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Барселона
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Усман 3 (1) 0.6
2. Брайтвайт Мартин 3 (1) 0.6
3. Месси Лионель 3 (3) 0.6
4. Гризманн Антуан 2 0.4
5. Фати Ансу 1 0.2
6. Пике Херард 1 0.2
7. Коутиньо Филиппе 1 0.2
8. Дест Серджино 1 0.2
9. Гонсалес Педро 1 0.2
10. Альба Жорди 0 0
11. Де Йонг Френки 0 0
12. Мингеса Оскар 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 6 1.2
2. Роналду Криштиану 2 0.4
3. Кьеза Федерико 1 0.2
4. Дибала Пауло 1 0.2
5. Куадрадо Хуан 0 0
6. Алекс Сандро 0 0
7. Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Бускетс Серхио 1 0
4. Гризманн Антуан 1 0
5. Роберто Серхи 1 0
6. Тринкан Франсишку 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Бентанкур Родриго 2 0
4. Данило Луис 1 0
5. Рабио Адриен 1 0
6. Кьеза Федерико 1 0
7. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)
 Ювентус 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона
Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош
Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус

Последние игры между собой

Барселона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ювентус 0:2 Барселона Лига чемпионов Ювентус 0:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 1:2 Барселона Международный кубок чемпионов
Барселона 0:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 3:0 Барселона Лига чемпионов Ювентус 1:3 Барселона Лига чемпионов

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Ювентус Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Динамо Киев Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
4. Ференцварош Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Ювентус Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Ференцварош Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Ювентус Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Барселона 68% (34)
    X 22% (11)
    Ювентус 10% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Ювентус
    2.20
    3.82
    3.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.12 3.70 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.55 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.82 3.50
      2.11 3.69 3.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.20 3.60 1.29 2.30 1.66 2.05 1.82 1.80 2.08 1.50 2.60 1.25 3.90 1.18 4.40 1.07 7.60 1.06 8.20 1.01 14.00
    11.50 1.01 10.50 1.02 4.33 1.20 3.45 1.30 2.34 1.74 1.75 2.05 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.50
    4.75 1.20 2.74 1.49 2.27 1.68 2.03 1.85 1.77 2.12 1.60 2.41 1.49 2.69 1.18 5.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60
    3.20 1.35 2.28 1.63 1.53 2.50 1.19 4.75 1.14 5.65
    2.93 1.43 2.30 1.65 1.78 2.12 1.54 2.56 1.37 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 1.90 1.84 1.42 2.70
    4.45 1.19 3.20 1.35 1.86 1.94 1.40 2.95 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.44
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.42
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    Прогнозы на матч Барселона - Ювентус

    Исход игры
    Барселона
    68% (34)
    Ничья
    22% (11)
    Ювентус
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    44% (22)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    3:1 Барселона
    10% (5)
    1:0 Барселона
    4% (2)
    3:2 Барселона
    4% (2)
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