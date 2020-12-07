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  3. Португалия
Фаренсе
2:1
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
1:0
10' Гол
Ауашерия Билель
33' Желтая карточка
Идрисси Амин
40' Желтая карточка
Fabricio Isidoro
42' Желтая карточка
Милсон
56' Желтая карточка
Гитан Рафик
1:1
60' Гол
Пиньо Родриго
61' Желтая карточка
Клебер Жан
2:1
63' Пенальти
Голд Райан
67' Вторая желтая карточка
Милсон
88' Желтая карточка
Кошта Эдгар
90' Желтая карточка
Дефенди Рафаэл
90' Желтая карточка
Pedro Rodriguez2
90'+6
12
Дефенди
Рафаэл
7
Секу
Угу
29
Фалькао
Клаудио
13
Miguel
Angelo
Marques
Granja
Bura2
92
Нунеш
Фабиу
14
Fabricio
Isidoro
6
Мело
Филипе
5
Идрисси
Амин
23
Голд
Райан
26
Ауашерия
Билель
19
Patrick5
94
Шарлес
Силва
2
Винк
Клаудио
25
Рене
4
Африко
Лукас
86
Marcelo
Hermes
7
Гитан
Рафик
6
Джин
60
Пеладжио
Педро
17
Милсон
9
Пиньо
Родриго
8
Корреа
Хорхе
Фаренсе
4-4-2
Маритиму
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голд Райан 3 (2) 0.33
2. Eduardo Mancha 2 0.22
3. Лукка Жонатан 1 0.11
4. Стоилькович Никола 1 0.11
5. Ауашерия Билель 1 0.11
6. Мансилья Брайан 1 0.11
7. Сезар Энрике 1 0.11
8. Patrick5 1 0.11
9. Идрисси Амин 0 0
10. Фалькао Клаудио 0 0
Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 7 (1) 0.78
2. Зайнадин Джуниор 1 0.11
3. Нану Гомеш 1 0.11
4. Дьедеррик Жоэль 1 0.11
5. Винк Клаудио 0 0
6. Чина Фабиу 0 0
7. Милсон 0 0

Карточки

Фаренсе
# Игрок      
1. Идрисси Амин 4 0
2. Мансилья Брайан 4 0
3. Fabricio Isidoro 3 0
4. Дефенди Рафаэл 1 1
5. Pedro Rodriguez2 1 1
6. Фалькао Клаудио 2 0
7. Голд Райан 1 0
8. Нунеш Фабиу 1 0
9. Мело Филипе 1 0
10. Ауашерия Билель 1 0
11. Сезар Энрике 1 0
12. Abner II 1 0
13. Пинту Алекс 1 0
14. Cassio Scheid 1 0
15. Eduardo Mancha 1 0
16. Miguel Bandarra Rodrigues 1 0
Маритиму
# Игрок      
1. Джин 3 1
2. Кошта Эдгар 3 0
3. Винк Клаудио 3 0
4. Милсон 1 1
5. Корреа Хорхе 2 0
6. Жефферсон 2 0
7. Пиньо Родриго 2 0
8. Чина Фабиу 0 1
9. Зайнадин Джуниор 1 0
10. Marcelo Hermes 1 0
11. Тамюзо Франсуа-Ксавье 1 0
12. Бамбок Франк-Ив 1 0
13. Клебер Жан 1 0
14. Гитан Рафик 1 0
15. Пеладжио Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фаренсе 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Маритиму 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Фаренсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Sintra Football 2:0 Фаренсе Брага 1:0 Фаренсе Фаренсе 3:1 Боавишта Белененсеш 1:1 Фаренсе
Фаренсе 0:1 Риу Аве Фаренсе 3:3 Фамаликан Бенфика 3:2 Фаренсе Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:0 Фаренсе Брага 2:0 Фаренсе Бенфика 5:1 Фаренсе Лейшоэш 1:1 Фаренсе Фаренсе 3:1 Академику Визеу Вилафранкенше 0:3 Фаренсе Фаренсе 3:1 Оливейренсе Хаммарбю 2:3 Фаренсе Порту-2 1:1 Фаренсе Фаренсе 0:2 Эшторил Каса Пиа 0:2 Фаренсе Фаренсе 0:0 Спортинг Ковилья
Маритиму Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра
Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму

