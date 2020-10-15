Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Ференцварош
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.4
|2.
|Де Пена Карлос
|1
|0.2
|3.
|Буяльский Виталий
|0
|0
|4.
|Вербич Беньямин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боли Франк
|2
|0.4
|2.
|Нгуэн Токмак
|1
|0.2
|3.
|Узуни Мюрто
|1
|0.2
|4.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.2
|5.
|Зубков Александр
|0
|0
|6.
|Ледуни Аисса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|1
|1
|2.
|Буяльский Виталий
|2
|0
|3.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|4.
|Попов Денис II
|1
|0
|5.
|Забарный Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харатин Игорь
|2
|0
|2.
|Ледуни Аисса
|2
|0
|3.
|Шигер Давид
|2
|0
|4.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|5.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|6.
|Хайстер Марсель
|1
|0
|7.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|8.
|Ботка Эндре
|1
|0
|9.
|Чивич Эльдар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Ференцварош
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона
Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев
Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =4 -4Диошдьёр 1:3 Ференцварош Ференцварош 0:3 Барселона Ференцварош 2:0 МТК Ювентус 2:1 Ференцварош
Гонвед 0:1 Ференцварош Ференцварош 3:0 Мезёкёвешд Ференцварош 1:4 Ювентус Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ференцварош: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Ференцварош» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ференцварош» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Ференцварош», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев - Ференцварош
Исход игры
Динамо Киев
80.9% (38)
Ничья
17% (8)
Ференцварош
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.89% (31)
Меньше
31.11% (14)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
57.4% (27)
1:1 Ничья
10.6% (5)
2:0 Динамо Киев
10.6% (5)
1:0 Динамо Киев
6.4% (3)
3:0 Динамо Киев
4.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!