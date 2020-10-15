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Лацио
 
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Стадион:
Брюгге

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 4 (2) 0.8
2. Корреа Хоакин 1 0.2
3. Кайседо Фелипе 1 0.2
4. Пароло Марко 1 0.2
5. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.2
6. Лукас Лейва 0 0
7. Ачерби Франческо 0 0
8. Марусич Адам 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кетеларе Шарль 2 0.4
2. Ванакен Ханс 2 (2) 0.4
3. Деннис Эммануэль 1 0.2
4. Ланг Ноа 1 0.2
5. Вормер Руд 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
2. Рейна Пепе 1 0
3. Кайседо Фелипе 1 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Ачерби Франческо 1 0
7. Стракоша Томас 1 0
8. Милинкович-Савич Сергей 1 0
9. Худт Уэсли 1 0
10. Фарес Мохамед 1 0
11. Чиж Шимон 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 3 0
2. Деннис Эммануэль 2 0
3. Ванакен Ханс 1 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Дьятта Крепен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Брюгге 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит
Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге
Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа

Последние игры между собой

Лацио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге 1:1 Лацио Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
2. Лацио Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
3. Брюгге Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
4. Зенит Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Зенит Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лацио Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Зенит Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Лацио 92% (46)
    X 8% (4)
    Брюгге 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Брюгге
    1.86
    4.00
    4.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.85 4.00 3.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.95 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.94 4.33
      1.79 3.85 4.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 0.00 9.80 1.03 4.10 1.23 3.25 1.33 2.15 1.75 1.92 1.94 1.69 2.26 1.44 2.75 1.21 4.40 1.15 5.00 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 15.50
    12.50 1.03 11.00 1.05 4.05 1.25 3.26 1.35 2.15 1.78 1.67 2.24 1.44 2.82 1.21 4.55 1.16 5.30 1.06 9.70
    4.33 1.23 2.53 1.55 2.12 1.76 1.90 1.97 1.65 2.30 1.52 2.63 1.42 2.93 1.16 5.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.71 1.50 2.60 1.16 5.00
    3.20 1.35 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.15
    3.35 1.35 2.77 1.48 2.17 1.74 1.70 2.22 1.50 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.35 1.81 1.92 1.36 2.95
    4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
    Где смотреть матч Лацио - Брюгге онлайн

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    Прогнозы на матч Лацио - Брюгге

    Исход игры
    Лацио
    92% (46)
    Ничья
    8% (4)
    Брюгге
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    48% (24)
    2:0 Лацио
    22% (11)
    3:1 Лацио
    10% (5)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    1:0 Лацио
    4% (2)
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    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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