Генк
4:2
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Антверпен
0:1
3' ГолМиёши Коджи
1:1
19' ГолОнуачу Пол
2:1
23' ГолОнуачу Пол
40' Желтая карточкаДе Лат Ричи
40' Желтая карточкаХонгла Мартин
45' Желтая карточкаУронен Йере
3:1
59' ГолБонгонда Тео
61' Желтая карточкаЛукаку Джордан
3:2
83' ГолМбокани Дьёмерси
4:2
88' ГолДессерс Сириль
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
46
Бутез
Жан
26
Желен
Жереми
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
3'
0:1
19'
1:1
23'
2:1
40'
40'
45'
58'
59'
3:1
61'
83'
88'
4:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|14 (3)
|0.93
|2.
|Бонгонда Тео
|10 (1)
|0.67
|3.
|Ито Дзюнъя
|4
|0.27
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.27
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.07
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.07
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.07
|8.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|9.
|Уронен Йере
|0
|0
|10.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|11.
|Куэста Карлос
|0
|0
|12.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|6
|0.4
|2.
|Рафаэлов Лиор
|5 (1)
|0.33
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.2
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.13
|5.
|Хонгла Мартин
|2
|0.13
|6.
|Миёши Коджи
|2
|0.13
|7.
|Пий Джуниор
|2
|0.13
|8.
|Арун Фарис
|1
|0.07
|9.
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|10.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.07
|11.
|Батубинсика Дилан
|1
|0.07
|12.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|13.
|Нана Ампома
|0
|0
|14.
|Бута
|0
|0
|15.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|16.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|2.
|Уронен Йере
|3
|0
|3.
|Онуачу Пол
|3
|0
|4.
|Лукуми Джон
|3
|0
|5.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|6.
|Куэста Карлос
|1
|1
|7.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|10.
|Тома Бастьен
|0
|1
|11.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|12.
|Меле Йоаким
|1
|0
|13.
|Артеага Херардо
|1
|0
|14.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|15.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|5
|0
|2.
|Батубинсика Дилан
|3
|1
|3.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|4.
|Бута
|3
|0
|5.
|Хонгла Мартин
|3
|0
|6.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|7.
|Геркенс Питер
|2
|0
|8.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|9.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|10.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|11.
|Лукаку Джордан
|1
|0
|12.
|Сек Абдулай
|1
|0
|13.
|Миёши Коджи
|1
|0
|14.
|Юклеред Симен
|1
|0
|15.
|Желен Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|20% (7)
|20% (7)
|17.14% (6)
|Антверпен
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен
Антверпен Последние 20 матчей: +12 =4 -4Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен
Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен
Последние игры между собой
Генк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Антверпен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 20
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|1
|5
|38 - 34
|28
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|5.
|Стандард
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 20
|23
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|9.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|22 - 27
|18
|12.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 26
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|7.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|11.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|13.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|15.
|Мехелен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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