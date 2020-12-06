  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Хартберг
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
2' Гол
Аразе Кельвин
18' Желтая карточка
Граймль Лео
23' Желтая карточка
Нимага Бакари
27'
1
Свете
Рене
39
Геллес
Штефан
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
42
Нимага
Бакари
7
Эртльталер
Юлиус
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
8
Рицмайер
Марсель
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
29
Кара
Эркан
Хартберг
4-1-4-1
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.5
2. Реп Райко 1 0.1
3. Люкенедер Феликс 1 0.1
4. Раковиц Штефан 1 0.1
5. Шаби Сейфедин 1 0.1
6. Роттер Томас 1 0.1
7. Хорват Саша 0 0
8. Линхарт Андреас 0 0
9. Клем Кристиан 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 4 (2) 0.4
2. Фунтас Таксиархис 4 0.4
3. Кнасмюлльнер Кристоф 4 0.4
4. Китагава Коя 3 0.3
5. Шик Торстен 2 0.2
6. Мург Томас 2 0.2
7. Рицмайер Марсель 1 0.1
8. Демир Юсуф 1 0.1
9. Аразе Кельвин 1 0.1
10. Ульманн Максимилиан 0 0
11. Любичич Деян 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Клем Кристиан 3 0
2. Тиджани Самсон 1 1
3. Гольнер Манфред 2 0
4. Кайнц Тобиас 2 0
5. Роттер Томас 2 0
6. Реп Райко 1 0
7. Шаби Сейфедин 1 0
8. Рид Лукас 1 0
9. Свете Рене 1 0
10. Люкенедер Феликс 1 0
11. Хайль Юрген 1 0
12. Эртльталер Юлиус 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 2 0
3. Кара Эркан 2 0
4. Шик Торстен 1 0
5. Фунтас Таксиархис 1 0
6. Мург Томас 1 0
7. Ульманн Максимилиан 1 0
8. Китагава Коя 1 0
9. Аразе Кельвин 1 0
10. Граймль Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 10% (1) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 30% (3)
 Рапид Вена 23.81% (5) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 9.52% (2) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг
Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена
Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Рапид Вена: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Рапид Вена 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Рапид Вена Бундеслига Хартберг 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:3 Хартберг Бундеслига
Рапид Вена 3:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Хартберг Бундеслига Рапид Вена 5:2 Хартберг Кубок Хартберг 3:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Хартберг Кубок Рапид Вена 3:0 Хартберг Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
2. Рапид Вена 1:0 Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
3. ЛАСК Заявка 9 6 2 1 19 - 6 20
4. Штурм Заявка 9 5 3 1 16 - 5 18
5. Санкт-Пёльтен Заявка 10 4 2 4 21 - 18 14
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 13 12
7. Вольфсбергер 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
8. Рид Заявка 9 3 1 5 13 - 20 10
9. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
10. Хартберг 0:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 19 10
11. Адмира Заявка 10 2 1 7 12 - 29 7
12. Альтах Заявка 10 1 2 7 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 5 5 0 0 15 - 1 15
2. Рапид Вена 1:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Штурм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 4 6
8. Хартберг 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
11. Санкт-Пёльтен Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
12. Вольфсбергер 0:0 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Вольфсбергер 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Рапид Вена 1:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
9. Хартберг 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
10. Рид Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
11. Адмира Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
12. Альтах Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Рапид Вена
6.70
8.17
1.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.70 5.60 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 7.20 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 5.85 5.05 1.47
  11.63 8.17 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.70 1.08 5.90 1.11 6.50 1.09 2.65 1.47 2.12 1.72 3.05 1.35 1.79 2.02 1.61 2.39 1.87 1.87 1.21 4.20 1.37 2.95 1.07 7.60 1.15 5.00 1.01 13.50 1.04 9.00
6.70 1.07 5.95 1.10 3.20 1.33 2.65 1.48 2.00 1.90 1.59 2.36 1.41 2.82 1.20 4.20 1.15 4.70 1.04 7.70
7.76 1.11 3.49 1.33 2.81 1.47 2.31 1.66 2.82 1.46 2.51 1.56 2.20 1.72 1.90 1.98 1.71 2.22 1.55 2.53 1.40 3.06 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 4.00 1.22 1.39 2.85 1.75 2.01 1.20 4.20
4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.49 1.34 2.35 1.65 3.76 1.28 3.13 1.38 2.49 1.56 1.88 1.98 1.61 2.38 1.41 2.97 1.22 4.42
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.44 1.52 1.81 1.93 1.47 2.55
5.15 1.17 2.40 1.57 1.80 2.01 1.46 2.72 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
2.46 1.51
Где смотреть матч Хартберг 0:1 Рапид Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный