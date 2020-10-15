Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|1
|0.2
|2.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|3.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|6
|1.2
|2.
|Санчо Джедон
|2 (1)
|0.4
|3.
|Азар Торган
|1
|0.2
|4.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.2
|5.
|Мёнье Тома
|0
|0
|6.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|7.
|Джованни Рейна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|3
|0
|2.
|Барриос Вилмар
|2
|0
|3.
|Кузяев Далер
|2
|0
|4.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|5.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|6.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|7.
|Круговой Данил
|1
|0
|8.
|Прохин Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Боруссия Д
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит
Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге
Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн
Последние игры между собой
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Боруссия Д: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 8
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 15
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 7
|8
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Порту
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|3.
|Аякс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|3.
|Краснодар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|2.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|3.
|Брюгге
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Аякс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брюгге
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Аякс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|2.
|Брюгге
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Зенит - Боруссия Д
Исход игры
Зенит
4% (2)
Ничья
10% (5)
Боруссия Д
86% (43)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
54% (27)
1:3 Боруссия Д
14% (7)
0:2 Боруссия Д
10% (5)
1:1 Ничья
6% (3)
2:1 Зенит
4% (2)
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