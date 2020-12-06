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Беерсхот-Вильрейк
0:1
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
0:1
35' Гол
Агбаду Эммануэль
40' Желтая карточка
Мбоко Айртон
40' Желтая карточка
Вороговский Ян
54' Желтая карточка
Нгой Жульен
61' Желтая карточка
Схоутерден Нильс
86' Желтая карточка
Бурден Пьер
90'+5
31
Ванхамел
Майк
79
Мбоко
Айртон
2
Берг
Ян
4
Франс
Фредерик
24
Вороговский
Ян
28
Исмаила
Кулибали
18
Сануси
Райан
8
Хольцхаузер
Рафаэль
16
Питермат
Том
10
Судзуки
Мусаси
34
Тиссудали
Тарик
31
Дефурни
Тео
23
Мьянге
Сенна
5
Амат
Хорди
28
Эрис
Жонатан
18
Схоутерден
Нильс
8
Петерс
Стеф
10
Мусона
Ноуледж
22
Агбаду
Эммануэль
34
Н'Дри
Конан
7
Нгой
Жульен
11
Баби
Амара
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2
Эйпен
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 10 (3) 0.67
2. Тиссудали Тарик 7 0.47
3. Судзуки Мусаси 5 0.33
4. Исмаила Кулибали 4 0.27
5. Нубисси Мариус 3 0.2
6. Бурден Пьер 3 0.2
7. Брогно Лорис 2 0.13
8. Берг Ян 1 0.07
9. Сануси Райан 1 0.07
10. Франс Фредерик 1 0.07
11. Вороговский Ян 1 0.07
12. Дом Джорен 0 0
13. Питермат Том 0 0
14. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
15. Халемия Мохамед Реда 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 4 0.27
2. Превляк Смаил 4 (1) 0.27
3. Мусона Ноуледж 2 0.13
4. Петерс Стеф 1 0.07
5. Эрис Жонатан 1 0.07
6. Колс Йенс 1 0.07
7. Кох Менно 1 0.07
8. Агбаду Эммануэль 1 0.07
9. Нуху Айзек 1 0.07
10. Адриано Коррея 0 0
11. Схоутерден Нильс 0 0
12. Коне Мамаду 0 0
13. Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 4 0
2. Питермат Том 3 0
3. Вороговский Ян 3 0
4. Дом Джорен 2 0
5. Франс Фредерик 2 0
6. Бурден Пьер 2 0
7. Исмаила Кулибали 2 0
8. Хольцхаузер Рафаэль 1 0
9. Причиненко Денис 1 0
10. Тиссудали Тарик 1 0
11. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
12. Элеке Блессинг 1 0
13. Берг Ян 1 0
14. Нубисси Мариус 1 0
15. Мбоко Айртон 1 0
16. Саньянг Абдулия 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 4 0
2. Колс Йенс 4 0
3. Адриано Коррея 3 0
4. Мусона Ноуледж 3 0
5. Амат Хорди 3 0
6. Эрис Жонатан 1 1
7. Пулен Бенуа 2 0
8. Коне Мамаду 2 0
9. Кох Менно 2 0
10. Нгой Жульен 2 0
11. Бек Андреас 1 0
12. Схоутерден Нильс 1 0
13. Васкес Виктор II 1 0
14. Превляк Смаил 1 0
15. Каембе Эдо 1 0
16. Н'Дри Конан 1 0
17. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 10.53% (4) 18.42% (7) 13.16% (5) 13.16% (5) 21.05% (8) 23.68% (9)
 Эйпен 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен
Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен
Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Антверпен 0:1 Эйпен

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Первый дивизион А Беерсхот-Вильрейк 3:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:2 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 15 9 4 2 35 - 20 31
2. Брюгге Заявка 15 9 3 3 30 - 11 30
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 9 1 5 38 - 34 28
4. Стандард 1:0 Заявка 15 7 6 2 18 - 12 27
5. Антверпен Заявка 15 7 4 4 28 - 23 25
6. Шарлеруа Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
7. Андерлехт Заявка 15 5 8 2 25 - 20 23
8. АХ Лёвен Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
9. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
10. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Серкль Брюгге Заявка 15 6 0 9 22 - 27 18
12. Гент Заявка 14 5 1 8 21 - 23 16
13. Остенде Заявка 14 4 4 6 18 - 18 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен 0:1 Заявка 15 3 4 8 20 - 27 13
17. Сент-Трюйден Заявка 15 2 5 8 17 - 28 11
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
4. Стандард 1:0 Заявка 8 4 4 0 10 - 6 16
5. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
6. АХ Лёвен Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
7. Андерлехт Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
8. Шарлеруа Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Кортрейк Заявка 7 2 2 3 14 - 15 8
14. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
16. Мехелен 0:1 Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4. Стандард 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
9. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
11. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
12. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
13. АХ Лёвен Заявка 7 2 2 3 14 - 16 8
14. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
15. Мехелен 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
16. Остенде Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Вороговский Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Мбоко Айртон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Агбаду Эммануэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 4.20 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 3.70 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 4.00 3.38
  26.76 4.73 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.50 1.07 13.50 1.01 1.92 1.82 4.60 1.18 1.15 5.00 2.21 1.66 1.92 1.88 1.12 5.55 1.38 2.90 1.07 7.50 1.12 5.60 1.03 10.00 1.02 10.00 1.02 11.00
5.20 1.11 5.00 1.16 2.69 1.44 2.08 1.75 1.73 2.23 1.39 3.00 1.28 3.54 1.12 5.85 1.09 6.00 1.01 10.50
1.69 2.24 1.42 2.99 1.14 6.01 1.65 2.32 1.46 2.84 1.83 2.05 1.55 2.54 1.42 2.98 1.11 7.23 1.56 2.51 1.40 3.10 1.14 6.02 1.12 6.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.60 1.45 1.03 10.00 1.31 3.60 1.04 9.00
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.30 3.52 1.20 4.55
2.22 1.71 1.83 2.06 1.41 3.00 1.28 3.83 1.29 3.74 1.15 5.73 1.27 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.60 2.18 1.36 3.00
5.95 1.15 4.45 1.21 2.15 1.70 1.58 2.38 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.41 1.51
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