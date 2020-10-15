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Динамо Киев
 
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Стадион:
Ференцварош

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 2 (1) 0.4
2. Де Пена Карлос 1 0.2
3. Буяльский Виталий 0 0
4. Вербич Беньямин 0 0
Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боли Франк 2 0.4
2. Нгуэн Токмак 1 0.2
3. Узуни Мюрто 1 0.2
4. Харатин Игорь 1 (1) 0.2
5. Зубков Александр 0 0
6. Ледуни Аисса 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 1
2. Буяльский Виталий 2 0
3. Шапаренко Николай 1 0
4. Попов Денис II 1 0
5. Забарный Илья 1 0
Ференцварош
# Игрок      
1. Харатин Игорь 2 0
2. Ледуни Аисса 2 0
3. Шигер Давид 2 0
4. Сомалиа Вергитон 1 0
5. Нгуэн Токмак 1 0
6. Хайстер Марсель 1 0
7. Ковачевич Аднан 1 0
8. Ботка Эндре 1 0
9. Чивич Эльдар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Ференцварош 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона
Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев
Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Диошдьёр 1:3 Ференцварош Ференцварош 0:3 Барселона Ференцварош 2:0 МТК Ювентус 2:1 Ференцварош
Гонвед 0:1 Ференцварош Ференцварош 3:0 Мезёкёвешд Ференцварош 1:4 Ювентус Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ференцварош: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Лига чемпионов Ференцварош 3:2 Динамо Киев Товарищеские матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Ювентус Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Динамо Киев Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
4. Ференцварош Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Ювентус Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Ференцварош Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Ювентус Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Ференцварош от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Динамо Киев 80.9% (38)
    X 17% (8)
    Ференцварош 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Ференцварош
    1.97
    3.91
    4.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.65 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.55 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.68 4.40
      1.84 3.91 4.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Ференцварош» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ференцварош» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Ференцварош», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.60 1.29 2.75 1.42 1.95 1.88 1.72 2.12 1.51 2.55 1.33 3.15 1.15 5.40 1.12 5.80 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.00
    11.25 1.04 9.50 1.06 3.72 1.28 2.79 1.45 1.95 1.95 1.51 2.60 1.35 3.26 1.16 5.50 1.12 6.45 1.03 12.25
    3.70 1.29 2.86 1.45 2.27 1.68 1.96 1.91 1.72 2.18 1.49 2.71 1.32 3.50 1.11 7.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.85 1.44 2.80 1.14 5.80
    3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.60 1.10 6.90
    3.08 1.40 2.53 1.55 1.97 1.90 1.59 2.44 1.42 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.42 1.71 2.07 1.29 3.40
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.33
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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Ференцварош

    Исход игры
    Динамо Киев
    80.9% (38)
    Ничья
    17% (8)
    Ференцварош
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.89% (31)
    Меньше
    31.11% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    57.4% (27)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    2:0 Динамо Киев
    10.6% (5)
    1:0 Динамо Киев
    6.4% (3)
    3:0 Динамо Киев
    4.3% (2)
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