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Зенит
 
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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 1 0.2
2. Ерохин Александр 1 0.2
3. Ракицкий Ярослав 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 1.2
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.4
3. Азар Торган 1 0.2
4. Геррейро Рафаэль 1 0.2
5. Мёнье Тома 0 0
6. Беллингхем Джуд 0 0
7. Джованни Рейна 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ловрен Деян 3 0
2. Барриос Вилмар 2 0
3. Кузяев Далер 2 0
4. Ракицкий Ярослав 1 0
5. Караваев Вячеслав 1 0
6. Сутормин Алексей 1 0
7. Круговой Данил 1 0
8. Прохин Данила 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Боруссия Д 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит
Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге
Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн

Последние игры между собой

Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Боруссия Д: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия Д 2:0 Зенит Лига чемпионов Боруссия Д 1:2 Зенит Лига чемпионов Зенит 2:4 Боруссия Д Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Атлетико М Заявка 5 1 3 1 5 - 8 6
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 1 1 3 10 - 15 4
4. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 16 - 7 8
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 1 2 5 - 12 7
3. Реал Мадрид Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Интер Милан Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Порту Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Олимпиакос Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
4. Марсель Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
2. Аталанта Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3. Аякс Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Митьюлланд Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2. Севилья Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
3. Краснодар Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
4. Ренн Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
2. Лацио Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
3. Брюгге Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
4. Зенит Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Ювентус Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Динамо Киев Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
4. Ференцварош Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 3 0 2 8 - 10 9
2. ПСЖ Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 13 - 7 9
4. Истанбул Башакшехир Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 1 1 4 - 8 1
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Марсель Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Аякс Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Аталанта Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Краснодар Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Зенит Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Ювентус Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Ференцварош Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 10 - 4 6
3. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Истанбул Башакшехир Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
3. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
2. Реал Мадрид Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Интер Милан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Порту Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Олимпиакос Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Аякс Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Митьюлланд Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ренн Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лацио Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Зенит Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Ювентус Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
4. Истанбул Башакшехир Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 3.80 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.95 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.98 1.77
  4.70 3.93 1.76

Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.00 0.00 10.00 1.03 4.30 1.22 3.25 1.32 2.15 1.72 1.96 1.90 1.69 2.20 1.45 2.75 1.22 4.30 1.17 4.70 1.06 8.30 1.04 8.90 0.00 15.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.18 1.76 1.68 2.21 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.60
4.47 1.22 2.61 1.53 2.18 1.72 1.94 1.93 1.69 2.23 1.55 2.55 1.45 2.84 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.52 2.55 1.18 4.90
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
2.82 1.46 2.21 1.70 1.73 2.19 1.51 2.65 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.86 1.88 1.40 2.85
4.55 1.20 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.20
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.10 1.38
Где смотреть матч Зенит - Боруссия Д онлайн

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Прогнозы на матч Зенит - Боруссия Д

Исход игры
Зенит
4% (2)
Ничья
10% (5)
Боруссия Д
86% (43)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
54% (27)
1:3 Боруссия Д
14% (7)
0:2 Боруссия Д
10% (5)
1:1 Ничья
6% (3)
2:1 Зенит
4% (2)
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