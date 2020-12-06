Сваровски Тироль
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Тиволи Ной
Вольфсбергер
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
22
Дедич
Златко
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
27'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.3
|2.
|Фредериксен Николай
|3
|0.3
|3.
|Шнегг Давид
|1
|0.1
|4.
|Йебоа Келвин
|1
|0.1
|5.
|Ридер Флориан
|1
|0.1
|6.
|Ансельм Тобиас
|1
|0.1
|7.
|Кох Фабиан
|0
|0
|8.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
|9.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Визингер Дарио
|3
|0.33
|2.
|Йовелич Деян
|3
|0.33
|3.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.22
|4.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.22
|5.
|Перец Элиэль
|2
|0.22
|6.
|Дьенг Шейку
|1
|0.11
|7.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.11
|8.
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|9.
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|4
|0
|2.
|Рогель Жан
|1
|1
|3.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|4.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|5.
|Хагер Штефан
|2
|0
|6.
|Ридер Флориан
|2
|0
|7.
|Челич Неманя
|2
|0
|8.
|Шнегг Давид
|2
|0
|9.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|11.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|12.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|1
|2.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|3.
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|5.
|Рнич Неманья
|1
|0
|6.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|7.
|Новак Михаэль
|1
|0
|8.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|9.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|10.
|Йовелич Деян
|1
|0
|11.
|Перец Элиэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
|Вольфсбергер
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +6 =5 -9Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер
Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|7.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|8.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|10.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Адмира
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 29
|7
|12.
|Альтах
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|11.
|Адмира
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|12.
|Альтах
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
Победитель
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