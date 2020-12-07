Фиорентина
1:1
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Дженоа
15' Желтая карточкаПульгар Эрик
45' Желтая карточкаСтураро Стефано
70' Undefined phrase: football_event_Бонавентура Джакомо
73' Желтая карточкаПеллегрини Лука
0:1
89' ГолПьяца Марко
90' Желтая карточкаВалеро Борха
1:1
90' ГолМиленкович Никола
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
45'
73'
89'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.4
|2.
|Миленкович Никола
|2
|0.2
|3.
|Бираги Кристиано
|1
|0.1
|4.
|Кьеза Федерико
|1
|0.1
|5.
|Песселья Херман
|1
|0.1
|6.
|Влахович Душан
|1
|0.1
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.1
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пьяца Марко
|3
|0.3
|2.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.2
|3.
|Пандев Горан
|1
|0.1
|4.
|Дестро Маттиа
|1
|0.1
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.1
|6.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.1
|7.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|8.
|Бадель Милан
|0
|0
|9.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|10.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|3
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|3.
|Лирола Поль
|3
|0
|4.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|5.
|Миленкович Никола
|2
|0
|6.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|7.
|Рибери Франк
|1
|0
|8.
|Валеро Борха
|1
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|10.
|Песселья Херман
|1
|0
|11.
|Амрабат Софьян
|1
|0
|12.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|4
|0
|2.
|Пандев Горан
|2
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|4.
|Зайц Миха
|2
|0
|5.
|Бани Маттиа
|2
|0
|6.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|7.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|8.
|Перин Маттиа
|0
|1
|9.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|10.
|Стураро Стефано
|1
|0
|11.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|12.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|13.
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|14.
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Дженоа
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =3 -6Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина
Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина
Дженоа Последние 20 матчей: +9 =2 -9Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома
Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
Дженоа: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Дженоа 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Фиорентина Серия A Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Фиорентина Серия A Дженоа 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|13.
|Беневенто
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 21
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Дженоа
Исход игры
Фиорентина
87.3% (131)
Ничья
10% (15)
Дженоа
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (60)
Меньше
59.46% (88)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
37.3% (56)
1:0 Фиорентина
35.3% (53)
2:0 Фиорентина
12.7% (19)
1:1 Ничья
8% (12)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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