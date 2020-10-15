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Челси
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 5 (1) 1
2. Вернер Тимо 3 (3) 0.6
3. Хадсон-Одои Каллум 2 0.4
4. Абрахам Тэмми 1 0.2
5. Зиеш Хаким 1 0.2
6. Пулишич Кристиан 1 0.2
7. Хаверц Кай 0 0
8. Ковачич Матео 0 0
9. Канте Н'Голо 0 0
10. Маунт Мэйсон 0 0
11. Джеймс Рис II 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 2 (1) 0.4
2. Рамирес Кристиан 1 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.2
4. Вандерсон 1 0.2
5. Мартынович Александр 0 0
6. Де Вильена Тонни 0 0
7. Олссон Кристоффер 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 2 0
2. Ковачич Матео 2 0
3. Зиеш Хаким 2 0
4. Маунт Мэйсон 2 0
5. Канте Н'Голо 1 0
6. Чилвел Бенджамин 1 0
7. Пулишич Кристиан 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Рамирес Кристиан 2 0
2. Олссон Кристоффер 2 0
3. Берг Маркус 1 0
4. Кайо Силва 1 0
5. Мартынович Александр 1 0
6. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
7. Вандерсон 1 0
8. Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 38.46% (5)
 Краснодар 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси
Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья
Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар 0:4 Челси Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2. Севилья Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
3. Краснодар Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
4. Ренн Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Краснодар Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ренн Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Челси 91.7% (44)
    X 6.3% (3)
    Краснодар 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Краснодар
    1.33
    5.70
    9.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.70 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.70 8.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.65 10.50
      1.33 5.53 9.29

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.00 0.00 12.00 1.01 4.80 1.16 4.10 1.23 2.45 1.55 2.17 1.74 1.96 1.96 1.74 2.17 1.61 2.46 1.31 3.60 1.23 4.30 1.09 6.60 1.07 7.20 1.01 12.50
    16.25 1.01 14.75 1.02 5.10 1.18 4.05 1.25 2.51 1.59 1.92 1.90 1.57 2.43 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.40
    5.47 1.17 2.48 1.57 2.20 1.71 1.93 1.94 1.70 2.21 1.57 2.49 1.21 4.61
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.53 1.62 2.30 1.25 4.00
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.15
    3.15 1.39 2.49 1.57 1.87 2.00 1.60 2.41 1.41 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
    5.10 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.30
    Где смотреть матч Челси - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Краснодар

    Исход игры
    Челси
    91.7% (44)
    Ничья
    6.3% (3)
    Краснодар
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (14)
    Нет
    69.57% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    33.3% (16)
    3:0 Челси
    25% (12)
    3:1 Челси
    12.5% (6)
    1:0 Челси
    6.3% (3)
    2:1 Челси
    6.3% (3)
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