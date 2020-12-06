Беерсхот-Вильрейк
0:1
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
Эйпен
0:1
35' ГолАгбаду Эммануэль
40' Желтая карточкаМбоко Айртон
40' Желтая карточкаВороговский Ян
54' Желтая карточкаНгой Жульен
61' Желтая карточкаСхоутерден Нильс
86' Желтая карточкаБурден Пьер
79
Мбоко
Айртон
2
Берг
Ян
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
31
Дефурни
Тео
23
Мьянге
Сенна
28
Эрис
Жонатан
34
Н'Дри
Конан
11
Баби
Амара
- Основной состав
- Вратарь
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Баби АмараНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
77 Коне МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
35'
0:1
40'
40'
54'
61'
77'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|10 (3)
|0.67
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.47
|3.
|Судзуки Мусаси
|5
|0.33
|4.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.27
|5.
|Нубисси Мариус
|3
|0.2
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.2
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.13
|8.
|Берг Ян
|1
|0.07
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.07
|10.
|Франс Фредерик
|1
|0.07
|11.
|Вороговский Ян
|1
|0.07
|12.
|Дом Джорен
|0
|0
|13.
|Питермат Том
|0
|0
|14.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|15.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|4
|0.27
|2.
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.27
|3.
|Мусона Ноуледж
|2
|0.13
|4.
|Петерс Стеф
|1
|0.07
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.07
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.07
|7.
|Кох Менно
|1
|0.07
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.07
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.07
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|12.
|Коне Мамаду
|0
|0
|13.
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|4
|0
|2.
|Питермат Том
|3
|0
|3.
|Вороговский Ян
|3
|0
|4.
|Дом Джорен
|2
|0
|5.
|Франс Фредерик
|2
|0
|6.
|Бурден Пьер
|2
|0
|7.
|Исмаила Кулибали
|2
|0
|8.
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|9.
|Причиненко Денис
|1
|0
|10.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|11.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|12.
|Элеке Блессинг
|1
|0
|13.
|Берг Ян
|1
|0
|14.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|15.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|16.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|4
|0
|2.
|Колс Йенс
|4
|0
|3.
|Адриано Коррея
|3
|0
|4.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|5.
|Амат Хорди
|3
|0
|6.
|Эрис Жонатан
|1
|1
|7.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|8.
|Коне Мамаду
|2
|0
|9.
|Кох Менно
|2
|0
|10.
|Нгой Жульен
|2
|0
|11.
|Бек Андреас
|1
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|13.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|14.
|Превляк Смаил
|1
|0
|15.
|Каембе Эдо
|1
|0
|16.
|Н'Дри Конан
|1
|0
|17.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|Эйпен
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен
Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен
Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Антверпен 0:1 Эйпен
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 20
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|38 - 34
|28
|4.
|Стандард
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|5.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 20
|23
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|9.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|22 - 27
|18
|12.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 27
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Стандард
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|10 - 6
|16
|5.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|Мехелен
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Стандард
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|11.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|13.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|15.
|Мехелен
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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