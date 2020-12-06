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  3. Австрия
Сваровски Тироль
4:1
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
1:0
27' Гол
Гугганиг Давид
2:0
30' Гол
Йебоа Келвин
2:1
67' Гол
Йовелич Деян
3:1
77' Гол
Ансельм Тобиас
82' Красная карточка
Лочошвили Лука
4:1
90' Гол
Смит Ренни
90'+6
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
22
Дедич
Златко
27
Йебоа
Келвин
31
Кофлер
Александр
5
Перич
Штефан
15
Рнич
Неманья
22
Баумгартнер
Доминик
17
Штрацниг
Кай
27
Новак
Михаэль
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
2
Гиорбелидзе
Гурам
7
Перец
Элиэль
9
Йовелич
Деян
Сваровски Тироль
4-4-2
Вольфсбергер
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.3
2. Фредериксен Николай 3 0.3
3. Йебоа Келвин 2 0.2
4. Ансельм Тобиас 2 0.2
5. Шнегг Давид 1 0.1
6. Гугганиг Давид 1 0.1
7. Смит Ренни 1 0.1
8. Ридер Флориан 1 0.1
9. Кох Фабиан 0 0
10. Пецос Атанасиос 0 0
11. Челич Неманя 0 0
12. Нашбергер Йоханнес 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 4 0.44
2. Визингер Дарио 3 0.33
3. Линдль Михаэль 2 (2) 0.22
4. Баумгартнер Доминик 2 0.22
5. Перец Элиэль 2 0.22
6. Дьенг Шейку 1 0.11
7. Тафернер Маттойс 1 0.11
8. Шерцер Йонатан 0 0
9. Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 4 0
2. Рогель Жан 1 1
3. Пецос Атанасиос 2 0
4. Освальд Фердинанд 2 0
5. Хагер Штефан 2 0
6. Ридер Флориан 2 0
7. Челич Неманя 2 0
8. Шнегг Давид 2 0
9. Прантер Беньямин 1 0
10. Бехоунек Рафаэл 1 0
11. Бучачер Флориан 1 0
12. Фредериксен Николай 1 0
13. Нашбергер Йоханнес 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Линдль Михаэль 2 0
3. Шерцер Йонатан 2 0
4. Ляйтгеб Марио 1 0
5. Рнич Неманья 1 0
6. Верницниг Кристофер 1 0
7. Новак Михаэль 1 0
8. Баумгартнер Доминик 1 0
9. Шпранглер Свен 1 0
10. Йовелич Деян 1 0
11. Перец Элиэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 7.14% (1) 21.43% (3)
 Вольфсбергер 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 26.67% (4) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер
Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
2. ЛАСК 0:0 Заявка 10 6 3 1 19 - 6 21
3. Рапид Вена Заявка 10 6 3 1 25 - 14 21
4. Штурм Заявка 9 5 3 1 16 - 5 18
5. Санкт-Пёльтен Заявка 10 4 2 4 21 - 18 14
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
7. Рид 0:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 20 11
8. Вольфсбергер Заявка 9 3 1 5 16 - 20 10
9. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
10. Хартберг Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
11. Адмира Заявка 10 2 1 7 12 - 29 7
12. Альтах Заявка 10 1 2 7 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид 0:0 Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Штурм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
11. Санкт-Пёльтен Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
9. Хартберг Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
10. Рид 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
11. Адмира Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
12. Альтах Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гугганиг Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.10 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.68 2.48
  1.29 4.45 19.52

Самый высокий коэффициент на матч «Сваровски Тироль» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сваровски Тироль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сваровски Тироль» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
15.50 0.00 12.00 1.02 4.20 1.20 3.40 1.29 4.80 1.15 1.98 1.82 1.74 2.08 2.31 1.57 1.23 3.90 1.14 5.20 1.06 7.80 1.03 10.00 1.01 14.50
12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.29 1.69 1.76 2.06 1.48 2.57 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70 1.05 7.40
4.76 1.21 3.48 1.33 3.01 1.41 2.33 1.65 2.00 1.88 3.61 1.31 2.95 1.43 2.14 1.76 2.03 1.85 1.67 2.29 1.30 3.68 1.21 4.65 1.31 3.57 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.20 1.32 2.23 1.65 1.48 2.55 1.18 4.50 1.11 5.80
3.38 1.32 2.32 1.61 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.65
2.85 1.44 2.34 1.63 1.82 2.04 1.51 2.61 1.37 3.18 1.23 4.26 1.55 2.50 1.32 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75 1.29 3.35
4.70 1.19 3.20 1.35 1.89 1.91 1.41 2.91 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер онлайн

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