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Остенде
2:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
0:1
5' Гол
Букари Осман
45' Желтая карточка
Скуласон Ари
59' Желтая карточка
Гейе Махтар
1:1
61' Гол
Гейе Махтар
67' Желтая карточка
Букари Осман
2:1
73' Пенальти
Сакала Фэшн
89' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
90' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
90' Желтая карточка
Безус Роман
90'+7
28
Юбер
Гийом
25
Батай
Йелле
33
Танье
Антон
4
Хендри
Джек
5
Теате
Артур
23
Скуласон
Ари
17
Юльсагер
Эндрю
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
10
Сакала
Фэшн
7
Гейе
Махтар
1
Болат
Синан
25
Фортуна
Нуриу
5
Нгадеу
Майкл
21
Ханше-Ольсен
Андреас
15
Мохаммади
Милад
6
Овусу
Элиша
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
17
Ботака
Жордан
20
Букари
Осман
7
Яремчук
Роман
Остенде
5-3-2
Гент
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 5 (1) 0.33
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.33
3. Вандандриш Кевин 2 0.13
4. Макгихан Кэмерон 2 0.13
5. Юльсагер Эндрю 1 0.07
6. Д'Арпино Максим 1 0.07
7. Хендри Джек 1 0.07
8. Д'Хасе Робби 1 0.07
9. Танье Антон 1 0.07
10. Теате Артур 1 0.07
11. Батай Йелле 0 0
12. Квасина Марко 0 0
13. Матам Тео Ндика 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 7 (1) 0.47
2. Дорш Никлас 3 (1) 0.2
3. Букари Осман 2 0.13
4. Депуатр Лоран 2 0.13
5. Пластун Игорь 2 0.13
6. Кумс Свен 1 0.07
7. Ньянгбо Догбол 1 0.07
8. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.07
9. Кастро-Монтес Алессио 1 0.07
10. Самуаз Матисс 1 0.07
11. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.07
12. Мохаммади Милад 0 0
13. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 6 2
2. Гейе Махтар 6 0
3. Макгихан Кэмерон 4 0
4. Сакала Фэшн 4 0
5. Юльсагер Эндрю 3 0
6. Д'Арпино Максим 3 0
7. Теате Артур 3 0
8. Скуласон Ари 2 0
9. Вандандриш Кевин 2 0
10. Квасина Марко 2 0
11. Матам Тео Ндика 2 0
12. Танье Антон 2 0
13. Хендри Джек 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 3 1
2. Кумс Свен 2 0
3. Безус Роман 2 0
4. Фортуна Нуриу 2 0
5. Дорш Никлас 2 0
6. Депуатр Лоран 1 0
7. Арсланаджич Дино 1 0
8. Кляйндинст Тим 1 0
9. Ботака Жордан 1 0
10. Марре Сулейман 1 0
11. Мохаммади Милад 1 0
12. Яремчук Роман 1 0
13. Овусу Элиша 1 0
14. Кастро-Монтес Алессио 1 0
15. Чакветадзе Георгий 1 0
16. Букари Осман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 10% (2) 5% (1) 30% (6) 15% (3) 15% (3) 25% (5)
 Гент 22.73% (5) 18.18% (4) 22.73% (5) 4.55% (1) 22.73% (5) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк
Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент
Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен

Последние игры между собой

Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А Гент 2:0 Остенде Первый дивизион А Гент 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Гент Кубок
Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 15 9 4 2 35 - 20 31
2. Брюгге Заявка 15 9 3 3 30 - 11 30
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 9 1 5 38 - 34 28
4. Антверпен Заявка 15 7 4 4 28 - 23 25
5. Стандард Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
6. Шарлеруа Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
7. Андерлехт Заявка 15 5 8 2 25 - 20 23
8. АХ Лёвен Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
9. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
10. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Остенде Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
12. Серкль Брюгге Заявка 15 6 0 9 22 - 27 18
13. Гент Заявка 15 5 1 9 22 - 25 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 15 3 5 7 22 - 28 14
17. Сент-Трюйден Заявка 15 2 5 8 17 - 28 11
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
4. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
5. АХ Лёвен Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
6. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
8. Андерлехт Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
9. Шарлеруа Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Кортрейк Заявка 7 2 2 3 14 - 15 8
14. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
16. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
9. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
11. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
12. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
13. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
14. АХ Лёвен Заявка 7 2 2 3 14 - 16 8
15. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
16. Остенде Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Букари Осман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.80 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 7.50 62.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.80 2.10
  1.31 4.38 20.10

Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 11.00 1.02 3.75 1.25 3.50 1.28 1.67 2.12 2.02 1.80 1.84 2.04 1.18 4.50 1.23 3.60 1.03 10.00 1.07 7.60 1.03 10.00 1.01 13.00 1.03 10.00
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.18 3.64 1.28 2.39 1.64 1.83 1.98 1.52 2.46 1.24 3.72 1.17 4.20 1.06 7.00 1.04 7.70
3.51 1.32 2.93 1.43 2.34 1.64 1.82 2.06 1.58 2.47 1.39 3.12 1.47 2.78 1.55 2.55 1.92 1.97 1.58 2.48 1.25 4.14 1.14 6.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.26 1.64 2.65 2.42 1.18 4.30 1.05 8.50 1.07 7.50
3.52 1.30 2.36 1.59 1.60 2.34 1.22 4.30 1.15 5.40
3.04 1.42 2.41 1.62 1.84 2.06 1.40 3.10 1.22 4.55 1.54 2.56 1.36 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70 1.29 3.40
4.90 1.18 3.38 1.32 1.94 1.86 1.45 2.75 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Остенде 2:1 Гент онлайн

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