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  3. Германия
Эрцгебирге Ауэ
0:2
Перерыв

Стадион:
Ян
0'
0:1
8' Гол
Альберс Андреас
0:1
12' Не забитый пенальти
Безушков Макс
22' Желтая карточка
Баллас Флориан
29' Желтая карточка
Векессер Эрик
0:2
40' Пенальти
Штольце Себастьян
42' Желтая карточка
Гнятич Огнен
1
Меннель
Мартин
2
Бюссманн
Гаэтен
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
20
Риццуто
Калоджеро
11
Крюгер
Флориан
5
Фандрих
Клеменс
33
Гнятич
Огнен
17
Ризе
Филипп
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
8
Вренези
Альбион
18
Мориц
Кристоф
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
19
Альберс
Андреас
10
Калисканер
Каан
Эрцгебирге Ауэ
4-5-1
Ян
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Альберс Андреас
(Векессер Эрик)
12'
0:1
Безушков Макс
22'
Баллас Флориан
 
29'
 
Векессер Эрик
40'
0:2
Штольце Себастьян
42'
Гнятич Огнен
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 5 (1) 0.5
2. Крюгер Флориан 3 0.3
3. Цолински Бен 2 0.2
4. Штраус Джон-Патрик 1 0.1
5. Баумгарт Том 1 0.1
6. Назаров Дмитрий II 1 0.1
7. Какуталуа Малкольм 1 0.1
8. Хоксхайдт Ян 0 0
9. Ризе Филипп 0 0
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альберс Андреас 5 0.5
2. Штольце Себастьян 3 (1) 0.3
3. Вренези Альбион 2 0.2
4. Безушков Макс 2 (1) 0.2
5. Опоку Аарон 1 0.1
6. Бесте Ян-Никлас 1 0.1
7. Хайн Оливер 0 0
8. Векессер Эрик 0 0
9. Саллер Бенедикт 0 0
10. Хайстер Флориан 0 0
11. Калисканер Каан 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 2 1
2. Цолински Бен 3 0
3. Риццуто Калоджеро 1 1
4. Баумгарт Том 1 1
5. Гнятич Огнен 2 0
6. Ризе Филипп 2 0
7. Гонтер Сёрен 2 0
8. Баллас Флориан 1 0
9. Самсон Луис 1 0
Ян
# Игрок      
1. Нахрайнер Себастьян 4 0
2. Векессер Эрик 4 0
3. Хайн Оливер 3 0
4. Вренези Альбион 3 0
5. Безушков Макс 3 0
6. Гимбер Бенедикт 1 1
7. Саллер Бенедикт 2 0
8. Калисканер Каан 2 0
9. Мориц Кристоф 1 0
10. Штольце Себастьян 1 0
11. Хайстер Флориан 1 0
12. Опоку Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Ян 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Ян Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 3:1 Ян Ян 2:4 Оснабрюк Падерборн 3:1 Ян
Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:1 Ян Ян 2:1 Карлсруэ Хайденхайм 4:1 Ян

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Бундеслига 2 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бундеслига 2
Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Бундеслига 2 Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян Бундеслига 2 Ян 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Бундеслига 3 Ян 1:4 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
2. Гройтер Фюрт Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
3. Бохум Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
4. Гамбург Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
5. Карлсруэ Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
6. Оснабрюк Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
7. Хайденхайм Заявка 10 4 3 3 16 - 13 15
8. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
9. Ян 2:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
10. Падерборн 0:1 Заявка 10 4 2 4 14 - 9 14
11. Фортуна Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
12. Ганновер 96 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
13. Нюрнберг 1:0 Заявка 10 3 4 3 17 - 15 13
14. Дармштадт Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
15. Айнтрахт Бр Заявка 10 3 2 5 11 - 22 11
16. Зандхаузен 1:1 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17. Санкт-Паули Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
18. Вюрцбург Кикерс 1:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2. Хайденхайм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Ганновер 96 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Ян 2:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Айнтрахт Бр Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гамбург Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Падерборн 0:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
9. Бохум Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
10. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Зандхаузен 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
12. Гройтер Фюрт Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Оснабрюк Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Карлсруэ Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
15. Дармштадт Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Нюрнберг 1:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Вюрцбург Кикерс 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
18. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Карлсруэ Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
3. Бохум Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
4. Оснабрюк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5. Хольштайн Киль Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Нюрнберг 1:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
7. Гамбург Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Дармштадт Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
10. Падерборн 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 3 5
11. Ян 2:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12. Хайденхайм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Ганновер 96 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
14. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
15. Зандхаузен 1:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Фортуна Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
18. Вюрцбург Кикерс 1:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Ян
6.76
9.20
2.92
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 4.30 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 9.20 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.40 2.92
  31.64 11.98 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Ян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Ян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 10.00 1.03 7.77 1.05 3.20 1.32 5.00 1.15 1.89 1.91 1.66 2.21 1.95 1.80 1.20 4.20 1.28 3.45 1.05 8.60 1.07 7.50 0.00 15.50
9.70 1.02 8.90 1.04 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.20 1.14 4.80 1.03 8.30
7.82 1.10 2.52 1.57 5.09 1.18 2.27 1.68 3.71 1.29 2.54 1.55 2.08 1.81 1.80 2.09 1.51 2.65 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.14 1.71 1.76 2.00 1.16 4.80 1.11 5.80
3.04 1.38 2.11 1.73 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
3.32 1.36 2.74 1.50 2.16 1.76 1.70 2.24 1.56 2.52 1.33 3.48 1.10 7.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 2.90
4.45 1.21 3.12 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян онлайн

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