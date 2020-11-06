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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 2 0.4
2. Поульсен Юссуф 1 0.2
3. Нкунку Кристофер 1 0.2
4. Форсберг Эмиль 1 (1) 0.2
5. Сорлот Александр 1 0.2
6. Мукиэле Норди 1 0.2
7. Ольмо Дани 1 0.2
8. Кампль Кевин 0 0
9. Забитцер Марсель 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 6 (1) 1.2
2. Фернандеш Бруну 3 (1) 0.6
3. Марсьяль Антони 2 (1) 0.4
4. Гринвуд Мэйсон 1 0.2
5. Джеймс Дэниэл 1 0.2
6. Погба Поль 0 0
7. Шоу Люк 0 0
8. Фред Сантос 0 0
9. Уан-Биссака Аарон 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 3 0
2. Хенрихс Бенджамин 2 0
3. Конате Ибраима 2 0
4. Форсберг Эмиль 1 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Нкунку Кристофер 1 0
7. Ольмо Дани 1 0
8. Клюйверт Джастин 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Туанзебе Аксел 3 0
2. Фред Сантос 1 1
3. Матич Неманья 1 0
4. Магуайр Гарри 1 0
5. Мактоминай Скотт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 0 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Манчестер Юнайтед 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 0 7.69% (1) 38.46% (5)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Лига чемпионов

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 3 0 2 8 - 10 9
2. ПСЖ Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 13 - 7 9
4. Истанбул Башакшехир Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 10 - 4 6
3. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Истанбул Башакшехир Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
4. Истанбул Башакшехир Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    РБ Лейпциг 29.2% (14)
    X 43.8% (21)
    Манчестер Юнайтед 27.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.70
    3.86
    2.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.50 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.65 2.46
    Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.76 2.65
      2.58 3.86 2.59

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.50 0.00 12.00 1.02 4.60 1.17 3.95 1.23 2.41 1.59 2.18 1.73 1.92 1.97 1.57 2.44 1.29 3.55 1.22 4.20 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 13.00
    14.50 1.02 13.00 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.44 1.62 1.89 1.93 1.56 2.46 1.29 3.68 1.22 4.30 1.09 7.50
    5.17 1.18 2.42 1.59 2.16 1.74 1.90 1.97 1.69 2.23 1.56 2.50 1.22 4.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.60 1.57 2.41 1.22 4.40
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
    3.10 1.40 2.46 1.58 1.85 2.02 1.59 2.43 1.40 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 3.40
    4.95 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.47
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    29.2% (14)
    Ничья
    43.8% (21)
    Манчестер Юнайтед
    27.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    95.65% (44)
    Нет
    4.35% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    2:1 РБ Лейпциг
    27.1% (13)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    18.8% (9)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4.2% (2)
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