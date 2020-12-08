  1. Футбол
  2. Матчи
Лацио
 
Позже

Стадион:
Брюгге
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
18
Рикка
Федерико
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
11
Дьятта
Крепен
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Лацио
3-5-2
Брюгге
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 4 (2) 0.8
2. Корреа Хоакин 1 0.2
3. Кайседо Фелипе 1 0.2
4. Пароло Марко 1 0.2
5. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.2
6. Лукас Лейва 0 0
7. Ачерби Франческо 0 0
8. Марусич Адам 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кетеларе Шарль 2 0.4
2. Ванакен Ханс 2 (2) 0.4
3. Деннис Эммануэль 1 0.2
4. Ланг Ноа 1 0.2
5. Вормер Руд 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
2. Рейна Пепе 1 0
3. Кайседо Фелипе 1 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Ачерби Франческо 1 0
7. Стракоша Томас 1 0
8. Милинкович-Савич Сергей 1 0
9. Худт Уэсли 1 0
10. Фарес Мохамед 1 0
11. Чиж Шимон 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 3 0
2. Деннис Эммануэль 2 0
3. Ванакен Ханс 1 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Дьятта Крепен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Брюгге 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит
Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге
Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа

Последние игры между собой

Лацио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге 1:1 Лацио Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
2. Лацио Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
3. Брюгге Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
4. Зенит Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Зенит Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лацио Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Зенит Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • До матча
  • В этом матче определится путёвка в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы перехватить её у римлян, брюжжанам нужно только побеждать. Но "Лацио" также настроен на победу, так как в таком случае у него будет шанс опередить дортмундскую "Боруссию" в борьбе за 1-е место в группе F.
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский "Лацио" сыграет дома с бельгийским "Брюгге".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.05 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 4.20 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 4.25 4.60
  1.79 3.95 4.71

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 1.01 11.00 1.02 4.60 1.20 3.65 1.28 2.26 1.66 2.02 1.85 1.77 2.06 1.50 2.60 1.25 3.90 1.19 4.40 1.07 7.50 1.06 8.10 1.01 14.00
11.50 1.00 10.50 1.02 4.10 1.20 3.64 1.28 2.21 1.74 1.73 2.14 1.51 2.70 1.20 3.90 1.14 4.65 1.04 8.20
4.57 1.23 2.65 1.53 2.21 1.74 1.96 1.94 1.69 2.28 1.54 2.63 1.44 2.95 1.16 5.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.23 1.66 1.53 2.65 1.19 5.10
3.45 1.31 2.38 1.58 1.57 2.38 1.19 4.70 1.13 5.90
3.41 1.36 2.84 1.48 2.23 1.72 1.75 2.21 1.52 2.68 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.45
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.23
Букмекер Да Нет
4.40 1.23
Букмекер Да Нет
3.20 1.41
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Лацио - Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Лацио - Брюгге

Исход игры
Лацио
91.8% (146)
Ничья
5.7% (9)
Брюгге
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.1% (104)
Меньше
32.9% (51)
Обе команды забьют
Да
69.68% (108)
Нет
30.32% (47)
Популярный счёт
2:1 Лацио
52.2% (83)
2:0 Лацио
21.4% (34)
3:1 Лацио
9.4% (15)
1:0 Лацио
5.7% (9)
1:1 Ничья
3.1% (5)
1:2 Брюгге
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный