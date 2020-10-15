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Ренн
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 2 (1) 0.4
2. Буриго Бенжамен 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ракитич Иван 2 0.4
2. Эн-Несири Юссеф 2 0.4
3. Де Йонг Люк 1 0.2
4. Мунир Эль-Хаддади 1 0.2
5. Акунья Маркос 0 0
6. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Далберт Эстеван 1 1
2. Силики Джеймс 2 0
3. Н'Зонзи Стивен 1 0
4. Гренье Клеман 1 0
5. Да Сильва Дамьен 1 0
6. Мартин Йонас 1 0
7. Тэт Флавьен 1 0
8. Буриго Бенжамен 1 0
9. Траоре Амари 1 0
10. Дель Кастильо Ромен 1 0
11. Камавинга Эдуардо 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 3 0
2. Акунья Маркос 2 0
3. Навас Хесус 0 1
4. Гудель Неманья 1 0
5. Серхи Гомес 1 0
6. Торрес Оливер 1 0
7. Оскар Родригес 1 0
8. Идрисси Уссама 1 0
9. Кунде Жюль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Севилья 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси
Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн
Севилья Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья
Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Севилья 1:0 Ренн Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2. Севилья Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
3. Краснодар Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
4. Ренн Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Краснодар Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ренн Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ренн 6.4% (3)
    X 27.7% (13)
    Севилья 66% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Севилья
    2.99
    3.38
    2.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.30 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.30 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.38 2.58
      2.99 3.32 2.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    10.00 1.03 7.30 1.07 3.20 1.35 2.50 1.57 2.04 1.83 1.79 2.10 1.40 2.95 1.28 3.70 1.11 6.50 1.08 6.90 1.01 13.00 0.00 20.00
    9.40 1.06 7.90 1.09 3.20 1.36 2.49 1.55 1.83 2.08 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.40 1.10 7.30 1.02 14.00
    3.39 1.34 2.98 1.42 2.54 1.55 2.05 1.83 1.78 2.09 1.59 2.43 1.28 3.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.03 1.37 3.10 1.10 6.80
    2.79 1.44 1.83 1.97 1.39 3.00 1.12 6.35 1.08 7.70
    2.88 1.45 2.36 1.62 1.84 2.04 1.52 2.62 1.38 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
    3.64 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.24 4.05 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 2.00
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.31
    Где смотреть матч Ренн - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн - Севилья

    Исход игры
    Ренн
    6.4% (3)
    Ничья
    27.7% (13)
    Севилья
    66% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    55.3% (26)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    0:1 Севилья
    4.3% (2)
    2:1 Ренн
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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