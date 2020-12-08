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Зенит
 
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Стадион:
Боруссия Д
41
Кержаков
Михаил
19
Сутормин
Алексей
87
Прохин
Данила
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вилмар
27
Оздоев
Магомед
11
Дриусси
Себастьян
8
Малком
Филипе
7
Азмун
Сердар
35
Хитц
Mapвин
26
Пищек
Лукаш
14
Шульц
Нико
15
Хуммельс
Матс
30
Пасслак
Феликс
28
Витсель
Аксель
23
Джан
Эмре
22
Беллингхем
Джуд
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
19
Брандт
Юлиан
Зенит
4-4-2
Боруссия Д
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 1 0.2
2. Ерохин Александр 1 0.2
3. Ракицкий Ярослав 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 1.2
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.4
3. Азар Торган 1 0.2
4. Геррейро Рафаэль 1 0.2
5. Мёнье Тома 0 0
6. Беллингхем Джуд 0 0
7. Джованни Рейна 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ловрен Деян 3 0
2. Барриос Вилмар 2 0
3. Кузяев Далер 2 0
4. Ракицкий Ярослав 1 0
5. Караваев Вячеслав 1 0
6. Сутормин Алексей 1 0
7. Круговой Данил 1 0
8. Прохин Данила 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Боруссия Д 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит
Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге
Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн

Последние игры между собой

Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Боруссия Д: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия Д 2:0 Зенит Лига чемпионов Боруссия Д 1:2 Зенит Лига чемпионов Зенит 2:4 Боруссия Д Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
2. Лацио Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
3. Брюгге Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
4. Зенит Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Зенит Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лацио Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Зенит Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • До матча
  • Судья
    Судейская бригада сегодня из Румынии.
    Главный судья - Иштван Ковач;
    Помощники рефери: Василе Флорин Маринеску, Овидиу Артене;
    Четвёртый судья - Мариус Аврам.
    А вот за ВАР будет отвечать дуэт из Нидерландов: Камфус Йохем, Кевин Блом.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Заключительный матч "Зенита" в текущей Лиге чемпионов предстоит нам посмотреть. Соперник - дортмундская "Боруссия". Да, конечно, немцы будут действовать не основным составом, но бой дадут.
    С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2020, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.35 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 4.30 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.33 1.63
  5.01 4.28 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.17 3.75 1.25 2.35 1.67 2.04 1.83 1.79 2.10 1.52 2.46 1.29 3.80 1.22 4.30 1.08 7.70 1.07 8.30 1.01 13.00
15.50 1.02 14.00 1.03 4.80 1.19 3.94 1.26 2.32 1.68 1.78 2.06 1.53 2.53 1.30 3.60 1.19 4.75 1.07 8.50
4.72 1.22 2.71 1.51 2.24 1.71 2.00 1.91 1.74 2.20 1.58 2.52 1.47 2.83 1.18 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.17 1.69 1.57 2.46 1.21 4.40
3.68 1.28 2.48 1.57 1.57 2.31 1.22 4.25 1.14 5.60
2.88 1.47 2.27 1.70 1.77 2.17 1.54 2.62 1.37 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.00 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
5.00 1.19 3.45 1.31 1.93 1.87 1.42 2.88 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.21
Букмекер Да Нет
4.40 1.25
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Где смотреть матч Зенит - Боруссия Д онлайн

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Прогнозы на матч Зенит - Боруссия Д

Исход игры
Зенит
10.2% (17)
Ничья
12.6% (21)
Боруссия Д
77.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
79.75% (130)
Меньше
20.25% (33)
Обе команды забьют
Да
85.89% (140)
Нет
14.11% (23)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
49.1% (82)
1:3 Боруссия Д
13.2% (22)
0:2 Боруссия Д
8.4% (14)
1:1 Ничья
8.4% (14)
2:1 Зенит
7.8% (13)
2:2 Ничья
3% (5)
0:3 Боруссия Д
1.8% (3)
0:1 Боруссия Д
1.8% (3)
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