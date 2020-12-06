Шальке 04
Позже
Стадион: Фелтинс-Арена
Байер Л
33
Тиау
Малик
7
Ют
Марк
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Cem Turkmen
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|2
|0.22
|2.
|Раман Бенито
|1
|0.11
|3.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.11
|4.
|Тиау Малик
|1
|0.11
|5.
|Маскарель Омар
|0
|0
|6.
|Арит Амин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|7 (1)
|0.78
|2.
|Бэйли Леон
|2
|0.22
|3.
|Амири Надим
|1
|0.11
|4.
|Диаби Мусса
|1
|0.11
|5.
|Демирбай Керем
|1
|0.11
|6.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0.11
|7.
|Драгович Александр
|1
|0.11
|8.
|Та Джонатан
|1
|0.11
|9.
|Шик Патрик
|1
|0.11
|10.
|Вирц Флориан
|0
|0
|11.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|3
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Ют Марк
|2
|0
|4.
|Сане Салиф
|2
|0
|5.
|Маскарель Омар
|2
|0
|6.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|7.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|8.
|Настасич Матия
|1
|0
|9.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|10.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|11.
|Арит Амин
|1
|0
|12.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|13.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|14.
|Тиау Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|2.
|Бендер Ларс
|2
|0
|3.
|Диаби Мусса
|2
|0
|4.
|Бендер Свен
|1
|0
|5.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|6.
|Драгович Александр
|1
|0
|7.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|8.
|Аларио Лукас
|1
|0
|9.
|Беллараби Карим
|1
|0
|10.
|Демирбай Керем
|1
|0
|11.
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|12.
|Бэйли Леон
|1
|0
|13.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Байер Л
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
|0
|18.75% (3)
|25% (4)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л
Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 16
|23
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|16 - 9
|19
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 10
|19
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|16 - 10
|18
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 16
|16
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 17
|13
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 22
|8
|15.
|Арминия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 24
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|17.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 - Байер Л
Исход игры
Шальке 04
7.3% (11)
Ничья
6.6% (10)
Байер Л
86.1% (130)
Тотал 2.5
Больше
75.84% (113)
Меньше
24.16% (36)
Обе команды забьют
Да
79.19% (118)
Нет
20.81% (31)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
52.3% (79)
0:2 Байер Л
14.6% (22)
1:3 Байер Л
11.3% (17)
2:1 Шальке 04
6% (9)
0:1 Байер Л
4% (6)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Шальке 04
1.3% (2)
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