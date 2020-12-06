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Шальке 04
 
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Стадион:
Байер Л
34
Лангер
Михаэль
33
Тиау
Малик
17
Стамбули
Бенжамен
4
Кабак
Озан
22
Скрибски
Стивен
6
Маскарель
Омар
24
Ощипка
Бастиан
16
Бурджеллаб
Нассим
8
Сердар
Суат
9
Раман
Бенито
7
Ют
Марк
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
4
Та
Джонатан
6
Драгович
Александр
22
Синкгравен
Дэйли
27
Вирц
Флориан
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
Шальке 04
3-3-2-2
Байер Л
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.22
2. Раман Бенито 1 0.11
3. Пасьенса Гонсало 1 0.11
4. Тиау Малик 1 0.11
5. Маскарель Омар 0 0
6. Арит Амин 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 7 (1) 0.78
2. Бэйли Леон 2 0.22
3. Амири Надим 1 0.11
4. Диаби Мусса 1 0.11
5. Демирбай Керем 1 0.11
6. Баумгартлингер Юлиан 1 0.11
7. Драгович Александр 1 0.11
8. Та Джонатан 1 0.11
9. Шик Патрик 1 0.11
10. Вирц Флориан 0 0
11. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 3 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Ют Марк 2 0
4. Сане Салиф 2 0
5. Маскарель Омар 2 0
6. Пасьенса Гонсало 2 0
7. Ибишевич Ведад 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Людевиг Килиан 1 0
13. Бурджеллаб Нассим 1 0
14. Тиау Малик 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Арангис Чарлес 2 0
2. Бендер Ларс 2 0
3. Диаби Мусса 2 0
4. Бендер Свен 1 0
5. Баумгартлингер Юлиан 1 0
6. Драгович Александр 1 0
7. Градецки Лукаш 1 0
8. Аларио Лукас 1 0
9. Беллараби Карим 1 0
10. Демирбай Керем 1 0
11. Синкгравен Дэйли 1 0
12. Бэйли Леон 1 0
13. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Байер Л 6.25% (1) 37.5% (6) 12.5% (2) 0 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л
Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Байер Л Бундеслига
Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. РБ Лейпциг Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д Заявка 10 6 1 3 22 - 10 19
5. Вольфсбург Заявка 10 4 6 0 16 - 10 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 19 - 16 16
8. Штуттгарт Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
9. Айнтрахт Фр Заявка 10 2 7 1 15 - 17 13
10. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
12. Вердер Заявка 10 2 5 3 14 - 17 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Фрайбург Заявка 10 1 5 4 12 - 22 8
15. Арминия Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
16. Кёльн Заявка 10 1 4 5 12 - 17 7
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 12 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
3. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
10. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
18. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Штуттгарт Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
11. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
12. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 10-го тура Бундеслиги между "Шальке 04" и "Байером". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Шальке 04 7.3% (11)
X 6.6% (10)
Байер Л 86.1% (130)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Байер Л
7.30
5.00
1.54
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.80 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 5.00 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.95 1.46
  6.18 4.65 1.54

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.50 0.00 11.50 1.03 4.60 1.17 3.90 1.25 2.41 1.61 2.15 1.75 1.90 1.97 1.55 2.46 1.29 3.60 1.22 4.30 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 13.00
15.00 1.02 13.75 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.42 1.63 1.86 1.96 1.55 2.49 1.28 3.72 1.22 4.40 1.09 7.80
5.33 1.18 2.86 1.47 2.44 1.61 2.17 1.76 1.89 2.01 1.68 2.30 1.55 2.59 1.21 4.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.37 1.59 1.58 2.44 1.22 4.30
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
3.05 1.43 2.42 1.62 1.85 2.07 1.59 2.49 1.41 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.98 1.78 1.48 2.55 1.29 3.35
4.90 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 2.07
Букмекер Да Нет
4.60 1.22
Букмекер Да Нет
3.40 1.37
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Байер Л

Исход игры
Шальке 04
7.3% (11)
Ничья
6.6% (10)
Байер Л
86.1% (130)
Тотал 2.5
Больше
75.84% (113)
Меньше
24.16% (36)
Обе команды забьют
Да
79.19% (118)
Нет
20.81% (31)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
52.3% (79)
0:2 Байер Л
14.6% (22)
1:3 Байер Л
11.3% (17)
2:1 Шальке 04
6% (9)
0:1 Байер Л
4% (6)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Шальке 04
1.3% (2)
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