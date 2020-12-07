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  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
1:1
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
15' Желтая карточка
Пульгар Эрик
45' Желтая карточка
Стураро Стефано
70' Undefined phrase: football_event_
Бонавентура Джакомо
73' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
0:1
89' Гол
Пьяца Марко
90' Желтая карточка
Валеро Борха
1:1
90' Гол
Миленкович Никола
90'+9
69
Дронговски
Бартломей
22
Касерес
Мартин
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
77
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
22
Маркетти
Федерико
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
13
Бани
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
8
Лерагер
Лукас
21
Радованович
Иван
27
Стураро
Стефано
88
Пеллегрини
Лука
9
Скамачча
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
Фиорентина
4-3-3
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.4
2. Миленкович Никола 2 0.2
3. Бираги Кристиано 1 0.1
4. Кьеза Федерико 1 0.1
5. Песселья Херман 1 0.1
6. Влахович Душан 1 0.1
7. Куаме Кристиан 1 0.1
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пьяца Марко 3 0.3
2. Скамачча Джанлука 2 0.2
3. Пандев Горан 1 0.1
4. Дестро Маттиа 1 0.1
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.1
6. Шомуродов Элдор 1 0.1
7. Гильоне Паоло 0 0
8. Бадель Милан 0 0
9. Лерагер Лукас 0 0
10. Гольданига Эдоардо 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 3 0
2. Кастровилли Гаэтано 3 0
3. Лирола Поль 3 0
4. Чеккерини Федерико 2 0
5. Миленкович Никола 2 0
6. Мартинес Лукас II 0 1
7. Рибери Франк 1 0
8. Валеро Борха 1 0
9. Бонавентура Джакомо 1 0
10. Песселья Херман 1 0
11. Амрабат Софьян 1 0
12. Пульгар Эрик 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Пандев Горан 2 0
3. Мазиелло Андреа 2 0
4. Зайц Миха 2 0
5. Бани Маттиа 2 0
6. Гольданига Эдоардо 2 0
7. Гильоне Паоло 2 0
8. Перин Маттиа 0 1
9. Дестро Маттиа 1 0
10. Стураро Стефано 1 0
11. Дзаппакоста Давиде 1 0
12. Скамачча Джанлука 1 0
13. Пеллегрини Лука 1 0
14. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 36.36% (4) 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Дженоа 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина
Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина
Дженоа Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома
Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
Дженоа: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A
Дженоа 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Фиорентина Серия A Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Фиорентина Серия A Дженоа 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
4. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
5. Сассуоло Заявка 10 5 4 1 20 - 12 19
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
13. Беневенто Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Беневенто Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Фиорентина 87.3% (131)
X 10% (15)
Дженоа 2.7% (4)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 1.65 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 1.15 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.98 5.35
  3.12 1.67 8.19

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.15 5.30 2.20 1.66 1.92 1.87 1.28 3.60 2.11 1.78 1.15 5.30 1.81 2.08 1.02 13.00 1.02 13.00 1.13 4.90 1.07 8.40 1.02 9.40 1.01 10.50 0.00 17.00
11.75 1.04 10.00 1.05 3.45 1.32 2.96 1.41 2.07 1.84 1.60 2.38 1.31 3.52 1.16 5.50 1.12 6.30 1.05 11.25
1.83 2.05 1.52 2.62 1.99 1.89 1.62 2.39 1.44 2.88 1.50 2.70 1.43 2.96 1.74 2.16 1.26 4.03 1.74 2.20 1.54 2.63 1.20 4.85 1.14 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.13 6.00
3.12 1.36 2.06 1.73 1.42 2.88 1.16 5.15 1.11 6.45
1.32 3.53 1.17 5.32 1.40 3.09 1.27 3.93 1.44 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.40 1.57 1.58 2.35 1.31 3.75 1.28 3.45
3.76 1.27 2.56 1.51 1.71 2.14 1.26 3.85 1.19 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Фиорентина 1:1 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Дженоа

Исход игры
Фиорентина
87.3% (131)
Ничья
10% (15)
Дженоа
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (60)
Меньше
59.46% (88)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
37.3% (56)
1:0 Фиорентина
35.3% (53)
2:0 Фиорентина
12.7% (19)
1:1 Ничья
8% (12)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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