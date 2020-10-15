Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Усман
|3 (1)
|0.6
|2.
|Брайтвайт Мартин
|3 (1)
|0.6
|3.
|Месси Лионель
|3 (3)
|0.6
|4.
|Гризманн Антуан
|2
|0.4
|5.
|Фати Ансу
|1
|0.2
|6.
|Пике Херард
|1
|0.2
|7.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.2
|8.
|Дест Серджино
|1
|0.2
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0.2
|10.
|Альба Жорди
|0
|0
|11.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|12.
|Мингеса Оскар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|6
|1.2
|2.
|Роналду Криштиану
|2
|0.4
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.2
|4.
|Дибала Пауло
|1
|0.2
|5.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|6.
|Алекс Сандро
|0
|0
|7.
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|4.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|5.
|Роберто Серхи
|1
|0
|6.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|3.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|4.
|Данило Луис
|1
|0
|5.
|Рабио Адриен
|1
|0
|6.
|Кьеза Федерико
|1
|0
|7.
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|Ювентус
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона
Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош
Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус
Последние игры между собой
Барселона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Барселона - Ювентус
Исход игры
Барселона
68% (34)
Ничья
22% (11)
Ювентус
10% (5)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
2:1 Барселона
44% (22)
1:1 Ничья
18% (9)
3:1 Барселона
10% (5)
1:0 Барселона
4% (2)
3:2 Барселона
4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!