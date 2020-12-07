Фаренсе
2:1
Конец матча
Стадион: Estadio Sao Luis
Маритиму
1:0
10' ГолАуашерия Билель
33' Желтая карточкаИдрисси Амин
40' Желтая карточкаFabricio Isidoro
42' Желтая карточкаМилсон
56' Желтая карточкаГитан Рафик
1:1
60' ГолПиньо Родриго
61' Желтая карточкаКлебер Жан
2:1
63' ПенальтиГолд Райан
67' Вторая желтая карточкаМилсон
88' Желтая карточкаКошта Эдгар
90' Желтая карточкаДефенди Рафаэл
90' Желтая карточкаPedro Rodriguez2
7
Секу
Угу
92
Нунеш
Фабиу
23
Голд
Райан
19
Patrick5
94
Шарлес
Силва
25
Рене
6
Джин
17
Милсон
- Основной состав
- Вратарь
-
7 Секу УгуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Patrick5Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
88 Лика ПерейраНападающий
- Нападающий
-
10 Кета МадиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Основной состав
-
94 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
25 РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 МилсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видигал Лито
Ход матча
10'
1:0
33'
40'
42'
56'
60'
1:1
61'
63'
2:1
67'
81'
88'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голд Райан
|3 (2)
|0.33
|2.
|Eduardo Mancha
|2
|0.22
|3.
|Лукка Жонатан
|1
|0.11
|4.
|Стоилькович Никола
|1
|0.11
|5.
|Ауашерия Билель
|1
|0.11
|6.
|Мансилья Брайан
|1
|0.11
|7.
|Сезар Энрике
|1
|0.11
|8.
|Patrick5
|1
|0.11
|9.
|Идрисси Амин
|0
|0
|10.
|Фалькао Клаудио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.78
|2.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.11
|3.
|Нану Гомеш
|1
|0.11
|4.
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.11
|5.
|Винк Клаудио
|0
|0
|6.
|Чина Фабиу
|0
|0
|7.
|Милсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Идрисси Амин
|4
|0
|2.
|Мансилья Брайан
|4
|0
|3.
|Fabricio Isidoro
|3
|0
|4.
|Дефенди Рафаэл
|1
|1
|5.
|Pedro Rodriguez2
|1
|1
|6.
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|7.
|Голд Райан
|1
|0
|8.
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|9.
|Мело Филипе
|1
|0
|10.
|Ауашерия Билель
|1
|0
|11.
|Сезар Энрике
|1
|0
|12.
|Abner II
|1
|0
|13.
|Пинту Алекс
|1
|0
|14.
|Cassio Scheid
|1
|0
|15.
|Eduardo Mancha
|1
|0
|16.
|Miguel Bandarra Rodrigues
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|3
|1
|2.
|Кошта Эдгар
|3
|0
|3.
|Винк Клаудио
|3
|0
|4.
|Милсон
|1
|1
|5.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|6.
|Жефферсон
|2
|0
|7.
|Пиньо Родриго
|2
|0
|8.
|Чина Фабиу
|0
|1
|9.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0
|10.
|Marcelo Hermes
|1
|0
|11.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|1
|0
|12.
|Бамбок Франк-Ив
|1
|0
|13.
|Клебер Жан
|1
|0
|14.
|Гитан Рафик
|1
|0
|15.
|Пеладжио Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фаренсе
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Маритиму
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Фаренсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Sintra Football 2:0 Фаренсе Брага 1:0 Фаренсе Фаренсе 3:1 Боавишта Белененсеш 1:1 Фаренсе
Фаренсе 0:1 Риу Аве Фаренсе 3:3 Фамаликан Бенфика 3:2 Фаренсе Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:0 Фаренсе Брага 2:0 Фаренсе Бенфика 5:1 Фаренсе Лейшоэш 1:1 Фаренсе Фаренсе 3:1 Академику Визеу Вилафранкенше 0:3 Фаренсе Фаренсе 3:1 Оливейренсе Хаммарбю 2:3 Фаренсе Порту-2 1:1 Фаренсе Фаренсе 0:2 Эшторил Каса Пиа 0:2 Фаренсе Фаренсе 0:0 Спортинг Ковилья
Маритиму Последние 20 матчей: +8 =4 -8Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра
Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму
Последние игры между собой
Фаренсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Маритиму: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|23 - 7
|23
|2.
|Бенфика
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 11
|21
|3.
|Порту
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 9
|18
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|7 - 7
|16
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 9
|13
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 18
|10
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|15.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|17.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 15
|7
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 8
|12
|2.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Фаренсе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Боавишта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|13.
|Маритиму
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фаренсе» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фаренсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фаренсе» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фаренсе 2:1 Маритиму
Исход игры
Фаренсе
39.7% (58)
Ничья
39% (57)
Маритиму
21.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (48)
Меньше
66.67% (96)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (52)
1:0 Фаренсе
18.5% (27)
2:1 Фаренсе
17.8% (26)
1:2 Маритиму
11% (16)
0:1 Маритиму
6.8% (10)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:1 Фаренсе
2.1% (3)
2:0 Фаренсе
1.4% (2)
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