91 1.98 3.32 1.34 2.75 1.47 2.16 1.73 1.70 2.20 1.50 2.67 1.32 3.43 1.74 2.14 1.45 2.80 1.17 5.21 1.12 6.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.32 3.25
5.40 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.45
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.55 1.42
Где смотреть матч Генк 2:1 Антверпен онлайн

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