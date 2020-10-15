Ренн
Позже
Стадион: Роазон Парк
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|2 (1)
|0.4
|2.
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ракитич Иван
|2
|0.4
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.4
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0.2
|4.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.2
|5.
|Акунья Маркос
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Далберт Эстеван
|1
|1
|2.
|Силики Джеймс
|2
|0
|3.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|4.
|Гренье Клеман
|1
|0
|5.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|6.
|Мартин Йонас
|1
|0
|7.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|8.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|9.
|Траоре Амари
|1
|0
|10.
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|11.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|3
|0
|2.
|Акунья Маркос
|2
|0
|3.
|Навас Хесус
|0
|1
|4.
|Гудель Неманья
|1
|0
|5.
|Серхи Гомес
|1
|0
|6.
|Торрес Оливер
|1
|0
|7.
|Оскар Родригес
|1
|0
|8.
|Идрисси Уссама
|1
|0
|9.
|Кунде Жюль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Севилья
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси
Севилья Последние 20 матчей: +11 =2 -7Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья
Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|3.
|Краснодар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн - Севилья
Исход игры
Ренн
6.4% (3)
Ничья
27.7% (13)
Севилья
66% (31)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (30)
Меньше
33.33% (15)
Обе команды забьют
Да
91.11% (41)
Нет
8.89% (4)
Популярный счёт
1:2 Севилья
55.3% (26)
1:1 Ничья
23.4% (11)
0:1 Севилья
4.3% (2)
2:1 Ренн
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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