Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Боруссия Д
14
Кузяев
Далер
35
Хитц
Mapвин
26
Пищек
Лукаш
14
Шульц
Нико
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
10 Азар ТорганНападающий
-
19 Брандт ЮлианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Тобиас РашльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|1
|0.2
|2.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|3.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|6
|1.2
|2.
|Санчо Джедон
|2 (1)
|0.4
|3.
|Азар Торган
|1
|0.2
|4.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.2
|5.
|Мёнье Тома
|0
|0
|6.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|7.
|Джованни Рейна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|3
|0
|2.
|Барриос Вилмар
|2
|0
|3.
|Кузяев Далер
|2
|0
|4.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|5.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|6.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|7.
|Круговой Данил
|1
|0
|8.
|Прохин Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Боруссия Д
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит
Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге
Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн
Последние игры между собой
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Боруссия Д: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|2.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|3.
|Брюгге
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брюгге
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Зенит - Боруссия Д
Исход игры
Зенит
10.2% (17)
Ничья
12.6% (21)
Боруссия Д
77.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
79.75% (130)
Меньше
20.25% (33)
Обе команды забьют
Да
85.89% (140)
Нет
14.11% (23)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
49.1% (82)
1:3 Боруссия Д
13.2% (22)
0:2 Боруссия Д
8.4% (14)
1:1 Ничья
8.4% (14)
2:1 Зенит
7.8% (13)
2:2 Ничья
3% (5)
0:3 Боруссия Д
1.8% (3)
0:1 Боруссия Д
1.8% (3)
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