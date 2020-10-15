Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Брюгге
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|4 (2)
|0.8
|2.
|Корреа Хоакин
|1
|0.2
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.2
|4.
|Пароло Марко
|1
|0.2
|5.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.2
|6.
|Лукас Лейва
|0
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кетеларе Шарль
|2
|0.4
|2.
|Ванакен Ханс
|2 (2)
|0.4
|3.
|Деннис Эммануэль
|1
|0.2
|4.
|Ланг Ноа
|1
|0.2
|5.
|Вормер Руд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|2.
|Рейна Пепе
|1
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|4.
|Патрик
|1
|0
|5.
|Альберто Луис
|1
|0
|6.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|7.
|Стракоша Томас
|1
|0
|8.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|9.
|Худт Уэсли
|1
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|11.
|Чиж Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|4.
|Мата Клинтон
|1
|0
|5.
|Дьятта Крепен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Брюгге
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит
Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =4 -5Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге
Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа
Последние игры между собой
Лацио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|2.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|3.
|Брюгге
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брюгге
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио - Брюгге
Исход игры
Лацио
92% (46)
Ничья
8% (4)
Брюгге
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
68.09% (32)
Нет
31.91% (15)
Популярный счёт
2:1 Лацио
48% (24)
2:0 Лацио
22% (11)
3:1 Лацио
10% (5)
1:1 Ничья
6% (3)
1:0 Лацио
4% (2)
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