Вердер
0:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Штуттгарт
25' Желтая карточкаЮя Осако
0:1
31' ПенальтиВамангитука Силла
36' Желтая карточкаМавропанос Константинос
40' Желтая карточкаЧон Тахит
56' Желтая карточкаМангаля Орель
58' Желтая карточкаКастро Гонсало
66' Желтая карточкаГросс Кристиан
0:2
90' ГолВамангитука Силла
90' Желтая карточкаВамангитука Силла
90' Желтая карточкаЗельке Дейви
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Юя
Осако
22
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
25'
31'
40'
56'
58'
66'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.4
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.3
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.2
|4.
|Сарджент Джош
|1
|0.1
|5.
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.1
|6.
|Зельке Дейви
|1
|0.1
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|8.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|9.
|Юя Осако
|0
|0
|10.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|11.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|4 (1)
|0.4
|2.
|Калайджич Саша
|3
|0.3
|3.
|Гонсалес Николас
|3 (2)
|0.3
|4.
|Кастро Гонсало
|2
|0.2
|5.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.2
|6.
|Дидави Даниэль
|1
|0.1
|7.
|Климович Матео
|1
|0.1
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.1
|9.
|Кулибали Тангуй
|1
|0.1
|10.
|Эндо Ватару
|0
|0
|11.
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|2.
|Юя Осако
|3
|0
|3.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|4.
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|6.
|Фридль Марко
|2
|0
|7.
|Сарджент Джош
|2
|0
|8.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|9.
|Гросс Кристиан
|1
|0
|10.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|11.
|Классен Дэви
|1
|0
|12.
|Зельке Дейви
|1
|0
|13.
|Павленка Иржи
|1
|0
|14.
|Чон Тахит
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|3.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|4.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|5.
|Мангаля Орель
|2
|0
|6.
|Гонсалес Николас
|2
|0
|7.
|Вамангитука Силла
|2
|0
|8.
|Эндо Ватару
|1
|0
|9.
|Каразор Атакан
|1
|0
|10.
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|11.
|Калайджич Саша
|1
|0
|12.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Штуттгарт
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +12 =5 -3Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн
Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Штуттгарт: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вердер 6:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 16
|23
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|16 - 9
|19
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 10
|19
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|16 - 10
|18
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 16
|16
|8.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 17
|13
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|12.
|Вердер
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 22
|8
|15.
|Арминия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 24
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Вердер
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|17.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|2.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Вердер
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 0:2 Штуттгарт
Исход игры
Вердер
39.1% (59)
Ничья
47% (71)
Штуттгарт
13.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (80)
Меньше
46.67% (70)
Обе команды забьют
Да
88.67% (133)
Нет
11.33% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (53)
2:1 Вердер
27.8% (42)
2:2 Ничья
10.6% (16)
1:2 Штуттгарт
8.6% (13)
1:0 Вердер
4.6% (7)
0:1 Штуттгарт
4.6% (7)
2:0 Вердер
2% (3)
3:2 Вердер
2% (3)
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