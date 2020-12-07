  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
0:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Дженоа
0'
15' Желтая карточка
Пульгар Эрик
45' Желтая карточка
Стураро Стефано
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Бонавентура Джакомо
73' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
84'
69
Дронговски
Бартломей
22
Касерес
Мартин
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
77
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
22
Маркетти
Федерико
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
13
Бани
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
8
Лерагер
Лукас
21
Радованович
Иван
27
Стураро
Стефано
88
Пеллегрини
Лука
9
Скамачча
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
Фиорентина
4-3-3
Дженоа
3-5-2

Ход матча

15'
Пульгар Эрик
 
37'
 
Гильоне Паоло
Сапата Кристиан
41'
Бонавентура Джакомо
Кастровилли Гаэтано
 
45'
 
Стураро Стефано
65'
 
Палеари Альберто
Маркетти Федерико
65'
 
Пьяца Марко
Шомуродов Элдор
70'
Бонавентура Джакомо
 
73'
 
Пеллегрини Лука
78'
Кутроне Патрик
Влахович Душан
 
78'
Валеро Борха
Рибери Франк
 
79'
Эйссерик Валентин
Кальехон Хосе
 
80'
 
Дестро Маттиа
Скамачча Джанлука
80'
 
Бехрами Валон
Радованович Иван

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.4
2. Бираги Кристиано 1 0.1
3. Кьеза Федерико 1 0.1
4. Миленкович Никола 1 0.1
5. Песселья Херман 1 0.1
6. Влахович Душан 1 0.1
7. Куаме Кристиан 1 0.1
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 2 0.2
2. Пьяца Марко 2 0.2
3. Пандев Горан 1 0.1
4. Дестро Маттиа 1 0.1
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.1
6. Шомуродов Элдор 1 0.1
7. Гильоне Паоло 0 0
8. Бадель Милан 0 0
9. Лерагер Лукас 0 0
10. Гольданига Эдоардо 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 3 0
2. Кастровилли Гаэтано 3 0
3. Лирола Поль 3 0
4. Чеккерини Федерико 2 0
5. Миленкович Никола 2 0
6. Мартинес Лукас II 0 1
7. Рибери Франк 1 0
8. Бонавентура Джакомо 1 0
9. Песселья Херман 1 0
10. Амрабат Софьян 1 0
11. Пульгар Эрик 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Пандев Горан 2 0
3. Мазиелло Андреа 2 0
4. Зайц Миха 2 0
5. Бани Маттиа 2 0
6. Гольданига Эдоардо 2 0
7. Гильоне Паоло 2 0
8. Перин Маттиа 0 1
9. Дестро Маттиа 1 0
10. Стураро Стефано 1 0
11. Дзаппакоста Давиде 1 0
12. Скамачча Джанлука 1 0
13. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 40% (4) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1)
 Дженоа 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина
Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина
Дженоа Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома
Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
Дженоа: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A
Дженоа 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Фиорентина Серия A Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Фиорентина Серия A Дженоа 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
4. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
5. Сассуоло Заявка 10 5 4 1 20 - 12 19
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
13. Беневенто Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 18 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа 0:0 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Беневенто Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 8 3
19. Фиорентина 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Фиорентина 87.3% (131)
X 10% (15)
Дженоа 2.7% (4)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Дженоа
3.12
6.20
8.19
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 1.90 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.20 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.98 5.35
  3.12 1.67 8.19

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.25 1.33 2.20 1.66 1.92 1.87 1.28 3.60 2.11 1.78 1.15 5.30 1.81 2.08 1.02 13.00 1.02 13.00 1.13 4.90 1.07 8.40 1.02 9.40 1.01 10.50 0.00 17.00
11.75 1.04 10.00 1.05 3.45 1.32 2.96 1.41 2.07 1.84 1.60 2.38 1.31 3.52 1.16 5.50 1.12 6.30 1.05 11.25
1.83 2.05 1.52 2.62 1.99 1.89 1.62 2.39 1.44 2.88 1.50 2.70 1.43 2.96 1.74 2.16 1.26 4.03 1.74 2.20 1.54 2.63 1.20 4.85 1.14 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.13 6.00
3.12 1.36 2.06 1.73 1.42 2.88 1.16 5.15 1.11 6.45
1.32 3.53 1.17 5.32 1.40 3.09 1.27 3.93 1.44 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.40 1.57 1.58 2.35 1.31 3.75 1.28 3.45
3.76 1.27 2.56 1.51 1.71 2.14 1.26 3.85 1.19 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Дженоа

Исход игры
Фиорентина
87.3% (131)
Ничья
10% (15)
Дженоа
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (60)
Меньше
59.46% (88)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
37.3% (56)
1:0 Фиорентина
35.3% (53)
2:0 Фиорентина
12.7% (19)
1:1 Ничья
8% (12)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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