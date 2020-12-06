  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
ЛАСК
3:0
Конец матча

Стадион:
Рид
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
1
Радлингер
Самуэль
28
Райфельтсхаммер
Томас
6
Райнер
Константин
14
Боатенг
Кеннеди
31
Такугнади
Балакием
16
Лакнер
Маркус
4
Цигль
Марсель
23
Хаас
Мануэль
22
Нутц
Штефан
9
Гшвайдль
Бернд
17
Грюлль
Марко
ЛАСК
3-4-3
Рид
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 5 0.5
2. Грубер Андреас 2 0.2
3. Траунер Гернот 2 0.2
4. Ранфтль Райнхольд 2 0.2
5. Рагуц Марко 2 (2) 0.2
6. Гойгингер Томас 2 0.2
7. Гргич Лукас 2 0.2
8. Балик Гусейн 2 0.2
9. Филипович Петар 1 0.1
10. Райтер Доминик 1 0.1
11. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.1
12. Михорль Петер 0 0
13. Андраде Андреас 0 0
14. Холланд Джеймс 0 0
15. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 4 (3) 0.4
2. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.2
3. Грубек Валентин 1 0.1
4. Пэйнтсил Сет 1 0.1
5. Нутц Штефан 1 0.1
6. Гшвайдль Бернд 1 0.1
7. Райнер Константин 1 0.1
8. Райфельтсхаммер Томас 0 0
9. Байич Анте 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 0
2. Холланд Джеймс 2 0
3. Траунер Гернот 2 0
4. Филипович Петар 2 0
5. Михорль Петер 2 0
6. Реннер Рене 2 0
7. Рамсебнер Кристиан 0 1
8. Шлагер Александер 1 0
9. Грубер Андреас 1 0
10. Рагуц Марко 1 0
Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 3 0
3. Райфельтсхаммер Томас 2 0
4. Райнер Константин 0 1
5. Радлингер Самуэль 1 0
6. Нутц Штефан 1 0
7. Такугнади Балакием 1 0
8. Майзль Лука 1 0
9. Салли Садам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 4.55% (1) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Рид 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК
ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ
Рид Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг
Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Рид: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Рид 4:1 ЛАСК Кубок Рид 2:1 ЛАСК Кубок Австрии ЛАСК 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
ЛАСК 0:1 Рид Кубок ЛАСК 0:3 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рид 2:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Рид Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 5:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
3. Рапид Вена Заявка 10 6 3 1 25 - 14 21
4. Штурм Заявка 9 5 3 1 16 - 5 18
5. Санкт-Пёльтен Заявка 10 4 2 4 21 - 18 14
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
7. Вольфсбергер Заявка 9 3 1 5 16 - 20 10
8. Рид Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
9. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
10. Хартберг Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
11. Адмира Заявка 10 2 1 7 12 - 29 7
12. Альтах Заявка 10 1 2 7 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Штурм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
11. Санкт-Пёльтен Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
9. Хартберг Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
10. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
11. Адмира Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
12. Альтах Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.50 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.80 13.75
  1.27 5.75 11.26

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
15.50 0.00 9.50 1.03 6.10 1.10 1.80 1.95 2.70 1.44 2.06 1.77 1.11 5.80 1.82 1.99 1.63 2.28 1.17 4.70 1.22 4.00 1.02 11.00 1.07 7.40 1.02 11.00 1.01 13.50 0.00 14.50
6.65 1.07 5.95 1.10 3.20 1.33 2.65 1.48 2.00 1.90 1.60 2.34 1.41 2.82 1.20 4.15 1.15 4.65 1.05 7.60
4.28 1.23 2.57 1.53 1.47 2.73 1.27 3.86 2.06 1.81 1.66 2.28 1.47 2.75 2.13 1.75 1.81 2.05 1.59 2.41 1.10 7.24 1.14 5.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 3.25 1.31 1.55 2.35 1.40 2.80 1.05 8.50
4.75 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.27 3.76
2.42 1.59 1.99 1.87 1.53 2.55 1.35 3.27 1.30 3.58 1.16 5.41 1.35 3.27
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.46 1.51 1.84 1.90 1.48 2.60
5.15 1.17 2.43 1.56 1.81 2.00 1.47 2.68 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч ЛАСК 3:0 Рид онлайн

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