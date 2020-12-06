Остенде
Позже
Стадион: Diaz Arena
Гент
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
23
Скуласон
Ари
10
Сакала
Фэшн
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|4
|0.29
|2.
|Гейе Махтар
|4 (1)
|0.29
|3.
|Вандандриш Кевин
|2
|0.14
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.14
|5.
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.07
|6.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.07
|7.
|Хендри Джек
|1
|0.07
|8.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.07
|9.
|Танье Антон
|1
|0.07
|10.
|Теате Артур
|1
|0.07
|11.
|Батай Йелле
|0
|0
|12.
|Квасина Марко
|0
|0
|13.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|7 (1)
|0.5
|2.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.21
|3.
|Депуатр Лоран
|2
|0.14
|4.
|Пластун Игорь
|2
|0.14
|5.
|Букари Осман
|1
|0.07
|6.
|Кумс Свен
|1
|0.07
|7.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.07
|8.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.07
|9.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.07
|10.
|Самуаз Матисс
|1
|0.07
|11.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.07
|12.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|13.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|6
|2
|2.
|Гейе Махтар
|5
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|6.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|7.
|Теате Артур
|3
|0
|8.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|9.
|Квасина Марко
|2
|0
|10.
|Матам Тео Ндика
|2
|0
|11.
|Танье Антон
|2
|0
|12.
|Скуласон Ари
|1
|0
|13.
|Хендри Джек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|2
|1
|2.
|Кумс Свен
|2
|0
|3.
|Дорш Никлас
|2
|0
|4.
|Безус Роман
|1
|0
|5.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|6.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|7.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|8.
|Ботака Жордан
|1
|0
|9.
|Марре Сулейман
|1
|0
|10.
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|11.
|Мохаммади Милад
|1
|0
|12.
|Яремчук Роман
|1
|0
|13.
|Овусу Элиша
|1
|0
|14.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|15.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|Гент
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк
Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент
Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 20
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|38 - 34
|28
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|5.
|Стандард
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 20
|23
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|9.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|22 - 27
|18
|12.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 28
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|6.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|11.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|13.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|14.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров