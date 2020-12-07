Орхус
1:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Ceres Park
Брондбю
11' Желтая карточкаMorten Frendrup
1:0
37' ГолЛинкс Гифт
1:1
45' ГолХедлунд Симон
50' Вторая желтая карточкаMorten Frendrup
52' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
72' Желтая карточкаAndreas Bruus
76' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
29
Peter
Bjur
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Peter BjurПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
37'
1:0
45'
50'
52'
72'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|8 (2)
|0.73
|2.
|Блуме Брор
|2
|0.18
|3.
|Нильсен Каспер
|2
|0.18
|4.
|Торстейнссон Йон
|2
|0.18
|5.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.18
|6.
|Линкс Гифт
|1
|0.09
|7.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.09
|8.
|Видт Беньямин
|1
|0.09
|9.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|10.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|11.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|12.
|Евтович Милан
|0
|0
|13.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|7
|0.64
|2.
|Уре Микаэль
|5
|0.45
|3.
|Хедлунд Симон
|3
|0.27
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.27
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.09
|6.
|Павлович Андрия
|1
|0.09
|7.
|Риверос Блас
|1
|0.09
|8.
|Andreas Bruus
|1
|0.09
|9.
|Morten Frendrup
|0
|0
|10.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|11.
|Чорлу Резан
|0
|0
|12.
|Peter Bjur
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|3
|1
|2.
|Йулсгор Йеспер
|2
|0
|3.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|4.
|Видт Беньямин
|2
|0
|5.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|6.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|7.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|8.
|Блуме Брор
|1
|0
|9.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|10.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|11.
|Линкс Гифт
|1
|0
|12.
|Грабара Камил
|1
|0
|13.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|1
|2.
|Morten Frendrup
|2
|1
|3.
|Павлович Андрия
|2
|0
|4.
|Andreas Bruus
|2
|0
|5.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|6.
|Швебе Марвин
|1
|0
|7.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|8.
|Юнг Антони
|1
|0
|9.
|Уре Микаэль
|1
|0
|10.
|Махсо Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Брондбю
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус
Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус
Брондбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю
Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю
Последние игры между собой
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|Брондбю
|1:1
|11
|7
|1
|3
|22 - 15
|22
|3.
|Сённерйюск
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|4.
|Раннерс
|11
|5
|1
|5
|17 - 11
|16
|5.
|Копенгаген
|11
|5
|1
|5
|20 - 20
|16
|6.
|Нордшелланн
|11
|4
|4
|3
|21 - 15
|16
|7.
|Орхус
|1:1
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|8.
|Ольборг
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|9.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Вайле
|11
|4
|2
|5
|17 - 21
|14
|11.
|Хорсенс
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|12.
|Люнгбю
|11
|0
|3
|8
|10 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Брондбю
|1:1
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Оденсе
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Орхус
|1:1
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|7.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|8.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|2.
|Брондбю
|1:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Митьюлланд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|4.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Орхус
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
Победитель
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