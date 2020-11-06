РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.4
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0.2
|3.
|Нкунку Кристофер
|1
|0.2
|4.
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.2
|5.
|Сорлот Александр
|1
|0.2
|6.
|Мукиэле Норди
|1
|0.2
|7.
|Ольмо Дани
|1
|0.2
|8.
|Кампль Кевин
|0
|0
|9.
|Забитцер Марсель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|1.2
|2.
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.6
|3.
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.4
|4.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.2
|5.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.2
|6.
|Погба Поль
|0
|0
|7.
|Шоу Люк
|0
|0
|8.
|Фред Сантос
|0
|0
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|3
|0
|2.
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|3.
|Конате Ибраима
|2
|0
|4.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|5.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|6.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|7.
|Ольмо Дани
|1
|0
|8.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Туанзебе Аксел
|3
|0
|2.
|Фред Сантос
|1
|1
|3.
|Матич Неманья
|1
|0
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|5.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Манчестер Юнайтед
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
|7.69% (1)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =1 -7Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед
Исход игры
РБ Лейпциг
29.2% (14)
Ничья
43.8% (21)
Манчестер Юнайтед
27.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
95.65% (44)
Нет
4.35% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (15)
2:1 РБ Лейпциг
27.1% (13)
1:2 Манчестер Юнайтед
18.8% (9)
2:2 Ничья
10.4% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.2% (2)
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