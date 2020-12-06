Эрцгебирге Ауэ
0:2
Перерыв
Стадион: Erzgebirgsstadion
Ян
0:1
8' ГолАльберс Андреас
0:1
12' Не забитый пенальтиБезушков Макс
22' Желтая карточкаБаллас Флориан
29' Желтая карточкаВекессер Эрик
0:2
40' ПенальтиШтольце Себастьян
42' Желтая карточкаГнятич Огнен
26
Гонтер
Сёрен
33
Гнятич
Огнен
17
Ризе
Филипп
31
Цолински
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Харр КевинВратарь
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Защитник
-
22 Джек НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бак ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
8'
0:1
12'
0:1
22'
29'
40'
42'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|5 (1)
|0.5
|2.
|Крюгер Флориан
|3
|0.3
|3.
|Цолински Бен
|2
|0.2
|4.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.1
|5.
|Баумгарт Том
|1
|0.1
|6.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.1
|7.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.1
|8.
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|9.
|Ризе Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|5
|0.5
|2.
|Штольце Себастьян
|3 (1)
|0.3
|3.
|Вренези Альбион
|2
|0.2
|4.
|Безушков Макс
|2 (1)
|0.2
|5.
|Опоку Аарон
|1
|0.1
|6.
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.1
|7.
|Хайн Оливер
|0
|0
|8.
|Векессер Эрик
|0
|0
|9.
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|10.
|Хайстер Флориан
|0
|0
|11.
|Калисканер Каан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штраус Джон-Патрик
|2
|1
|2.
|Цолински Бен
|3
|0
|3.
|Риццуто Калоджеро
|1
|1
|4.
|Баумгарт Том
|1
|1
|5.
|Гнятич Огнен
|2
|0
|6.
|Ризе Филипп
|2
|0
|7.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|8.
|Баллас Флориан
|1
|0
|9.
|Самсон Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нахрайнер Себастьян
|4
|0
|2.
|Векессер Эрик
|4
|0
|3.
|Хайн Оливер
|3
|0
|4.
|Вренези Альбион
|3
|0
|5.
|Безушков Макс
|3
|0
|6.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|7.
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|8.
|Калисканер Каан
|2
|0
|9.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|10.
|Штольце Себастьян
|1
|0
|11.
|Хайстер Флориан
|1
|0
|12.
|Опоку Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Ян
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =3 -8Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Ян Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 3:1 Ян Ян 2:4 Оснабрюк Падерборн 3:1 Ян
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|3.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9.
|Ян
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|10.
|Падерборн
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 9
|14
|11.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|13.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 22
|11
|16.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Ян
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Падерборн
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|18.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|3.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Гамбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|10.
|Падерборн
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 3
|5
|11.
|Ян
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|15.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|16.
|Фортуна
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Победитель
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