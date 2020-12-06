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  2. Матчи
  3. Германия
Вердер
0:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Штуттгарт
0'
25' Желтая карточка
Юя Осако
0:1
31' Пенальти
Вамангитука Силла
36' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
40' Желтая карточка
Чон Тахит
56' Желтая карточка
Мангаля Орель
58' Желтая карточка
Кастро Гонсало
66' Желтая карточка
Гросс Кристиан
0:2
90' Гол
Вамангитука Силла
90' Желтая карточка
Вамангитука Силла
90' Желтая карточка
Зельке Дейви
90'+3
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
5
Аугустинссон
Людвиг
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
10
Биттенкорт
Леонардо
8
Юя
Осако
22
Чон
Тахит
19
Сарджент
Джош
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
14
Вамангитука
Силла
8
Кастро
Гонсало
7
Кулибали
Тангуй
9
Калайджич
Саша
Вердер
4-2-3-1
Штуттгарт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.4
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.3
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.2
4. Сарджент Джош 1 0.1
5. Мёхвальд Кевин 1 0.1
6. Зельке Дейви 1 0.1
7. Аугустинссон Людвиг 0 0
8. Гебреселассие Теодор 0 0
9. Юя Осако 0 0
10. Гросс Кристиан 0 0
11. Мбом Жан-Мануэль 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 4 (1) 0.4
2. Калайджич Саша 3 0.3
3. Гонсалес Николас 3 (2) 0.3
4. Кастро Гонсало 2 0.2
5. Кемпф Марк-Оливер 2 0.2
6. Дидави Даниэль 1 0.1
7. Климович Матео 1 0.1
8. Мангаля Орель 1 0.1
9. Кулибали Тангуй 1 0.1
10. Эндо Ватару 0 0
11. Клемент Филипп 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Юя Осако 3 0
3. Мёхвальд Кевин 1 1
4. Аугустинссон Людвиг 2 0
5. Эггештайн Максимилиан 2 0
6. Фридль Марко 2 0
7. Сарджент Джош 2 0
8. Гебреселассие Теодор 1 0
9. Гросс Кристиан 1 0
10. Биттенкорт Леонардо 1 0
11. Классен Дэви 1 0
12. Зельке Дейви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Чон Тахит 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Штенцель Паскаль 1 1
3. Дидави Даниэль 2 0
4. Кемпф Марк-Оливер 2 0
5. Мангаля Орель 2 0
6. Гонсалес Николас 2 0
7. Вамангитука Силла 2 0
8. Эндо Ватару 1 0
9. Каразор Атакан 1 0
10. Мавропанос Константинос 1 0
11. Калайджич Саша 1 0
12. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Штуттгарт 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн
Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Штуттгарт: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Штуттгарт Бундеслига
Вердер 6:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. РБ Лейпциг Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д Заявка 10 6 1 3 22 - 10 19
5. Вольфсбург Заявка 10 4 6 0 16 - 10 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 19 - 16 16
8. Штуттгарт 1:0 Заявка 10 3 5 2 18 - 15 14
9. Айнтрахт Фр Заявка 10 2 7 1 15 - 17 13
10. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
12. Вердер 0:1 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Фрайбург Заявка 10 1 5 4 12 - 22 8
15. Арминия Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
16. Кёльн Заявка 10 1 4 5 12 - 17 7
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 12 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
3. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
10. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Вердер 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
18. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Штуттгарт 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Вердер 0:1 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
11. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
12. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Вердер 39.1% (59)
X 47% (71)
Штуттгарт 13.9% (21)
Все прогнозы
2.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Штуттгарт
25.74
4.95
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 28.00 5.50 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 83.00 8.50 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.54 2.45
  25.74 4.95 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.09 9.80 1.02 1.25 3.90 3.25 1.35 1.28 3.60 1.89 1.97 1.66 2.30 1.04 10.00 1.21 4.50 1.07 8.40 1.06 8.80 1.05 10.00 1.01 16.00
11.75 1.04 10.25 1.05 4.05 1.25 3.20 1.36 2.12 1.80 1.67 2.24 1.45 2.79 1.21 4.55 1.17 5.35 1.06 9.50
2.18 1.73 1.79 2.09 1.40 3.06 1.28 3.88 1.21 4.68 1.60 2.42 1.37 3.21 1.58 2.46 1.24 4.23 1.14 6.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.04 2.12 1.72 1.10 6.80 1.19 5.10 1.11 6.50
3.15 1.36 2.12 1.72 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.15
2.89 1.44 2.38 1.62 1.86 2.02 1.54 2.57 1.54 2.56 1.32 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.80 1.93 1.36 2.95 1.29 3.40
4.30 1.22 3.04 1.38 1.83 1.97 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.05 1.27
Букмекер Да Нет
3.00 1.40
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Прогнозы на матч Вердер 0:2 Штуттгарт

Исход игры
Вердер
39.1% (59)
Ничья
47% (71)
Штуттгарт
13.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (80)
Меньше
46.67% (70)
Обе команды забьют
Да
88.67% (133)
Нет
11.33% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (53)
2:1 Вердер
27.8% (42)
2:2 Ничья
10.6% (16)
1:2 Штуттгарт
8.6% (13)
1:0 Вердер
4.6% (7)
0:1 Штуттгарт
4.6% (7)
2:0 Вердер
2% (3)
3:2 Вердер
2% (3)
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