ЛАСК
3:0
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Рид
1:0
22' ГолГойгингер Томас
2:0
45' ГолЭггештайн Йоханнес
3:0
86' ГолРайтер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Плоер ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Ход матча
22'
45'
86'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.5
|2.
|Грубер Андреас
|2
|0.2
|3.
|Траунер Гернот
|2
|0.2
|4.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.2
|5.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.2
|6.
|Гойгингер Томас
|2
|0.2
|7.
|Гргич Лукас
|2
|0.2
|8.
|Балик Гусейн
|2
|0.2
|9.
|Филипович Петар
|1
|0.1
|10.
|Райтер Доминик
|1
|0.1
|11.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.1
|12.
|Михорль Петер
|0
|0
|13.
|Андраде Андреас
|0
|0
|14.
|Холланд Джеймс
|0
|0
|15.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|4 (3)
|0.4
|2.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.2
|3.
|Грубек Валентин
|1
|0.1
|4.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.1
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.1
|6.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0.1
|7.
|Райнер Константин
|1
|0.1
|8.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
|9.
|Байич Анте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|3
|0
|2.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|3.
|Траунер Гернот
|2
|0
|4.
|Филипович Петар
|2
|0
|5.
|Михорль Петер
|2
|0
|6.
|Реннер Рене
|2
|0
|7.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|8.
|Шлагер Александер
|1
|0
|9.
|Грубер Андреас
|1
|0
|10.
|Рагуц Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|4.
|Райнер Константин
|0
|1
|5.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|6.
|Нутц Штефан
|1
|0
|7.
|Такугнади Балакием
|1
|0
|8.
|Майзль Лука
|1
|0
|9.
|Салли Садам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Рид
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК
Рид Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг
Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Рид: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
ЛАСК 0:1 Рид Кубок ЛАСК 0:3 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рид 2:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Рид Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 5:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 14
|21
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 20
|10
|8.
|Рид
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|10.
|Хартберг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|11.
|Адмира
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 29
|7
|12.
|Альтах
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|11.
|Адмира
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|12.
|Альтах
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
Победитель
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