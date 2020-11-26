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Шальке 04
 
Позже

Стадион:
Байер Л

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.22
2. Раман Бенито 1 0.11
3. Пасьенса Гонсало 1 0.11
4. Тиау Малик 1 0.11
5. Маскарель Омар 0 0
6. Арит Амин 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 7 (1) 0.78
2. Бэйли Леон 2 0.22
3. Амири Надим 1 0.11
4. Диаби Мусса 1 0.11
5. Демирбай Керем 1 0.11
6. Баумгартлингер Юлиан 1 0.11
7. Драгович Александр 1 0.11
8. Та Джонатан 1 0.11
9. Шик Патрик 1 0.11
10. Вирц Флориан 0 0
11. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 3 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Ют Марк 2 0
4. Сане Салиф 2 0
5. Маскарель Омар 2 0
6. Пасьенса Гонсало 2 0
7. Ибишевич Ведад 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Людевиг Килиан 1 0
13. Бурджеллаб Нассим 1 0
14. Тиау Малик 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Арангис Чарлес 2 0
2. Бендер Ларс 2 0
3. Диаби Мусса 2 0
4. Бендер Свен 1 0
5. Баумгартлингер Юлиан 1 0
6. Драгович Александр 1 0
7. Градецки Лукаш 1 0
8. Аларио Лукас 1 0
9. Беллараби Карим 1 0
10. Демирбай Керем 1 0
11. Синкгравен Дэйли 1 0
12. Бэйли Леон 1 0
13. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Байер Л 6.25% (1) 37.5% (6) 12.5% (2) 0 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л
Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Байер Л Бундеслига
Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 13 22
2. РБ Лейпциг Заявка 9 6 2 1 18 - 6 20
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д Заявка 9 6 0 3 21 - 9 18
5. Вольфсбург Заявка 9 4 5 0 14 - 8 17
6. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
7. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 17 - 14 15
8. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 9 2 6 1 14 - 16 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
13. Герта Заявка 9 2 2 5 15 - 18 8
14. Фрайбург Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
15. Кёльн Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
16. Майнц Заявка 9 1 2 6 11 - 22 5
17. Арминия Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
10. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Арминия Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
14. Фрайбург Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
15. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Кёльн Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вольфсбург Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
11. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Шальке 04 7.3% (4)
    X 14.5% (8)
    Байер Л 78.2% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Байер Л
    6.50
    4.70
    1.57
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.60 4.20 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 6.50 4.60 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.40 4.70 1.53
      6.35 4.57 1.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 10.50 1.03 4.50 1.21 3.50 1.29 2.26 1.68 2.02 1.85 1.77 2.12 1.48 2.65 1.25 3.95 1.16 4.80 1.07 7.60 1.05 8.30 1.01 14.50
    14.25 1.02 12.75 1.03 4.30 1.23 3.60 1.30 2.30 1.69 1.78 2.06 1.49 2.66 1.26 3.94 1.19 4.75 1.07 8.50
    4.80 1.21 2.76 1.50 2.28 1.69 2.04 1.87 1.78 2.14 1.62 2.44 1.50 2.72 1.19 5.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.63 1.55 2.44 1.20 4.30
    3.38 1.32 2.34 1.60 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.65
    2.99 1.44 2.36 1.65 1.82 2.11 1.57 2.54 1.39 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70
    4.75 1.19 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.32
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    Прогнозы на матч Шальке 04 - Байер Л

    Исход игры
    Шальке 04
    7.3% (4)
    Ничья
    14.5% (8)
    Байер Л
    78.2% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.81% (37)
    Меньше
    30.19% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (42)
    Нет
    20.75% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    47.3% (26)
    1:1 Ничья
    10.9% (6)
    0:2 Байер Л
    10.9% (6)
    1:3 Байер Л
    7.3% (4)
    2:3 Байер Л
    3.6% (2)
    0:1 Байер Л
    3.6% (2)
    2:1 Шальке 04
    3.6% (2)
    2:0 Шальке 04
    3.6% (2)
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