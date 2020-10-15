Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|5 (1)
|1
|2.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.6
|3.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.4
|4.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.2
|5.
|Зиеш Хаким
|1
|0.2
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.2
|7.
|Хаверц Кай
|0
|0
|8.
|Ковачич Матео
|0
|0
|9.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|10.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|11.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|2 (1)
|0.4
|2.
|Рамирес Кристиан
|1
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.2
|4.
|Вандерсон
|1
|0.2
|5.
|Мартынович Александр
|0
|0
|6.
|Де Вильена Тонни
|0
|0
|7.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|2
|0
|2.
|Ковачич Матео
|2
|0
|3.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|4.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|5.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|6.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|7.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамирес Кристиан
|2
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|3.
|Берг Маркус
|1
|0
|4.
|Кайо Силва
|1
|0
|5.
|Мартынович Александр
|1
|0
|6.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|7.
|Вандерсон
|1
|0
|8.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|Краснодар
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси
Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья
Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|3.
|Краснодар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Краснодар
Исход игры
Челси
91.7% (44)
Ничья
6.3% (3)
Краснодар
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
30.43% (14)
Нет
69.57% (32)
Популярный счёт
2:0 Челси
33.3% (16)
3:0 Челси
25% (12)
3:1 Челси
12.5% (6)
1:0 Челси
6.3% (3)
2:1 Челси
6.3% (3)
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