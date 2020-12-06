Хартберг
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Рапид Вена
0:1
2' ГолАразе Кельвин
18' Желтая карточкаГраймль Лео
23' Желтая карточкаНимага Бакари
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
2'
0:1
18'
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.5
|2.
|Реп Райко
|1
|0.1
|3.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.1
|4.
|Раковиц Штефан
|1
|0.1
|5.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.1
|6.
|Роттер Томас
|1
|0.1
|7.
|Хорват Саша
|0
|0
|8.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|9.
|Клем Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|4 (2)
|0.4
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.4
|3.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|4
|0.4
|4.
|Китагава Коя
|3
|0.3
|5.
|Шик Торстен
|2
|0.2
|6.
|Мург Томас
|2
|0.2
|7.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.1
|8.
|Демир Юсуф
|1
|0.1
|9.
|Аразе Кельвин
|1
|0.1
|10.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|11.
|Любичич Деян
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клем Кристиан
|3
|0
|2.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|3.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|4.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|5.
|Роттер Томас
|2
|0
|6.
|Реп Райко
|1
|0
|7.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|8.
|Рид Лукас
|1
|0
|9.
|Свете Рене
|1
|0
|10.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|11.
|Хайль Юрген
|1
|0
|12.
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|2
|0
|3.
|Кара Эркан
|2
|0
|4.
|Шик Торстен
|1
|0
|5.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|6.
|Мург Томас
|1
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|8.
|Китагава Коя
|1
|0
|9.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|10.
|Граймль Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|10% (1)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|30% (3)
|Рапид Вена
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг
Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена
Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Рапид Вена: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|7.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|8.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|10.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Адмира
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 29
|7
|12.
|Альтах
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|11.
|Адмира
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|12.
|Альтах
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
Победитель
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