Последние игры между собой

Фаренсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Маритиму: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Маритиму 0:0 Фаренсе Товарищеские матчи Фаренсе 4:1 Маритиму Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 7 2 0 23 - 7 23
2. Бенфика Заявка 9 7 0 2 21 - 11 21
3. Порту Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
4. Брага Заявка 9 6 0 3 14 - 9 18
5. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 1 3 7 - 7 16
6. Пасуш де Феррейра Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Санта-Клара Заявка 9 4 1 4 10 - 9 13
8. Белененсеш Заявка 9 2 5 2 5 - 6 11
9. Риу Аве Заявка 9 2 5 2 5 - 7 11
10. Насьонал Мадейра Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Фамаликан Заявка 9 2 4 3 13 - 18 10
12. Жил Висенте Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
13. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Фаренсе Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
15. Тондела Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Боавишта Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
17. Маритиму Заявка 9 2 1 6 10 - 15 7
18. Портимоненсе Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 5 4 0 1 13 - 8 12
2. Бенфика Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Брага Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
5. Пасуш де Феррейра Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6. Морейренсе Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Жил Висенте Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Фаренсе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Тондела Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
10. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 0 3 2 - 6 6
11. Белененсеш Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
13. Фамаликан Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
14. Риу Аве Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Санта-Клара Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
16. Маритиму Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17. Портимоненсе Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Боавишта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Витория Гимарайнш Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Брага Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Санта-Клара Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Порту Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Риу Аве Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
8. Белененсеш Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
9. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Фамаликан Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Боавишта Заявка 5 0 4 1 7 - 9 4
13. Маритиму Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
14. Портимоненсе Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
15. Жил Висенте Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Фаренсе Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17. Морейренсе Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18. Тондела Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Милсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Fabricio Isidoro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Идрисси Амин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Ауашерия Билель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Sao Luis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Фаренсе 39.7% (58)
X 39% (57)
Маритиму 21.2% (31)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 6.80 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.25 3.40
  1.34 4.36 13.00

Самый высокий коэффициент на матч «Фаренсе» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фаренсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фаренсе» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 8.10 1.07 2.62 1.45 2.48 1.51 2.07 1.71 1.32 3.20 1.69 2.17 1.49 2.70 1.05 8.50 1.13 5.30 1.02 11.00 1.01 11.00 1.02 12.60 0.00 19.50
7.90 1.04 7.10 1.07 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.43 2.83 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40 1.00 10.50 1.05 7.60
3.78 1.28 3.18 1.37 2.56 1.53 1.95 1.93 1.65 2.29 1.46 2.78 1.27 3.84 1.54 2.53 1.34 3.34 1.18 4.91 1.56 2.48 1.38 3.10 1.29 3.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.62 1.45 1.82 1.99 1.18 4.50 1.10 6.10 1.14 5.20
2.72 1.46 1.83 1.98 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
2.53 1.53 2.08 1.79 1.60 2.36 1.39 3.03 1.81 2.06 1.50 2.62 1.20 4.52 1.15 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.73 2.10 1.30 3.45 1.29 3.40
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.28
Где смотреть матч Фаренсе 2:1 Маритиму онлайн

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Прогнозы на матч Фаренсе 2:1 Маритиму

Исход игры
Фаренсе
39.7% (58)
Ничья
39% (57)
Маритиму
21.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (48)
Меньше
66.67% (96)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (52)
1:0 Фаренсе
18.5% (27)
2:1 Фаренсе
17.8% (26)
1:2 Маритиму
11% (16)
0:1 Маритиму
6.8% (10)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:1 Фаренсе
2.1% (3)
2:0 Фаренсе
1.4% (2)
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