Остенде
2:1
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Гент
0:1
5' ГолБукари Осман
45' Желтая карточкаСкуласон Ари
59' Желтая карточкаГейе Махтар
1:1
61' ГолГейе Махтар
67' Желтая карточкаБукари Осман
2:1
73' ПенальтиСакала Фэшн
89' Желтая карточкаФортуна Нуриу
90' Желтая карточкаНгадеу Майкл
90' Желтая карточкаБезус Роман
28
Юбер
Гийом
25
Батай
Йелле
33
Танье
Антон
23
Скуласон
Ари
10
Сакала
Фэшн
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Ход матча
5'
0:1
45'
59'
61'
1:1
67'
73'
2:1
89'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|5 (1)
|0.33
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.33
|3.
|Вандандриш Кевин
|2
|0.13
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.13
|5.
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.07
|6.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.07
|7.
|Хендри Джек
|1
|0.07
|8.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.07
|9.
|Танье Антон
|1
|0.07
|10.
|Теате Артур
|1
|0.07
|11.
|Батай Йелле
|0
|0
|12.
|Квасина Марко
|0
|0
|13.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|7 (1)
|0.47
|2.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.2
|3.
|Букари Осман
|2
|0.13
|4.
|Депуатр Лоран
|2
|0.13
|5.
|Пластун Игорь
|2
|0.13
|6.
|Кумс Свен
|1
|0.07
|7.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.07
|8.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.07
|9.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.07
|10.
|Самуаз Матисс
|1
|0.07
|11.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.07
|12.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|13.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|6
|2
|2.
|Гейе Махтар
|6
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|6.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|7.
|Теате Артур
|3
|0
|8.
|Скуласон Ари
|2
|0
|9.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|10.
|Квасина Марко
|2
|0
|11.
|Матам Тео Ндика
|2
|0
|12.
|Танье Антон
|2
|0
|13.
|Хендри Джек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|3
|1
|2.
|Кумс Свен
|2
|0
|3.
|Безус Роман
|2
|0
|4.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|5.
|Дорш Никлас
|2
|0
|6.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|7.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|8.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|9.
|Ботака Жордан
|1
|0
|10.
|Марре Сулейман
|1
|0
|11.
|Мохаммади Милад
|1
|0
|12.
|Яремчук Роман
|1
|0
|13.
|Овусу Элиша
|1
|0
|14.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|15.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Букари Осман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|10% (2)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|Гент
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк
Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент
Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 20
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|38 - 34
|28
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|5.
|Стандард
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 20
|23
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|9.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Остенде
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|22 - 27
|18
|13.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|22 - 25
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 28
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|6.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|8.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|11.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|13.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|14.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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